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Tom Bradly trở thành ông chủ Chelsea. Ảnh: Reuters.
Dù các điều khoản thương vụ không được tiết lộ cụ thể, tuy nhiên, nhóm của Brady có sự tham gia của luật sư bào chữa Alex Spiro, người hỗ trợ đàm phán giao dịch.
Brady có quan hệ tốt với Behdad Eghbali, đồng sáng lập Clearlake Capital, quỹ nắm 86,5% cổ phần Chelsea sau khi mua lại cổ phần của hai chủ sở hữu Mỹ Todd Boehly và Mark Walter hồi tháng 9, còn doanh nhân Thụy Sĩ Hansjorg Wyss vẫn là cổ đông.
Huyền thoại bóng bầu dục từng là khách mời của Chelsea tại chung kết FIFA Club World Cup 2025 ở New Jersey. Anh cũng ăn mừng trận thắng Paris Saint-Germain với tỷ số 3-0 cùng các cầu thủ.
Brady là huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử giải bóng bầu dục Mỹ (NFL). Trong 23 mùa giải, ông giành kỷ lục 7 chức vô địch Super Bowl và 5 lần nhận danh hiệu MVP trận chung kết. Sau khi chính thức giải nghệ năm 2023, ông chuyển sang làm bình luận viên truyền hình và đầu tư sở hữu nhiều câu lạc bộ thể thao lớn.
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