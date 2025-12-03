Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xã hội

Hưng Yên: Dập tắt vụ hỏa hoạn tại kho chứa đồ điện gia dụng

  • Thứ tư, 3/12/2025 06:46 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Vụ hỏa hoạn tại kho đồ điện gia dụng Hưng Yên đã được dập tắt, không có thiệt hại về người, lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân.

Hung Yen anh 1

Ảnh minh họa. Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN

Vào lúc 18h ngày 2/12, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Thương mại đồ điện gia dụng Thanh Bình, có địa chỉ tại thôn Thụy Trang, xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Theo một số nhân chứng tại hiện trường, đám khói đen kèm lửa lớn từ kho khiến nhiều người hoảng hốt, đứng từ xa cũng có thể nhìn thấy cột khói đen cao hàng chục mét.

Ngay sau đó, các xe chữa cháy và lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Hưng Yên) được huy động đến hiện trường để dập lửa.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Yên Mỹ cho biết, đây là kho chứa một số đồ điện gia dụng. Kho rộng khoảng 300 m2, được làm bằng khung thép. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt. Theo tin ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Các lực lượng đang thống kê thiệt hại về tài sản; điều tra nguyên nhân vụ cháy.

