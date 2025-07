Hùng tráng buổi tổng hợp luyện chuẩn bị kỷ niệm 2/9

Bộ Quốc phòng là cơ quan chủ trì nhiệm vụ diễu binh, diễu hành; phối hợp với các cơ quan liên quan để bảo đảm sự kiện diễn ra trang trọng, an toàn. Lực lượng A80 gồm các đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam, Công an nhân dân, Dân quân tự vệ... thể hiện sự đoàn kết và sức mạnh của toàn dân tộc.

Những cuốn sách của Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.