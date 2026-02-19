Instagram bị cáo buộc gây nghiện cho trẻ em, Mark Zuckerberg nói gì?

Mark Zuckerberg làm chứng tại Los Angeles, phủ nhận Meta gây hại trẻ em, giữa loạt cáo buộc về nghiện mạng xã hội và an toàn vị thành niên.

Mark Zuckerberg tại toà án ngày 18/2. Ảnh: CNBC.

Giám đốc điều hành Meta, Mark Zuckerberg, cho biết trong phiên điều trần tại tòa ngày 18/2 rằng ông đã chủ động liên hệ với Giám đốc điều hành Apple, Tim Cook. Cuộc trò chuyện nói về “sức khỏe và phúc lợi của thanh thiếu niên và trẻ em”.

Những phát biểu này được đưa ra sau khi luật sư bào chữa Paul Schmidt dẫn lại một chuỗi email trao đổi giữa Zuckerberg và Cook vào tháng 2/2018. “Tôi nghĩ có những cơ hội mà công ty chúng tôi và Apple có thể cùng thực hiện, và tôi muốn trao đổi với Tim về điều đó", Zuckerberg nói.

Phiên tòa kéo dài hơn nửa tháng

Chuỗi email này là một phần trong lập luận rộng hơn của luật sư bào chữa. Mục đích là để cho bồi thẩm đoàn thấy Zuckerberg đã chủ động hơn trong việc bảo vệ người dùng Instagram trẻ tuổi so với những gì đối phương trình bày trước đó, thậm chí còn chủ động liên hệ với một đối thủ cạnh tranh.

Zuckerberg đã làm chứng trong một phiên tòa mang tính bước ngoặt tại Tòa Thượng thẩm Los Angeles, xoay quanh câu hỏi về vấn đề an toàn của mạng xã hội. Một người phụ nữ trẻ cáo buộc mình đã trở nên nghiện các ứng dụng mạng xã hội và xem video như Instagram và YouTube.

Mark Zuckerberg làm chứng cho các phản biện tại toà. Ảnh: Reuters.

Một phần của phiên tòa tập trung vào những tác hại bị cáo buộc từ một số bộ lọc kỹ thuật số (filter) được cho là thúc đẩy phẫu thuật thẩm mỹ. Zuckerberg cho biết công ty đã tham vấn nhiều bên liên quan về việc sử dụng các bộ lọc làm đẹp trên Instagram, và không đặt ra mục tiêu kéo người dùng ở lại lâu hơn trên mạng.

Các luật sư đã đưa ra thêm bằng chứng từ lần điều trần trước của Giám đốc Instagram Adam Mosseri, trong đó có những mục tiêu nhằm chủ động tăng thời gian người dùng tương tác mỗi ngày trên nền tảng lên 40 phút vào năm 2023 và 46 phút vào năm 2026. Zuckerberg cho biết đây chỉ là các cột mốc nội bộ để so sánh với đối thủ cạnh tranh.

Các luật sư cũng đặt câu hỏi liệu công ty đã thực hiện đủ biện pháp để loại bỏ người dùng dưới độ tuổi quy định khỏi nền tảng chưa. Trong lời khai, Zuckerberg cho biết một số người dùng đã khai gian tuổi khi đăng ký Instagram (phải từ 13 tuổi). Trong đó, một tài liệu cho thấy có khoảng 4 triệu trẻ em dưới 13 tuổi tại Mỹ sử dụng nền tảng này.

Phản biện, Zuckerberg cho rằng các luật sư đã diễn giải sai phát ngôn của mình. Đồng thời Meta không phải lúc nào cũng ra mắt các sản phẩm đang trong quá trình phát triển, chẳng hạn như một ứng dụng Instagram dành cho người dùng dưới 13 tuổi.

Các biện pháp từ nền tảng

Nhà sáng lập Facebook nói rằng công ty sẽ xóa tất cả tài khoản người dùng dưới tuổi mà họ phát hiện, đồng thời đưa điều khoản về độ tuổi vào quá trình đăng ký. Tuy nhiên, Instagram chỉ bắt đầu yêu cầu người dùng cung cấp ngày sinh khi đăng ký từ cuối năm 2019.

Zuckerberg đã nhiều nhắc lại quan điểm của mình rằng việc xác minh độ tuổi sẽ phù hợp hơn với những công ty như Apple và Google. Đây là các đơn vị vận hành hệ điều hành di động và cửa hàng ứng dụng.

Adam Mosseri làm chứng tại toà ngày 11/2. Ảnh: Bloomberg.

Theo CNBC, các luật sư đại diện cho phía nguyên đơn cho rằng Meta, YouTube, TikTok và Snap đã đánh lừa công chúng về mức độ an toàn của các dịch vụ của mình. Người này cho biết thiết kế ứng dụng và một số tính năng nhất định đã gây ra những tác động tiêu cực đến sức khỏe tinh thần của người dùng trẻ.

Snap và TikTok đã đạt được thỏa thuận dàn xếp với nguyên đơn trong vụ kiện trước khi phiên tòa bắt đầu. Trong khi đó, Meta phủ nhận các cáo buộc này.

Tuần trước, Giám đốc Instagram Adam Mosseri làm chứng rằng có thể tồn tại việc sử dụng mạng xã hội theo hướng tiêu cực, nhưng điều đó không đồng nghĩa với tình trạng nghiện nếu phân tích theo hướng lâm sàng. “Tôi nghĩ người dùng hoàn toàn có thể sử dụng Instagram nhiều hơn mức cảm thấy thoải mái, và đó là vấn đề mang tính cá nhân”, ông nói.

Phiên tòa tại Los Angeles này là một trong số nhiều vụ kiện lớn diễn ra trong năm nay, được mô tả là “khoảnh khắc Big Tobacco” của ngành công nghiệp mạng xã hội. Các chuyên gia dẫn từ những tác hại bị cáo buộc từ sản phẩm của họ và các nỗ lực liên quan nhằm đánh lừa công chúng.

Meta cũng đang vướng vào một phiên tòa lớn tại New Mexico, với cáo buộc đã không đảm bảo an toàn cho trẻ em và người dùng trẻ trước những kẻ săn mồi trực tuyến. Mùa hè này, một phiên tòa khác liên quan đến mạng xã hội dự kiến sẽ diễn ra tại Tòa án Quận Bắc California với các cáo buộc tương tự.