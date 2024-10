Apple kỳ vọng những tính năng AI mới sẽ biến iPhone 16 thành một cú hích lớn. Tuy nhiên, những ước tính trước khi bán ra cho thấy phản ứng ban đầu yếu hơn so với kỳ vọng của Táo khuyết.

Không có gì lạ khi Apple cần iPhone 16 trở thành sản phẩm bán chạy để vực dậy doanh số bán iPhone chậm chạp.

Đã qua rồi cái thời mà những người dùng trung thành của Apple xếp hàng để đổi thiết bị của họ gần như hàng năm, trong bối cảnh Táo khuyết cũng không thể đưa ra một lý do thuyết phục để người dùng nâng cấp kể từ khi bổ sung kết nối 5G với iPhone 12.

Doanh số bán chậm

Đó cũng chính là lý do khiến Apple dành phần lớn màn diễn thuyết trong màn ra mắt iPhone 16 để nói về phần mềm mới kết hợp AI sẽ tạo nên tiếng vang.

Tuy nhiên, bất chấp nhiều sự kiện ra mắt rầm rộ, vẫn chưa rõ liệu Apple đã thực sự thành công trong việc thuyết phục người tiêu dùng hay chưa.

Theo bài đăng trên blog của Ming-Chi Kuo, chuyên gia phân tích về Apple tại TF International Securities, Táo khuyết năm nay chỉ bán được khoảng 37 triệu chiếc trong tuần đầu tiên mở bán sớm iPhone 16.

Để so sánh, con số này giảm hơn 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt hơn, nhu cầu đối với phiên bản iPhone 16 Pro có giá cao hơn đã giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái so với thời điểm ra mắt iPhone 15.

Cùng nhận định, nhà phân tích Dan Ives của Wedbush ước tính doanh số iPhone 16 một tuần sau đợt bán sớm chỉ cao hơn một chút so với ước tính của Kuo, ở mức khoảng 40 triệu chiếc.

Doanh số đợt mở bán sớm iPhone 16 chưa đạt kỳ vọng. Ảnh: Alamy.

Trong khi đó, nhà phân tích công nghệ Angelo Zino của CFRA Research cũng cho biết dữ liệu doanh số bán sớm vào cuối tuần đầu tiên cho thấy sự sụt giảm theo năm.

Trong tuần đầu tiên đợt mở bán sớm, Apple chỉ bán được 9,8 triệu iPhone 16 Pro và 17,1 triệu iPhone 16 Pro Max, giảm lần lượt 27% và 16% so với cùng kỳ năm ngoái, theo Kuo. Ở chiều ngược lại, doanh số bán iPhone 16 và Plus tăng nhẹ so với iPhone 15.

Zino cho biết vấn đề ở đây là các mẫu iPhone cơ bản có thể đã quá tốt để người dùng phải nâng cấp.

"Đây chủ yếu là chu kỳ nâng cấp phần mềm, nên tôi lo ngại rằng tỷ lệ đóng góp doanh số có phần lớn hơn ở dòng iPhone 16 tiêu chuẩn, với mức giá trung bình cũng thấp hơn. Khi bạn nhìn vào các bản tiêu chuẩn, chúng thật sự là bản nâng cấp thực sự tuyệt vời về camera và bộ xử lý bên trong", Zino nhận xét.

Apple còn gì để kỳ vọng?

CNN nhận định các phép đo mà những nhà phân tích sử dụng để ước tính doanh số bán sớm của iPhone 16 không nhất thiết phản ánh toàn bộ câu chuyện.

Nhiều người coi thời gian chờ, sự chậm trễ giữa thời điểm người tiêu dùng đặt hàng thiết bị và thời điểm giao hàng là một chỉ báo quan trọng về nhu cầu. Logic của họ là càng có nhiều người đặt hàng iPhone, thời gian chờ sẽ càng dài.

Toàn bộ dòng iPhone 16 từ trái sang phải: iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max. Ảnh: CNET.

Theo Kuo, thời gian giao hàng các mẫu iPhone 16 Pro năm nay đã có sự rút ngắn đáng kể khi người dùng chỉ cần đợi 1-2 tuần để nhận được sản phẩm. Ở thế hệ iPhone 15, khách hàng phải đợi đến 3-4 tuần để nhận được thiết bị của họ.

Rõ ràng thời gian giao hàng cho iPhone 16 ngắn hơn so với năm ngoái, nhưng theo nhà phân tích Lex Chiew của Canalys, đó thực sự có thể là một dấu hiệu tích cực cho thấy Apple đã cải thiện chuỗi cung ứng của mình.

Điều này cho phép Táo khuyết sản xuất nhiều điện thoại hơn với tốc độ giao hàng nhanh hơn. Zino nói thêm rằng Apple cũng có thể đã tăng nguồn cung trước khi ra mắt, do áp lực phải thúc đẩy chu kỳ nâng cấp lớn với iPhone 16.

Một tín hiệu tích cực khác, theo chia sẻ của CEO T-Mobile Mike Sievert với CNBC, sau tuần đầu tiên mở bán sớm, nhà mạng này đã bán được nhiều iPhone 16 hơn so với iPhone 15 vào năm ngoái.

Mặc dù có khởi đầu không quá ấn tượng, nhiều nhà phân tích vẫn tin rằng Apple Intelligence sẽ là điểm mấu chốt giúp Táo khuyết gia tăng doanh số bán iPhone 16 trong thời gian tới.

Theo Business Insider, nhiều nhà phân tích dự đoán Apple Intelligence sẽ giúp thúc đẩy doanh số bán iPhone 16 trong một năm tới.

Trong khoảng thời gian này, Táo khuyết có thể tung ra nhiều tính năng AI trong các phiên bản cập nhật hệ điều hành. "Apple Intelligence vẫn là động lực chính giúp Apple gia tăng doanh số bán iPhone 16", Gil Luria, nhà phân tích của công ty DA Davidson nói với Business Insider.

Nhiều nhà phân tích vẫn kỳ vọng Apple Intelligence sẽ giúp thúc đẩy doanh số bán iPhone 16 trong một năm tới. Ảnh: CNET.

Ngoài ra, tiềm năng thúc đẩy doanh số nhờ vào Apple Intelligence có thể được so sánh với sự phấn khích của người dùng xung quanh công nghệ 5G trên iPhone 12 cách đây 4 năm. Luria cho biết khi iPhone 12 được phát hành, công nghệ 5G được tích hợp sẵn đã thúc đẩy doanh số tăng tới 40% so với iPhone 11.

Song, sự khác biệt ở thời điểm hiện tại là Apple Intelligence không được tích hợp sẵn vào dòng iPhone 16 mới.

Trong một báo cáo khác, nhà phân tích Dan Ives của Wedbush Securities viết rằng Apple đang tự thiết lập cho mình một "siêu chu kỳ iPhone do AI thúc đẩy". Lợi thế này có thể đưa Táo khuyết tăng trưởng thần tốc và đạt mức vốn hóa thị trường 4.000 tỷ USD .

"Dựa trên nhiều cuộc kiểm tra chuỗi cung ứng ở châu Á gần đây, Apple có thể cung cấp hơn 90 triệu chiếc iPhone 16 ở thời điểm ban đầu, tăng khoảng 8-10 triệu chiếc so với iPhone 15. Cho đến nay, nhu cầu về các mẫu iPhone mới đang duy trì ở mức tốt trên toàn cầu", Dan Ives viết.