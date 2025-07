Investor Day 2025 của Dragon Capital - kết tinh nội lực và thịnh vượng

Sự kiện Investor Day 2025 do Dragon Capital tổ chức là cơ hội để các nhà đầu tư tìm hiểu thêm về cơ hội và các thử thách của ngành, từ đó định hình chiến lược đầu tư hiệu quả.

Sáng 12/7, tại sự kiện Investor Day 2025 với chủ đề “Kết tinh nội lực, dẫn lối thịnh vượng”, các chuyên gia Dragon Capital đã phân tích tác động của đàm phán thuế quan, giúp nhà đầu tư nhận diện những ngành nghề hưởng lợi, từ đó định hình chiến lược đầu tư hiệu quả.

Lợi thế của Việt Nam và vai trò của các nhà đầu tư

Phát biểu khai mạc, ông Will Ross - Giám đốc Marketing và Phân phối của Dragon Capital - đã chia sẻ câu chuyện về tương lai và tiềm năng phát triển của Việt Nam. Ông ví von hình ảnh Thánh Gióng và rồng tượng trưng cho khát vọng vươn xa, nhanh và mạnh mẽ của đất nước.

Ông Will Ross - Giám đốc Marketing và Phân phối của Dragon Capital.

Ông Will tiếp tục so sánh thú vị giữa Indonesia và Việt Nam, nhấn mạnh lợi thế vượt trội của Việt Nam về hạ tầng, giao thông và logistics. Với địa hình trải dài cùng hệ thống đường bộ, đường sắt liên kết chặt chẽ, Việt Nam sở hữu khả năng kết nối con người, hàng hóa và kinh tế vượt trội.

Đặc biệt, ông khơi gợi giá trị của cộng đồng và gia đình qua hình ảnh Thánh Gióng lớn lên từ hạt cơm, tình yêu thương làng quê. Đây là minh chứng cho sức mạnh gắn kết bền chặt giữa các thế hệ trong văn hóa Việt - một điều ông cảm nhận sâu sắc.

Cuối cùng, trong bối cảnh Chính phủ Việt Nam đang kêu gọi khu vực tư nhân đồng hành xây dựng tương lai vững mạnh, ông Will cho rằng mỗi quyết định đầu tư được ví như "hạt gạo" nuôi dưỡng sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Đâu là động lực thực sự của tăng trưởng kinh tế?

Theo ông Lê Anh Tuấn - Giám đốc Khối Đầu tư Dragon Capital, động lực tăng trưởng bền vững của Việt Nam luôn xuất phát từ nội lực, đặc biệt là khu vực kinh tế tư nhân.

Ông Lê Anh Tuấn - Giám đốc Khối Đầu tư Dragon Capital.

Ông Tuấn cũng chỉ rõ rằng khu vực FDI hiện chỉ sử dụng khoảng 4,5 triệu lao động, chiếm chưa tới 8% tổng lực lượng lao động cả nước (55-58 triệu người). Ngay cả ngành dệt may trong FDI cũng đã chiếm 2,8 triệu người. Với quy mô này, FDI không thể là động lực chính của nền kinh tế.

Do đó, theo quan điểm của ông, trọng tâm trong 5-10 năm tới là phát triển sức mạnh nội tại, thúc đẩy tăng trưởng từ khu vực tư nhân, doanh nghiệp trong nước và tiêu dùng nội địa.

Yếu tố cân bằng vĩ mô liên quan đến thuế quan trọng giai đoạn sắp tới

Bà Đặng Nguyệt Minh - Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu Dragon Capital - đã đưa ra những phân tích sâu sắc về tác động thuế quan hiện tại của Mỹ đối với Việt Nam. Bà Minh chỉ rõ mức thuế 20% mà Mỹ công bố hiện nay là con số "gộp"; thực chất, phần thuế tăng thêm so với mức trung bình trước đây (3-9%) chỉ khoảng 11-17%, thấp hơn đáng kể so với mức thuế đối ứng 46% mà Mỹ từng đề xuất. Điều này cho thấy tình hình khả quan hơn nhiều so với dự báo ban đầu.

Bà Đặng Nguyệt Minh đưa ra những phân tích sâu sắc về tác động thuế quan hiện tại của Mỹ đối với Việt Nam tại sự kiện.

Về thuế hàng trung chuyển, mức thuế 40% áp dụng cho loại hàng này hầu như không ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam. Bà Minh giải thích đây là các mặt hàng có xuất xứ từ quốc gia khác, chỉ đi qua Việt Nam với giá trị gia tăng nội địa rất thấp, đóng góp không đáng kể vào GDP. Việc Việt Nam là quốc gia thứ hai ký được thỏa thuận chính thức với Mỹ là một dấu hiệu cực kỳ tích cực, khẳng định Việt Nam vẫn nằm trong khuôn khổ thuế quan ổn định và có tính cạnh tranh cao.

Về những yếu tố liên quan đến thuế quan và tác động lên kinh tế Việt Nam, có ba điểm chính cần lưu ý. Thứ nhất, việc đạt được thỏa thuận chính thức với Mỹ đã giúp Việt Nam loại bỏ được rủi ro vĩ mô lớn nhất hiện nay. Thứ hai, mức thuế 20% đang áp dụng thấp hơn đáng kể so với lo ngại trước đó và vẫn nằm trong vùng an toàn. Thứ ba, tác động của mức thuế này đến GDP là không đáng kể.

Trước đây, Dragon Capital từng ước tính kịch bản xấu nhất có thể ảnh hưởng 1,4-2% GDP. Tuy nhiên, với thỏa thuận hiện tại, mức thuế vẫn thấp hơn ngưỡng gây ra dịch chuyển FDI hoặc thay đổi cấu trúc thương mại, do đó lo ngại FDI rút khỏi Việt Nam hiện nay là không đáng kể. Những phân tích này mang lại cái nhìn trấn an và khẳng định sự ổn định của nền kinh tế Việt Nam trước các biến động thuế quan quốc tế.

Hệ thống chính trị tinh gọn, đồng thuận và nhất quán

Theo các chuyên gia Dragon Capital, Việt Nam đang chứng kiến một cuộc cải tổ chính trị mạnh mẽ với bộ máy tinh gọn từ 18 xuống 14 bộ, địa phương từ 63 còn 34. Tốc độ ban hành chính sách tăng vọt, với số lượng luật và nghị định trong một năm qua gấp 2-3 lần tổng ba năm trước đó. Đặc biệt, cơ chế đặc biệt cho phép Chính phủ gỡ vướng pháp lý sẽ thúc đẩy 2.200 dự án trị giá 235 tỷ USD (tương đương 50% GDP), tạo đòn bẩy tăng trưởng đáng kể.

Việt Nam đang chứng kiến cuộc cải tổ chính trị mạnh mẽ với bộ máy tinh gọn, tốc độ ban hành chính sách tăng vọt, tạo đòn bẩy tăng trưởng đáng kể.

Minh chứng rõ nét cho sự chuyển mình là tốc độ phát triển hạ tầng. Tuyến metro Cần Giờ - TP.HCM dài gấp đôi tuyến metro hiện tại nhưng dự kiến hoàn thành trong 3 năm (so với 12 năm của tuyến đầu tiên), nhờ sự tham gia của khu vực tư nhân. Ông Lê Anh Tuấn của Dragon Capital tin rằng tốc độ dịch chuyển hạ tầng trong 5 năm tới sẽ vượt xa kỳ vọng, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ thông tin và đổi mới sáng tạo.

Để hiện thực hóa các mục tiêu về hạ tầng, công nghệ và phát triển khu vực tư nhân, thị trường vốn đóng vai trò rất quan trọng. Đây đang trở thành ưu tiên chiến lược của Chính phủ, hướng tới một trung tâm tài chính khu vực. Điều này sẽ giúp dòng tiền luân chuyển hiệu quả, hỗ trợ trực tiếp các dự án hạ tầng, đổi mới công nghệ và thúc đẩy doanh nghiệp tư nhân tăng tốc đầu tư, mở rộng quy mô. Từ nền tảng chính trị tinh gọn và đồng thuận này, Việt Nam đang định hình một bức tranh tương lai thịnh vượng, vượt ra sau năm 2030.

Hiệu ứng về kinh tế mà tuyến đường sắt cao tốc mang lại

Theo quy hoạch đến năm 2030-2040, Việt Nam sẽ sở hữu một mạng lưới hạ tầng toàn diện với hệ thống metro đô thị hiện đại, sân bay quốc tế với công suất 175 triệu khách/năm, các cảng biển nước sâu và 5.000 km đường cao tốc, đưa Việt Nam trở thành quốc gia dẫn đầu châu Á về quy mô hạ tầng loại này.

Đặc biệt, dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam không chỉ là một công trình hạ tầng, mà là biểu tượng của quốc gia hiện đại. Với chiều dài dự kiến 1.541 km, kết nối Hà Nội và TP.HCM, và tốc độ thiết kế tương đương tuyến Bắc Kinh - Thượng Hải, đây sẽ là một trong số ít hệ thống đường sắt cao tốc quy mô khu vực. Với ước tính đầu tư 67 tỷ USD và thời gian di chuyển 5 tiếng giữa hai thành phố, tuyến đường này có nhu cầu thị trường rất lớn. Dữ liệu từ năm 2008 cho thấy đường bay Bắc Kinh - Thượng Hải có 9 triệu hành khách/năm, trong khi tuyến Hà Nội - TP.HCM hiện đạt 11 triệu lượt/năm - minh chứng rõ ràng cho tiềm năng bứt phá về hạ tầng, logistics và đô thị vệ tinh.

Quy mô dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam.

Dragon Capital nhấn mạnh rằng kinh nghiệm từ tuyến đường sắt cao tốc Bắc Kinh - Thượng Hải (hoàn thành năm 2011) cho thấy sau 6-7 năm vận hành, tuyến này đã đóng góp gần 900 tỷ USD cho GDP Trung Quốc, thúc đẩy tăng trưởng du lịch 22% và tăng giá trị bất động sản. Với chỉ số hoàn vốn nội sinh vượt trội, đây là một trong những dự án hiệu quả nhất của Trung Quốc.

Nếu Việt Nam hiện thực hóa được tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam, nền kinh tế sẽ được tái cấu trúc chưa từng có. Giai đoạn xây dựng (5-6 năm tới), ước tính đóng góp thêm 1% tăng trưởng GDP mỗi năm, tạo ra hơn 200.000 việc làm/năm và tăng khoảng 33 tỷ USD cho ngành xây dựng nếu có sự tham gia của khu vực tư nhân.

Cơ hội thay đổi cấu trúc vành đai đô thị với tuyến cao tốc Bắc - Nam.

Bên cạnh đó, cấu trúc đô thị sẽ thay đổi, miền Nam sẽ hình thành các cụm du lịch mới (TP.HCM - Long Thành - Phan Thiết), đưa du lịch ven biển thành ngành công nghiệp mũi nhọn. Miền Bắc sẽ chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của các khu công nghiệp và cụm kinh tế vệ tinh quanh các ga lớn. Đồng thời giảm chi phí logistics đáng kể khi chi phí logistics hiện chiếm 18% GDP Việt Nam (cao hơn Indonesia), là một gánh nặng lớn. Tuy nhiên, kinh nghiệm từ Trung Quốc cho thấy, hệ thống đường cao tốc hoàn chỉnh sẽ giúp giảm mạnh và ổn định chi phí logistics.

Dragon Capital tin rằng Việt Nam hoàn toàn có thể lặp lại xu hướng tích cực này nếu thực hiện thành công tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam trong thập kỷ tới, mở ra một kỷ nguyên tăng trưởng đột phá.

Nhóm ngành chiến lược tạo ra đột phá lớn cho tăng trưởng

Mục tiêu của Chính phủ hiện nay là hình thành các cụm liên kết ngành, tạo hiệu ứng lan tỏa trong nền kinh tế để xây dựng quy mô và tạo lợi thế cạnh tranh quốc gia. Những ngành mà Chính phủ đang đặt nền móng hứa hẹn tạo sự tăng trưởng bứt phá trong những năm tới. Qua đó, những doanh nghiệp đầu ngành có thể dẫn dắt các doanh nghiệp nhỏ cùng nhau phát triển.

Theo phân tích của Dragon Capital, hiện nay Chính phủ đặt nền móng chiến lược cho 5 lĩnh vực có khả năng tạo ra đột phá lớn gồm: Công nghiệp điện tử, công nghiệp chế tạo, công nghiệp quốc phòng, công nghiệp năng lượng, công nghệ sinh học.

Khai mở các ngành công nghiệp mũi nhọn.

Mục tiêu lớn lao là có ít nhất 20 doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Đáng chú ý, khối tư nhân lần đầu tiên được giao phó thực hiện các sứ mệnh quốc gia trong nhiều lĩnh vực đang tích cực vào cuộc.

Kỳ vọng gì vào thị trường chứng khoán trong bối cảnh hiện tại?

Theo đại diện Dragon Capital, để Việt Nam đạt tăng trưởng cao và bền vững, cân bằng các kênh huy động vốn và giảm phụ thuộc tín dụng ngân hàng là điều kiện tiên quyết. Hiện quy mô thị trường chứng khoán chỉ hơn 50% GDP, mục tiêu là 120% GDP vào năm 2030. Tương tự, thị trường trái phiếu doanh nghiệp cần tăng 10-11% GDP lên 25% vào 2030.

Để hiện thực hóa điều này, Việt Nam phải nâng vị thế trên bản đồ đầu tư toàn cầu thông qua hai mục tiêu trọng yếu của Chính phủ, bao gồm nâng hạng thị trường chứng khoán từ cận biên lên mới nổi và nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia lên mức đầu tư. Khi đạt được, thị trường vốn sẽ đóng vai trò then chốt dẫn dắt khối doanh nghiệp tư nhân theo tinh thần Nghị quyết 68.

Dragon Capital tin tưởng khả năng Việt Nam sẽ được nâng hạng thị trường ngay trong tháng 9 năm nay. Chiến lược tập trung vào 3 trụ cột, gồm hoàn thiện thể chế pháp lý, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, và tăng cường đối thoại với các tổ chức xếp hạng cùng nhà đầu tư quốc tế.

Dù dòng vốn ngoại rút ròng gần 10 tỷ USD trong 5 năm qua (từ tháng 7/2020), bối cảnh hiện tại đang đảo chiều. Các tổ chức lớn như JP Morgan, Commerzbank đã nâng đánh giá Việt Nam là thị trường có tăng trưởng nhanh, định giá hấp dẫn và ổn định chính sách. Nếu việc nâng hạng thị trường diễn ra cùng làn sóng IPO mạnh mẽ dự kiến vào 2026-2027, thị trường chứng khoán sẽ bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới, song hành với kỷ nguyên phát triển của nền kinh tế.

Nếu kinh tế tăng trưởng hai con số, thị trường chứng khoán sẽ ra sao?

Ông Lê Anh Tuấn của Dragon Capital nhận định nếu Việt Nam đạt tăng trưởng hai con số trong 5-7 năm tới, chúng ta có thể tham khảo mô hình từ các nền kinh tế đã từng trải qua giai đoạn tương tự như Hàn Quốc, Trung Quốc hay Thái Lan. Khi đó, tỷ lệ đầu tư trên GDP của các quốc gia này thường đạt 35-40% (so với 30% hiện tại của Việt Nam), lợi nhuận doanh nghiệp tăng bình quân 25-30%/năm kéo dài trên 5 năm, và chỉ số chứng khoán tăng từ 2-5 lần.

Nếu kịch bản tương tự diễn ra, định giá P/E của thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ được đẩy lên một tầm cao mới. Với dự báo P/E khoảng 11,6x cho năm 2025 và tăng trưởng EPS 12-13%, nền kinh tế bứt phá sẽ đẩy lợi nhuận doanh nghiệp tăng mạnh hơn nhiều, kéo theo sự thay đổi hoàn toàn trong định giá. Tài chính, bất động sản và sản xuất được xác định là 3 nhóm ngành trọng tâm sẽ tạo ra đột phá về lợi nhuận.

Với những phân tích chuyên sâu về cải cách vĩ mô, phát triển hạ tầng và định hướng thị trường vốn, Dragon Capital khẳng định Việt Nam đang đứng trước cơ hội vàng để bước vào kỷ nguyên tăng trưởng vượt bậc. Đây là thời điểm để các nhà đầu tư nhìn nhận tiềm năng dài hạn và đón đầu những chuyển biến tích cực của nền kinh tế, đặc biệt trong các ngành mũi nhọn đã được chỉ ra.