Huyền thoại cầu lông Axelsen giải nghệ.

Huyền thoại cầu lông thế giới Viktor Axelsen khép lại sự nghiệp ở tuổi 32 khi cơ thể không còn đáp ứng được yêu cầu thi đấu đỉnh cao.

Viktor Axelsen, tay vợt từng giữ vị trí số một thế giới và hai lần giành HCV Olympic, chính thức nói lời chia tay sự nghiệp sau thời gian dài vật lộn với chấn thương lưng.

Trong hai năm gần đây, Axelsen chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ vấn đề cột sống, gây đau dây thần kinh lan xuống chân trái. Tình trạng này khiến anh không thể duy trì thể trạng cần thiết để thi đấu ở đẳng cấp cao nhất. Dù vẫn còn động lực và niềm vui với cầu lông, cơ thể không cho phép anh tiếp tục.

“Điều khó khăn nhất là tôi vẫn còn khát khao thi đấu. Nhưng cơ thể không thể đáp ứng những gì cần thiết để đạt đến đẳng cấp cao nhất”, Axelsen chia sẻ.

Anh thừa nhận quyết định giải nghệ không xuất phát từ mong muốn cá nhân, mà là điều bắt buộc. “Không phải tôi quyết định, mà là cơ thể đã quyết định thay tôi. Đó là điều khiến việc chia tay trở nên khó khăn nhất”, Axelsen nói.

Axelsen rời sân đấu với một bảng thành tích đồ sộ. Anh giành hai HCV Olympic liên tiếp vào các năm 2020 và 2024, cùng hai chức vô địch thế giới vào năm 2017 và 2022. Ngoài ra, tay vợt người Đan Mạch còn chinh phục nhiều danh hiệu lớn thuộc hệ thống Super 1000, trở thành người đầu tiên hoàn tất “Super 1000 Slam” trong một năm.

Ở thời kỳ đỉnh cao, Axelsen là biểu tượng của sự ổn định và áp đảo trong làng cầu lông nam. Với chiều cao, thể lực và lối chơi toàn diện, anh duy trì vị thế số một thế giới trong thời gian dài và nhiều lần vô địch BWF World Tour Finals.

Việc Axelsen giải nghệ để lại khoảng trống lớn cho cầu lông thế giới. Không chỉ là một nhà vô địch, anh còn là hình mẫu về sự chuyên nghiệp và bền bỉ. Nhưng ở thể thao đỉnh cao, cơ thể luôn là giới hạn cuối cùng.

Và với Axelsen, hành trình khép lại không phải vì thiếu đam mê, mà vì không thể đi tiếp.