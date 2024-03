Huy động lực lượng tìm kiếm thanh niên nhảy cầu Thanh Trì

Nhận được tin báo có người nhảy cầu Thanh Trì (Hà Nội), Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tìm kiếm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h54 ngày 9/3, nhận được tin báo có người nhảy cầu Thanh Trì (Hà Nội), Công an TP đã triển khai lực lượng tìm kiếm.

Xe máy, giầy và điện thoại bỏ lại trên cầu Thanh Trì. Ảnh: M.N.

Cụ thể, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội điều động Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hoàng Mai phối hợp cùng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội) đến hiện trường.

Tại hiện trường, trên mặt cầu Thanh Trì (hướng từ Lĩnh Nam sang Gia Lâm) có một xe máy không biển kiểm soát kèm theo 1 đôi giầy, ví tiền và điện thoại nghi của người nhảy cầu.

Khai thác thông tin từ người thân của nạn nhân, cảnh sát xác định người nhảy cầu là N.H.Q. (SN 2003, trú tại Gia Lâm, Hà Nội).

Đến 19h cùng ngày, các đơn vị và người dân làm nghề thuyền chài vẫn tiếp tục tìm kiếm.