IKI Co-Creation thu hút sinh viên với đề bài gắn kết tình thân

Sau 3 tuần, IKI Co-Creation đã tiếp cận sinh viên tại nhiều trường đại học TP.HCM, mang đến bài toán thực tế về kết nối gia đình trong đô thị và khơi gợi cách tiếp cận sáng tạo.

Sau 3 tuần ra mắt, IKI Co-Creation triển khai University Tour tại 6 trường đại học ở TP.HCM, đưa bài toán kết nối gia đình trong không gian sống đô thị đến gần sinh viên theo cách trực quan và gợi mở.

Mở ra bài toán thực tế

Lấy cảm hứng từ IKI Village, cuộc thi IKI Co-Creation - được khởi xướng bởi công ty An Khải Hưng, Công ty Truyền thông số Flamingo và Hội đồng Tư vấn Hỗ trợ Khởi nghiệp Quốc gia phía Nam đồng tổ chức - chọn cách tiếp cận khác biệt khi mở đầu bằng dữ liệu sống động từ đời thực. Theo đó, 80% đô thị Việt Nam thiếu mảng xanh, 30% người trẻ có dấu hiệu căng thẳng tâm lý, 60% người cao tuổi đối mặt nguy cơ bị "bỏ lại" trong nhịp sống số và thời gian giao tiếp trung bình trong gia đình chỉ còn 30 phút mỗi ngày.

Từ những con số đó, kiến trúc sư Nguyễn Tăng Quang - Tập đoàn Obayashi Việt Nam - đặt ra câu hỏi cốt lõi với sinh viên: Điều gì tạo nên không gian sống đáng sống trong bối cảnh đô thị hiện đại?

Chuỗi tọa đàm “Thấu cảm là khởi đầu của sáng tạo” giúp sinh viên tìm giải pháp qua tình huống thực tế.

Trọng tâm của chương trình không nằm ở việc “thi cái gì”, mà ở câu hỏi vì sao cần kiến tạo không gian sống gắn kết hơn trong bối cảnh đô thị. Từ đó, ba hạng mục được xây dựng như ba hướng tiếp cận cho cùng một bài toán, gồm IKI Landscape Design với giải pháp đưa sân vườn thành điểm kết nối, IKI Family Rituals tập trung vào việc hình thành nếp sinh hoạt giữa các thế hệ, IKI Living OS hướng đến thiết kế giao diện nhà thông minh, cân bằng giữa tiện nghi hiện đại và sự gắn kết gia đình.

Thấu cảm là kỹ năng

Chuỗi tọa đàm "Thấu cảm là khởi đầu của sáng tạo" được thiết kế để giúp sinh viên tiếp cận bài thi từ những điều quen thuộc như nếp sinh hoạt hàng ngày, cách kết nối người thân, hay khoảng không gian "tạm lắng" trong ngôi nhà của mình.

Qua các buổi trao đổi, sinh viên dần nhận ra thấu cảm là kỹ năng có thể rèn luyện thông qua quan sát hành vi, lắng nghe nhu cầu chưa được gọi tên và đôi khi đơn giản là tạm gác điện thoại để nhìn lại không gian sống của gia đình mình.

Sinh viên Đại học Nguyễn Tất Thành trong không khí giao lưu sôi nổi, thể hiện tinh thần trẻ trung và lan tỏa của IKI Co-Creation.

Tại buổi giao lưu ở Đại học Nguyễn Tất Thành, PGS.TS Trần Thị Hồng - Phó hiệu trưởng nhà trường - nhận xét chương trình mang màu sắc khác biệt khi không chỉ dừng ở kiến thức chuyên môn, mà chạm đến vấn đề gần gũi nhưng cấp thiết trong đời sống hôm nay, chính là sự gắn kết gia đình.

Sinh viên hào hứng quan tâm và đặt câu hỏi thiết thực.

Một sinh viên năm hai ngành Dược chia sẻ khoảng cách với ông bà, cha mẹ đến từ cảm giác bản thân không được gia đình thấu hiểu và đôi khi những mong muốn của mình chưa được gọi tên, khiến cảm giác cô đơn ngày càng lớn hơn.

Trước băn khoăn đó, bà Lan Khanh - Trưởng ban tổ chức - khuyên sinh viên chủ động mở lòng, chia sẻ áp lực với người thân, đồng thời học cách lắng nghe để tạo nên sự thấu hiểu từ hai phía.

"Sáng tạo không bắt đầu từ hình thức, mà là việc hiểu con người. Khi hiểu đủ sâu, giải pháp sẽ tự nhiên trở nên phù hợp", bà Lan Khanh chia sẻ.

Hành trình đồng sáng tạo

Yếu tố giúp IKI Co-Creation được nhìn nhận nghiêm túc từ đầu là hệ sinh thái đứng phía sau gồm gần 50 chuyên gia, tiến sĩ, thạc sĩ, kiến trúc sư, doanh nhân đảm nhận vai trò mentor và giám khảo; cùng 100 Đại sứ IKI kết nối trực tiếp tại các trường.

IKI Co-Creation quy tụ 100 Đại sứ và kết nối trực tiếp tại các trường.

Tuy vậy, giá trị cốt lõi không nằm ở quy mô. Trên giảng đường, sinh viên có thể học lý thuyết, quy trình, công cụ. Nhưng việc bước vào dự án mở, làm việc cùng nhóm bạn, trình bày giải pháp trước mentor và doanh nghiệp, điều chỉnh tư duy theo phản hồi thực tế lại là trải nghiệm khác. Quá trình này giúp người trẻ đi từ quan sát vấn đề, tìm cảm hứng và triển khai ý tưởng, đưa giải pháp sáng tạo đến nhu cầu thực của cộng đồng.

Vì vậy, ban tổ chức đặc biệt khuyến khích các nhóm liên ngành, nhất là sự kết hợp giữa sinh viên kiến trúc, marketing và khối xã hội - nhân văn, bởi bài toán không gian sống không chỉ là chuyện thiết kế mà còn gắn với hành vi, cảm xúc và nhu cầu con người.

Tinh thần này được thể hiện rõ tại ĐH Văn Lang, điểm dừng cuối của University Tour, nơi sinh viên chủ động đặt câu hỏi, tham gia thảo luận cởi mở và góp phần tạo nên bầu không khí giàu năng lượng.

