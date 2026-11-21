Theo ESPN, huyền thoại Tom Brady vừa trở thành đồng chủ sở hữu Chelsea sau khi cùng đối tác mua cổ phần tại đây.

Tom Bradly trở thành ông chủ Chelsea. Ảnh: Reuters.

Dù các điều khoản thương vụ không được tiết lộ cụ thể, tuy nhiên, nhóm của Brady có sự tham gia của luật sư bào chữa Alex Spiro, người hỗ trợ đàm phán giao dịch.

Brady có quan hệ tốt với Behdad Eghbali, đồng sáng lập Clearlake Capital, quỹ nắm 86,5% cổ phần Chelsea sau khi mua lại cổ phần của hai chủ sở hữu Mỹ Todd Boehly và Mark Walter hồi tháng 9, còn doanh nhân Thụy Sĩ Hansjorg Wyss vẫn là cổ đông.

Huyền thoại bóng bầu dục từng là khách mời của Chelsea tại chung kết FIFA Club World Cup 2025 ở New Jersey. Anh cũng ăn mừng trận thắng Paris Saint-Germain với tỷ số 3-0 cùng các cầu thủ.

Trước khi đầu tư vào Chelsea, Brady từng là đồng chủ sở hữu kiêm chủ tịch ban cố vấn tại Birmingham City. Ông mua 3,3% cổ phần đội bóng này vào tháng 8/2023 và đã bán toàn bộ hồi đầu tháng. Ngoài ra, Brady còn nắm 5% cổ phần tại Las Vegas Raiders thuộc giải NFL. Việc ông vừa sở hữu Raiders vừa làm chuyên gia phân tích NFL số một cho Fox Sports từng dấy lên lo ngại xung đột lợi ích, buộc NFL hạn chế quyền tiếp cận các đội bóng và cuộc họp sản xuất của ông.

Brady là huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử giải bóng bầu dục Mỹ (NFL). Trong 23 mùa giải, ông giành kỷ lục 7 chức vô địch Super Bowl và 5 lần nhận danh hiệu MVP trận chung kết. Sau khi chính thức giải nghệ năm 2023, ông chuyển sang làm bình luận viên truyền hình và đầu tư sở hữu nhiều câu lạc bộ thể thao lớn.



Hiện tại, Chelsea do huấn luyện viên Xabi Alonso dẫn dắt đang đứng thứ năm trên bảng xếp hạng Premier League với 16 điểm sau 10 trận (5 thắng, 1 hòa, 4 thua). Trong khi đó, Birmingham dẫn đầu Championship về hiệu số với 29 điểm sau 15 trận, bằng điểm Middlesbrough và Stoke City, trong cuộc đua giành hai suất thăng hạng trực tiếp lên Premier League.

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