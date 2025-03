Imexpharm phát triển xanh, đồng hành cùng mục tiêu quốc gia 2050

Imexpharm tăng tốc chuyển đổi xanh, tích cực áp dụng tiêu chuẩn ESG quốc tế trong hoạt động kinh doanh nhằm giảm thiểu tác động môi trường.

Chiến lược phát triển xanh vừa tạo nền tảng để doanh nghiệp tăng trưởng dài hạn, vừa góp phần kiến tạo cộng đồng sống khỏe.

Khi tăng trưởng xanh là xu hướng tất yếu

Trong bối cảnh ô nhiễm không khí, biến đổi khí hậu, bệnh lý mới gia tăng, nhu cầu chuyển đổi mô hình phát triển sang hướng xanh và bền vững trở nên cấp thiết. Nhằm ứng phó kịp thời, chiến lược tăng trưởng xanh đến năm 2050 của Việt Nam xác định 3 trọng tâm: Thúc đẩy tiêu dùng bền vững, phát triển kinh tế xanh và đẩy mạnh sử dụng năng lượng sạch.

Đội ngũ Imexpharm tại lễ trao tặng 500 cây xanh cho Thành đoàn TP Đà Lạt.

Với tầm nhìn phát triển kinh tế song hành trách nhiệm môi trường, gần 48 năm qua, Imexpharm không chỉ tiên phong sản xuất xanh, sạch, đạt chuẩn quốc tế, nổi bật là EU-GMP, mà còn tích cực tham gia hoạt động bảo vệ môi trường. Gần nhất vào ngày 25/3, Imexpharm trao tặng 500 cây xanh cho Thành đoàn TP Đà Lạt, góp phần vào kế hoạch trồng 3,8 triệu cây xanh của thành phố và 50 triệu cây xanh của tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2025.

Đại diện Thành Đoàn TP Đà Lạt (phải) trao thư cảm ơn cho ông Nguyễn An Duy - Phó tổng giám đốc Khối Tài chính Imexpharm - nhằm tri ân doanh nghiệp đồng hành.

Đây là một trong nhiều hoạt động thiết thực của Imexpharm để hiện thực hóa chiến lược ESG toàn diện - thể hiện cam kết lâu dài với môi trường, con người và mục tiêu phát triển bền vững. Đồng thời, hoạt động nhằm hưởng ứng chương trình “Trồng 1 tỷ cây xanh - Vì một Việt Nam xanh” do Chính phủ phát động. Chương trình góp phần cải thiện chất lượng rừng, mở rộng diện tích cây xanh đô thị và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Chiến lược xanh hóa chuỗi sản xuất và cung ứng

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhận định biến đổi khí hậu là mối đe dọa lớn với nhân loại, dự báo gây ra khoảng 250.000 ca tử vong mỗi năm trong giai đoạn 2030-2050 (tính riêng suy dinh dưỡng, sốt rét, tiêu chảy và căng thẳng nhiệt). Trước thách thức này, nhiều doanh nghiệp dược phẩm tăng tốc chuyển đổi theo hướng xanh. Bên cạnh giảm phát thải, nỗ lực này nhằm đảm bảo người dân được tiếp cận thuốc hiệu quả, an toàn và bền vững trong tương lai.

Theo báo cáo của tổ chức My Green Lab tại hội nghị COP28 năm 2023, số lượng công ty dược và công nghệ sinh học tham gia sáng kiến “Race-to-Zero” do Liên Hợp Quốc hỗ trợ ngày càng tăng, hướng đến mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Việt Nam nằm trong 63 quốc gia đầu tiên tham gia “Cam kết làm mát toàn cầu” (Global Cooling Pledge), kêu gọi xây dựng hệ thống y tế xanh và giảm tác động sức khỏe do biến đổi khí hậu.

Đồng hành cùng xu hướng phát triển xanh trên toàn cầu, Imexpharm là một trong những doanh nghiệp dược phẩm Việt tiên phong triển khai loạt giải pháp thiết thực trong chuỗi hoạt động sản xuất và quản trị. Đơn vị sở hữu dây chuyền sản xuất kháng sinh chất lượng cao với nguồn nguyên liệu sạch theo công nghệ Enzymatic. Ngoài ra, các dạng bào chế hiện đại của Imexpharm như đông khô, viên nén phân tán, thuốc bột đa liều đều ứng dụng công nghệ mới và kiểm soát tạp chất nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn quốc tế.

Nhân viên làm việc tại nhà máy Imexpharm.

Hiện Imexpharm sở hữu 4 cụm nhà máy, trong đó 3 cụm EU-GMP và 12 dây chuyền đạt chuẩn EU-GMP, đáp ứng nghiêm ngặt từ nguyên liệu đầu vào đến quy trình tiết kiệm năng lượng và xử lý chất thải hiệu quả. Tại tất cả nhà máy, Imexpharm đồng loạt triển khai giải pháp tiết kiệm năng lượng, tối ưu nguyên vật liệu và kiểm soát phát thải (khí, nước, chất thải rắn), hướng đến mô hình sản xuất xanh và tuần hoàn.

Trong bối cảnh COP28 yêu cầu chuyển đổi xanh, việc giảm khí thải carbon trở thành nhiệm vụ cấp thiết, đặc biệt là chuyển từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng tái tạo và cắt giảm phát thải trong chuỗi cung ứng. Bắt nhịp xu hướng, tnăm 2025, Imexpharm đầu tư hệ thống điện mặt trời áp mái tại các nhà máy nhằm chủ động sử dụng năng lượng sạch và thúc đẩy sản xuất xanh.

Nhờ áp dụng tiêu chuẩn quốc tế và cam kết chất lượng, Imexpharm không chỉ có lợi thế cạnh tranh trong nhóm thuốc chất lượng cao nhất (nhóm 1 - theo phân loại của Bộ Y tế), mà còn khẳng định năng lực vươn tầm quốc tế. 11 sản phẩm của doanh nghiệp được cấp 28 giấy phép lưu hành tại thị trường châu Âu.

Thầy thuốc Nhân dân, Dược sĩ Trần Thị Đào - Tổng giám đốc Imexpharm - chia sẻ sứ mệnh của doanh nghiệp không chỉ là chăm sóc sức khỏe toàn diện cho cộng đồng, mà còn thực hiện điều đó bền vững. Ngay khâu đầu trong chuỗi giá trị, hoạt động R&D của Imexpharm đóng vai trò then chốt khi định hình vòng đời sản phẩm - từ chất lượng đến tác động môi trường.

“Chúng tôi tin tưởng việc phát triển sản phẩm xanh, an toàn và tối ưu chuỗi giá trị là trách nhiệm, di sản của Imexpharm cho thế hệ tương lai. Đồng thời, định hướng này góp phần nâng cao chỉ số phát triển bền vững, tạo dựng lợi thế cạnh tranh cho Imexpharm tại thị trường nội địa và quốc tế”, bà nhấn mạnh.