Imagine Dragons là ban nhạc rock huyền thoại, đạt nhiều thành tựu trên thế giới. Họ sẽ tới TP.HCM biểu diễn vào 8/12.

Mới đây, ban tổ chức sự kiện âm nhạc 8WONDER Winter 2024 xác nhận nhóm nhạc đình đám thế giới Imagine Dragons sẽ tới Việt Nam biểu diễn. Sự kiện âm nhạc này diễn ra vào 8/12 tại TP.HCM. Ngoài Imagine Dragons, Soobin, Chipu, HIEUTHUHAI, Hurrykng, Manbo và Mie là những nghệ sĩ tham gia buổi biểu diễn. Thông tin Imagine Dragons tới TP.HCM biểu diễn đang khiến người hâm mộ phấn khích, hào hứng.

Sau gần 2 thập kỷ hoạt động, Imagine Dragons đã trở thành một trong những nhóm nhạc huyền thoại. Âm nhạc của họ tiếp cận đông đảo khán giả trên toàn thế giới và trở thành nguồn cổ vũ tinh thần lớn lao, truyền cảm hứng tới nhiều thế hệ người nghe nhạc.

Imagine Dragons được khán giả Việt mong chờ. Ảnh: @imaginedragons.

Imagine Dragons là ban nhạc pop rock của Mỹ được thành lập vào năm 2008. Ban nhạc hiện có 3 thành viên Dan Reynolds, Wayne Sermon và Ben McKee. Sau thành công bước đầu với đĩa đơn It's Time, tiếp theo là album đầu tay Night Visions (2012), ban nhạc có thêm nhiều bài hát nổi tiếng. Trong đó, có công lớn nhất, làm thay đổi hoàn toàn sự nghiệp của Imagine Dragons phải kể đến Radioactive và Demons. Tạp chí Rolling Stone đã gọi Radioactive, bài hát giữ kỷ lục về số tuần lọt vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100, là "bản hit rock thành công nhất trong năm". MTV gọi họ là "ban nhạc đột phá nhất năm" và Billboard gọi họ là "Ban nhạc đột phá năm 2013", "Ban nhạc thành công nhất năm 2017"…

Các sản phẩm âm nhạc tiếp theo như Believer, Thunder, Whatever It Takes… tiếp tục thành công vang dội và giúp họ củng cố vị thế như một ban nhạc rock hàng đầu. Imagine Dragons cũng được giới chuyên môn công nhận thông qua 9 giải thưởng âm nhạc Billboard, một giải Grammy…

Imagine Dragons đã bán được hơn 74 triệu album và 65 triệu bản kỹ thuật số trên toàn thế giới, khiến họ trở thành một trong những nghệ sĩ thành công nhất. Họ kiếm được 160 tỷ lượt phát trực tuyến trên các nền tảng âm nhạc. Imagine Dragons là nghệ sĩ nhạc rock đầu tiên có 4 bài hát, Radioactive, Demons, Believer và Thunder, vượt qua một tỷ lượt phát trực tuyến mỗi bài. Họ cũng nhóm nhạc duy nhất trong lịch sử Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Mỹ có 4 bài hát được chứng nhận cao hơn Bạch kim.

Gần đây, ban nhạc phát hành một số đĩa đơn nằm trong album mới Loom. Các đĩa đơn Eyes Closed, Nice to Meet You, Wake Up tiếp tục được khán giả đón nhận.