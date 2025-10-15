HURRYKNG nhập tiệc thời thượng với Heineken Silver phiên bản chai nhôm

Sự kết hợp giữa biểu tượng “rap cool” HURRYKNG và tinh thần tiệc chất mở ra chuẩn mực nhập tiệc mới, thời thượng, sành điệu, khác biệt.

Heineken Silver phiên bản chai nhôm vừa xuất hiện đầy phong cách cùng HURRYKNG trên trang bìa số quý III của Men’s Folio - tạp chí hàng đầu dành cho giới mộ điệu phong cách sống.

Hành trình trở thành biểu tượng của chất riêng

Trong thế giới âm nhạc, “chất riêng” không phải điều có thể tìm thấy chỉ sau một đêm. Đó là kết quả của những va chạm, lột xác và cả khoảng lặng cần thiết để người nghệ sĩ thực sự hiểu mình là ai.

Với HURRYKNG, hành trình ấy lại càng đặc biệt. Anh không chỉ thay đổi trong âm nhạc, mà còn thể hiện qua cách xuất hiện trước công chúng - một sự chuyển mình mang nhiều tầng ý nghĩa. Từ hình ảnh chàng rapper e dè, có phần khép kín - người luôn “cúi gằm mặt” trong mắt MC Trấn Thành, HURRYKNG hôm nay là minh chứng cho sự trưởng thành và tự tin. Anh bước ra ánh sáng với thần thái của một nghệ sĩ đã nhận diện rõ tiếng nói nội tại của mình: Điềm tĩnh, chân thực và khác biệt.

Sự biến chuyển ấy không ồn ào, nhưng lại đầy sức hút, bởi “chất riêng” của HURRYKNG không nằm ở việc cố gắng khác người, mà dám là chính mình, trọn vẹn và không thỏa hiệp.

HURRYKNG tạo chất riêng nhờ dám là chính mình một cách trọn vẹn.

Hành trình trở thành ngôi sao và biểu tượng cho thế hệ mới của HURRYKNG không đến từ may mắn, mà được định hình bởi chất riêng khó trộn lẫn. Giữa một thị trường âm nhạc đang bùng nổ với vô số cái tên mới mỗi ngày, anh chọn hướng đi riêng, nơi sáng tạo và bản sắc không chỉ là yếu tố nhận diện, mà còn trở thành tuyên ngôn nghệ thuật.

Từ Anh trai “say hi” đến những dự án sau đó, HURRYKNG liên tục chứng minh sức hút của một nghệ sĩ trẻ dám thử, dám khác biệt. Ngoại hình điển trai, khả năng làm chủ sân khấu và năng lượng phóng khoáng giúp anh dễ dàng chiếm trọn spotlight, nhưng thứ khiến khán giả ở lại chính là “chất” - thứ được tạo nên từ tư duy âm nhạc độc lập, phong thái tự tin cùng tinh thần “cool ngầu” rất riêng.

HURRYKNG luôn mang đến cảm giác của một thế hệ nghệ sĩ mới: Hiểu rõ mình là ai, muốn đi đến đâu và quan trọng nhất là không ngại khác biệt để tạo nên dấu ấn thật sự.

HURRYKNG hiểu rõ mình là ai và không ngại khác biệt để tạo dấu ấn.

Khi được hỏi “Có quá khó để yêu cầu một nghệ sĩ phải luôn giữ được chất riêng?”, HURRYKNG không ngần ngại chia sẻ:“Tôi nghĩ một nghệ sĩ tìm ra chất riêng của mình không dễ. Bản thân tôi cũng từng nhiều lần loay hoay, có lúc cảm thấy phải đánh mất hay bỏ lỡ một điều gì đó để giữ được sự khác biệt”.

“Giữ chất riêng với tôi giống như giữ nhịp của mình giữa một bữa tiệc. Bạn không cần phải là người ồn ào nhất, chỉ cần biết cách tận hưởng theo đúng gu của mình. Nó không chỉ là bộ trang phục bạn mặc, mà còn là thức uống bạn cầm trên tay. Sự thời thượng đối với tôi là tạo ra một không khí của riêng, nơi mọi thứ từ âm nhạc đến trải nghiệm vị giác đều phản ánh đúng con người mình: Tinh tế, nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ ấn tượng. Đó là lý do mọi người sẽ thấy HURRYKNG chọn Heineken Silver phiên bản chai nhôm mỗi khi nhập tiệc. Vị bia êm mượt, tinh tế, vừa đủ để tận hưởng, vừa đủ để chất”, anh nói thêm.

HURRYKNG chọn Heineken Silver phiên bản chai nhôm mỗi khi nhập tiệc.

Khi 2 biểu tượng cùng nhập tiệc chất

Sau những giây phút thăng hoa trên sân khấu, HURRYKNG trở lại với nhịp sống thường ngày, nơi chất riêng của anh được thể hiện rõ nhất. Ở khoảnh khắc off-mic, âm nhạc nhường chỗ cho các anh em và sự kết nối giữa những người trẻ cùng chung ngọn lửa sáng tạo. Dĩ nhiên, như chính cách HURRYKNG bước lên sân khấu, anh luôn khiến mọi cuộc gặp gỡ trở nên đặc biệt theo cách rất riêng.

HURRYKNG chia sẻ: “Một bữa tiệc đúng gu phải luôn có những người anh em thân thiết và điểm nhấn khác biệt là Heineken Silver với thiết kế chai nhôm tinh tế mới”.

Bữa tiệc đúng gu với HURRYKNG phải có những người anh em thân thiết và Heineken Silver phiên bản chai nhôm mới.

Mọi bữa tiệc luôn cần những điều đặc biệt, có thể là âm nhạc, không gian hay đơn giản chỉ là loại thức uống bạn cầm trên tay. Heineken Silver phiên bản chai nhôm mới mang thiết kế tinh tế, khả năng làm lạnh nhanh cùng hương vị êm mượt đặc trưng đã góp phần “khai mở” chuẩn mực tiệc mới.

Xuất hiện cùng HURRYKNG - nghệ sĩ mang tinh thần tự do và không ngừng thử nghiệm, Heineken Silver phiên bản chai nhôm đã truyền cảm hứng với phong cách tiệc thời thượng, nơi thời trang, âm nhạc, cá tính giao thoa, giúp bạn nhận ra điều để bản thân nổi bật luôn là “chất riêng” mang đến bữa tiệc.