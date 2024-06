Internet vệ tinh của Trung Quốc gây chú ý vì giống Starlink

Tuy có bề ngoài giống nhau, sản phẩm của Trung Quốc lại có là giá đắt hơn nhiều, khoảng 4.109 USD.

Đây là thiết bị internet vệ tinh đầu tiên của Trung Quốc dành cho mục đích dân sự. Ảnh: OneLinQ.

Công ty OneLinQ của Trung Quốc vừa cho ra mắt một thiết bị Internet vệ tinh dạng đĩa, được xem là thiết bị internet vệ tinh đầu tiên của Trung Quốc dành cho mục đích dân sự.

Điều đáng nói là sản phẩm này trông rất giống với Starlink do SpaceX sản xuất, nhưng nhỏ hơn một chút, cao 430 mm, trong khi Starlink cao 513 mm. Thiết bị cũng không đi kèm bộ định tuyến Wi-Fi, cho thấy modem đã được tích hợp sẵn bên trong.

Một điểm khác biệt chính là sản phẩm của Trung Quốc đi kèm với pin 20.000 mAh và được trang bị hộp đựng để sử dụng trong điều kiện môi trường khắc nghiệt.

Trong một cuộc phỏng vấn, ông Liu Yu, phó Chủ tịch của OneLinQ cho biết công ty sẽ bán thiết bị này cho những khách hàng muốn nhận Internet ở các vùng không có sóng di động, chẳng hạn như “những khách hàng khó tính có đam mê xê dịch”.

Sản phẩm được trang bị hộp đựng chắc chắn và pin 20.000 mAh. Ảnh: OneLinQ.

Để nhận dữ liệu băng thông rộng, thiết bị giao tiếp với các vệ tinh từ công ty APStar có trụ sở tại Hong Kong — có liên kết với Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc, một công ty nhà nước Trung Quốc.

Thay vì sử dụng các vệ tinh quay quanh Trái Đất tầm thấp như Starlink, APStar vận hành một số vệ tinh địa tĩnh ở độ cao cao hơn. Trong trường hợp của OneLinQ, công ty có kế hoạch khai thác vệ tinh APStar 6D để nhận dữ liệu internet. Kết quả hứa hẹn sẽ mang lại tốc độ tải xuống lên tới 100 Mbps và tốc độ tải lên 20 Mbps cho người dùng ở Trung Quốc. Thiết bị cũng có thể hỗ trợ kết nối Wi-Fi trong bán kính 50 m.

Sản phẩm trông giống với Starlink của SpaceX, nhưng nhỏ hơn một chút. Ảnh: OneLinQ.

Mặc dù có một số điểm tương đồng với Starlink nhưng sản phẩm của OneLinQ sẽ có giá cao hơn đáng kể. Công ty Trung Quốc có kế hoạch bán một mẫu tiêu chuẩn với giá 29.800 nhân dân tệ (khoảng 4.109 USD ) và phiên bản chuyên nghiệp mạnh mẽ hơn với giá 49.800 nhân dân tệ (khoảng 6.868 USD ). Công ty đang nhận đơn đặt hàng trước .

Mặc dù vậy, sản phẩm của Trung Quốc sẽ không phải cạnh tranh với Starlink.

Năm 2022, tờ The Financial Times đưa tin Giám đốc điều hành SpaceX Elon Musk đảm bảo với chính phủ Trung Quốc sẽ không ra mắt Starlink ở nước này. Điều này là do Starlink có thể cho phép công dân Trung Quốc truy cập phiên bản Internet không bị kiểm duyệt. Ngược lại, sản phẩm của OneLinQ dự kiến sẽ tuân thủ các quy định nghiêm ngặt của Trung Quốc về nội dung internet.

OneLinQ đang nhắm mục tiêu bán được 100.000 chiếc cho sản phẩm thế hệ đầu tiên của mình.