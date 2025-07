Inter Miami ‘dọn đường’ đón Rodrigo De Paul

Để hoàn tất thương vụ, đội bóng MLS vừa thực hiện một động thái tài chính quan trọng, qua đó nhận 135.000 USD “General Allocation Money” (GAM) từ Portland Timbers để đổi lấy một suất cầu thủ quốc tế.

Khoản GAM này giúp Inter Miami gia tăng quỹ lương cũng như khả năng linh hoạt trong kỳ chuyển nhượng. Theo cập nhật mới nhất từ MLS, Inter Miami hiện nắm trong tay 2,078 triệu USD GAM. Con số này, cộng thêm khoản 135.000 USD vừa thu về, nâng tổng quỹ lên hơn 2,213 triệu USD - đủ để họ kích hoạt thương vụ De Paul. Theo quy định, các CLB có thể dùng tối đa 3 triệu USD GAM cho các khoản phí chuyển nhượng hoặc giảm trần lương.

De Paul, ngôi sao từng vô địch Copa America và World Cup cùng Argentina, được kỳ vọng sẽ gia tăng sức mạnh khu trung tuyến của Inter Miami, nơi đã có Lionel Messi, Sergio Busquets và Jordi Alba. Bản hợp đồng này hứa hẹn biến Inter Miami thành một thế lực thực sự tại MLS, đặc biệt trong giai đoạn hai mùa giải và Cúp Liên đoàn sắp tới.

Việc “điều chỉnh” tài chính trước khi công bố chính thức cho thấy Inter Miami đang tính toán kỹ lưỡng nhằm tuân thủ các giới hạn lương nghiêm ngặt của MLS, đồng thời tạo cú hích lớn về mặt thương hiệu và chuyên môn.

