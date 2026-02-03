Hyundai muốn bán 200.000 xe hiệu năng cao

Dòng xe hiệu năng cao Hyundai N sẽ tiếp tục mở rộng trong các năm tiếp theo, phục vụ mục tiêu bán 200.000 xe N trên toàn cầu.

Theo Carscoops, CEO José Muñoz của Hyundai hồi năm ngoái đã xác nhận dòng xe hiệu năng cao N của hãng sẽ được mở rộng quy mô lên hơn 7 mẫu xe.

Nhà sản xuất ôtô Hàn Quốc tin rằng động thái này sẽ cho phép doanh số nhóm xe Hyundai N đạt hơn 100.000 xe trên toàn cầu vào năm 2030, trước khi hướng đến mục tiêu bán được 200.000 xe trong tương lai.

Chia sẻ với Drive, Olabisi Boyle - Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách Kế hoạch sản phẩm và chiến lược Hyundai Bắc Mỹ - đã thêm lần nữa xác nhận kế hoạch mở rộng dòng xe N.

“Khách hàng sẽ có thêm nhiều lựa chọn ôtô Hyundai phiên bản N trong 3-4 năm tới”, bà Olabisi Boyle chia sẻ.

Kế hoạch này vẫn còn khá xa và bản thân Olabisi Boyle cũng đang giữ kín thông tin chi tiết. Tuy nhiên, vị này gợi ý Hyundai sẽ chỉ cung cấp phiên bản N hiệu năng cao cho những mẫu xe “có ý nghĩa” với thương hiệu.

Hyundai Ioniq 5 N là xe điện hiệu năng cao đầu tiên của thương hiệu ôtô Hàn Quốc. Ảnh: Hyundai.

Như vậy, Hyundai sẽ tiếp tục tiến hành quy trình chọn lọc, không tùy tiện gắn logo N cho tất cả dòng SUV đang bán. Khả năng ra mắt Palisade N hay Ioniq 9 N là không cao, nhưng đã có những tin đồn có cơ sở về sự xuất hiện của Hyundai Tucson N.

Theo Carscoops, ra mắt một phiên bản N hiệu năng cao là động thái khá hợp lý bởi Hyundai Tucson là dòng xe bán chạy nhất của hãng tại Mỹ. Năm ngoái, doanh số Tucson ở xứ cờ hoa đã tăng 14% so với năm 2024 để đạt 234.230 xe.

Cần lưu ý rằng Hyundai từng cung cấp phiên bản N-Line cho Tucson Hybrid trước đây, nhưng hiện đã dừng sản xuất.

Tại Mỹ, Hyundai Ioniq 6 N đang được bán với số lượng hạn chế cho năm 2026. Phiên bản hiệu năng cao của sedan điện này ra mắt khách hàng Los Angeles vào năm ngoái, sở hữu công suất đầu ra tối đa 641 mã lực khi kích hoạt chế độ N Grin Boost.

Nhiều báo cáo khác cho rằng Hyundai i30 N sẽ được hãng xe Hàn Quốc mang trở lại thị trường châu Âu. Chuyên trang Carscoops tin rằng phiên bản N của những mẫu xe điện cỡ nhỏ Hyundai sắp ra mắt cũng rất đáng trông chờ.