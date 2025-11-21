Hương Giang gặp nguy hiểm

Trong các bảng dự đoán, đánh giá trước chung kết Miss Universe 2025, Hương Giang nằm trong top 30 nhưng xếp hạng không cao.

Tối 20/11, chuyên trang Missosology tung bảng dự đoán kết quả Miss Universe 2025 (Hoa hậu Hoàn vũ). Những gương mặt được đánh giá cao gồm đại diện Colombia, Mexico, Philippines, Cote d'Ivore, trong đó người đẹp Thái Lan là Veena Praveenar Singh đứng đầu danh sách.

Veena Praveenar Singh 29 tuổi, cao 1,78 m, là người Thái Lan gốc Ấn Độ. Cô tốt nghiệp Đại học Thammasat ở Bangkok với bằng cử nhân ngành Khoa học xã hội và thông thạo ngôn ngữ Anh, Nga. Praveenar Singh nổi tiếng trong giới sắc đẹp tại quê nhà với 4 lần thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan. Cô có 3 lần đạt giải á hậu và thắng vương miện cao nhất vào năm 2025. Trải qua các vòng thi ở quốc tế, đại diện chủ nhà Thái Lan giữ vững phong độ trong cách ăn mặc lẫn trình diễn.

Hương Giang cũng được Missosology đánh giá có khả năng lọt top 30 chung cuộc, song thứ tự xếp hạng không cao (25).

Hương Giang được dự đoán lọt top 30 Hoa hậu Hoàn vũ 2025. Ảnh: Missosology.

Ở bảng xếp hạng cuối của trang Sash Factor, Hương Giang được xếp vị trí 28. Những người đẹp được chuyên trang này đánh giá cao là đại diện Cote d'Ivore, Thái Lan, Venezuela, Philippines, Puerto Rico. Những bảng dự đoán này phần nào cho thấy tình thế của Hương Giang trong cuộc thi khá nguy hiểm, cơ hội không nhiều.

Trước đó, ở phần thi trang phục truyền thống, cô gây ấn tượng với khán giả Việt khi lựa chọn áo dài nữ sinh - gắn với câu chuyện cá nhân của Hương Giang. Sau đó, Hương Giang gây tranh luận ở bán kết với hai phần thi diễn bikini và dạ hội. Cô thể hiện an toàn, vẫn chưa có sự bứt phá ở mặt hình ảnh lẫn kỹ năng trình diễn. So với dàn ứng viên mùa này, sắc vóc, catwalk của cô không nổi bật. Dẫu vậy, ưu điểm của Hương Giang là khả năng giao tiếp tốt, hoạt ngôn.

Chung kết Miss Universe 2025 diễn ra vào ngày 21/11, tại Thái Lan với sự tranh tài của 123 thí sinh. Tính đến nay, cột mốc cao nhất của thí sinh Việt tại Miss Universe vẫn là top 5 năm 2018 do H’Hen Niê thiết lập.

Miss Universe bắt đầu cho phép thí sinh chuyển giới tham gia từ 2013, trường hợp đầu tiên là Angela Ponce (Tây Ban Nha). Thông điệp của cuộc thi là không giới hạn các tiêu chuẩn sắc đẹp.