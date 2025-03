Intel có CEO mới

Intel, một trong những công ty sản xuất chip lớn nhất thế giới đã bổ nhiệm đã bổ nhiệm ông Lip-Bu Tan, cựu thành viên hội đồng quản trị và là một nhân vật kỳ cựu trong ngành bán dẫn làm CEO mới.

Quyết định bổ nhiệm có hiệu lực từ ngày 18/3, 3 tháng sau khi Intel sa thải Pat Gelsinger, cựu CEO và cũng là một trong những nhân vật kỳ cựu tại công ty, bởi những dự định tốn kém nhưng thất bại và làm giảm niềm tin của các nhà đầu tư.

Với kinh nghiệm sâu rộng trong ngành bán dẫn và cũng là một nhà đầu tư công nghệ lâu năm vào các startup triển vọng, Lip-Bu Tan, cựu thành viên hội đồng quản trị Intel, đã được xem là ứng cử viên cho vị trí CEO. Công ty đã tiếp cận ông từ tháng 12/2024 để đánh giá sự quan tâm của ông đối với chức vụ này.

Trong bức thư gửi toàn bộ nhân viên, ông Tan mong muốn mọi người cùng nhau nỗ lực để khôi phục vị trí của Intel đứng đầu thế giới và làm hài lòng khách hàng hơn bao giờ hết.

Intel đang cố gắng vượt qua một trong những thời kỳ khó khăn nhất. Cổ phiếu công ty đã giảm 60% trong năm 2024.

Bỏ lỡ thời cơ tận dụng sự đầu tư vào chip AI, công ty đang chi mạnh tay để trở thành nhà sản xuất chip hợp đồng cho các công ty khác. Điều này khiến một số nhà đầu tư lo ngại về áp lực lên dòng tiền của mình.

Các đối thủ của Intel đang xem xét việc hợp tác hoặc kiểm soát một phần hoạt động của công ty để tận dụng tiềm năng trong ngành chip. Broadcom đang đánh giá lại hoạt động thiết kế và tiếp thị chip của Intel.

Trong khi đó, TSMC đang nghiên cứu khả năng kiểm soát một phần hoặc toàn bộ các nhà máy chip của Intel. Sau khi được chính quyền ông Donald Trump yêu cầu hỗ trợ Intel, TSMC đã tiếp cận một số khách hàng lớn nhất nhằm thành lập một liên doanh và vận hành các nhà máy của công ty.

Tuy nhiên, sau khi bổ nhiệm CEO mới, cổ phiếu của Intel đã tăng lên 12%. Jack E. Gold, chuyên gia phân tích ngành bán dẫn cho rằng ông Tan có sự hiểu biết sâu sắc trong các lĩnh vực mà Intel cần hỗ trợ. “Việc bổ nhiệm ông là một tin vui”, ông chia sẻ.

Phân tích thông điệp của CEO mới, Gold và các nhà phân tích khác đều đồng ý rằng mặc dù có thể mất nhiều năm, ông Tan vẫn muốn giữ nguyên sự thống nhất của công ty.

Lip-Bu Tan, 65 tuổi, là người Malaysia, lớn lên tại Singapore và có các bằng về vật lý, kỹ thuật hạt nhân và quản trị kinh doanh.

Ông từng là CEO của phần mềm thiết kế chip Cadence Design Systems, nhà cung cấp cho Intel. Trong thời gian đó, doanh thu và cổ phiếu của công ty đã tăng mạnh.

Ông Tan đã rời hội đồng quản trị của Intel vào năm ngoái do bất đồng với cách thức hồi phục công ty. Ông cảm thấy thất vọng với đội ngũ nhân viên đông đảo, phương thức sản xuất theo hợp đồng và văn hóa ngại rủi ro, quan liêu của Intel.

Việc bổ nhiệm ông Tan diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy sản xuất nhiều hơn trong nước, đe dọa đánh thuế đối với hàng hóa nhập khẩu, điều này đã khiến các thị trường toàn cầu bị xáo trộn trong suốt vài tuần qua. Trước đó, ông Trump cho rằng nhiều quốc giá châu Á đã giành mất lợi thế của Mỹ trong ngành sản xuất chip.

Vào đầu tháng 3, đối thủ của Intel, TSMC, tiết lộ dự định đầu tư 100 tỷ USD vào Mỹ, bao gồm việc xây dựng thêm năm cơ sở sản xuất chip. Tuy nhiên, ông Trump đang cố gắng hủy bỏ một đạo luật lưỡng đảng năm 2022 nhằm cấp 52,7 tỷ USD tiền trợ cấp cho ngành chip, bao gồm cho Intel.

