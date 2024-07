iPhone 16 sẽ dùng màn hình tốt hơn hẳn

iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max sẽ sử dụng tấm nền màn hình OLED M14 mới nhất của Samsung với khả năng tiết kiệm năng lượng hơn so với M12 trên iPhone 15.

iPhone 16 Pro nhiều khả năng sẽ dùng màn hình tiết kiệm năng lượng mới của Samsung. Ảnh: AppleInsider.

Theo ETNews, bộ đôi iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max sắp ra mắt sẽ là thế hệ smartphone đầu tiên của Apple sử dụng tấm nền màn hình OLED M14 hiệu suất cao của Samsung Display.

Được biết, tấm nền OLED ký hiệu M của Samsung Display được sản xuất dành riêng cho những dòng flagship, trong khi 14 ám chỉ số lượng vật liệu hiệu suất cao được sử dụng để sản xuất chúng.

Nhờ sự thay đổi trong công nghệ phát quang điểm ảnh màu xanh dương, M14 có thể hoạt động hiệu quả, tiết kiệm năng lượng hơn so với vật liệu M12 trên iPhone 15.

Samsung Display được cho là đã đặt hàng vật liệu này và đang chuẩn bị sản xuất hàng loạt tấm nền vào nửa cuối năm nay cho thế hệ iPhone 16 Pro của Apple. Sản phẩm Pixel 9 của Google dự kiến ​​​​cũng sẽ dùng tấm nền này vào năm 2024.

Trước đó, các nguồn tin từ Trung Quốc tiết lộ series ‌iPhone 16 Pro‌ sẽ có độ sáng cho nội dung SDR lên tới 1.200 nits, tăng 20% ​​so với iPhone 15. Trong khi đó, độ sáng tối đa cho nội dung HDR dự kiến ​​​​sẽ được duy trì ở mức 1.600 nits, tương đương với màn hình iPhone 15 Pro.

Bên cạnh tấm nền mới, Apple dự kiến tăng kích thước của iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max. Đây là lần cập nhật kích thước đầu tiên của công ty trên 2 mẫu điện thoại cao cấp trong suốt 3 năm qua.

Theo Macrumors, bộ đôi smartphone cao cấp trong năm 2024 của Táo khuyết sẽ có kích thước lần lượt 6,3 inch và 6,9 inch, đều tăng 0,2 inch so với 6,1 inch trên iPhone 15 Pro và 6,7 inch trên iPhone 15 Pro Max. Điều này có thể xuất phát từ việc Apple dự định sử dụng công nghệ thu gọn viền màn hình mới.

Năm ngoái, Apple đã thu nhỏ viền màn hình trên các mẫu iPhone 15 Pro bằng cách sử dụng khuôn ép phun áp suất thấp, hay còn được gọi với tên công nghệ LIPO. Năm nay, công ty dường như sử dụng công nghệ cấu trúc giảm viền (BRS), cho phép bố trí mạch điện dưới màn hình nhỏ gọn và hiệu quả hơn.

Trong bảng thông số mới được tiết lộ, viền màn hình trên iPhone 16 Pro là 1,2 mm so với 1,71 mm so với iPhone 15 Pro, tương đương mức giảm 30%. Trong khi đó, viền trên iPhone 16 Pro Max là 1,15 mm, mỏng hơn 26% so với con số 1,55 mm trên iPhone 15 Pro Max.