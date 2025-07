Hùng Huỳnh gây tranh cãi

Cách tạo dáng được cho là giống dắt thú cưng của Hùng Huỳnh và fan nữ đang gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Hành động của nam ca sĩ Hùng Huỳnh trong fan meeting mới đây đang gây tranh cãi. Sự kiện đã diễn ra khá lâu nhưng đến nay mới được chia sẻ trên mạng xã hội. Theo một hình ảnh được cho là trong buổi fan meeting đang lan truyền, Hùng Huỳnh đứng cầm chiếc dây nơ trên đầu fan nữ. Trong khi đó, fan nữ ngồi phía dưới. Kiểu tạo dáng trên được cho là giống đang dắt thú cưng.

Hình ảnh gây bàn tán của Hùng Huỳnh. Ảnh: FBNV.

Hùng Huỳnh chưa lên tiếng về sự việc nhưng hình ảnh đang lan truyền khắp mạng xã hội, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều.

“Bạn ca sĩ này không tinh tế. Nếu bạn fan muốn ngồi thì anh ấy cũng nên khuỵu gối xuống, chụp cùng. Nếu không thì hai người cùng đứng với nhau. Chứ dáng này phản cảm quá”, một tài khoản bình luận.

Tuy nhiên, cũng có khán giả bênh vực Hùng Huỳnh và cho rằng nam ca sĩ chỉ cầm dây ở chiếc nơ của fan nữ. Chưa kể, fan nữ cũng tạo dáng dễ thương. Do đó, tấm hình không hề phản cảm như cộng đồng mạng đang chỉ trích.

Hùng Huỳnh sinh năm 1999, được chú ý qua chương trình Anh trai “say hi” lên sóng năm 2024. Trước chương trình, Hùng Huỳnh là gương mặt hoàn toàn mới, thậm chí chưa có MV chính thức. Sau đó, anh dần bứt phá, thậm chí đạt hạng 6 bình chọn cá nhân sau live stage 2 và được nhiều đội trưởng tranh giành ở tập 6. Thế mạnh của anh trai sinh năm 1999 ngoài ngoại hình sáng còn là vũ đạo ấn tượng, kỹ năng trình diễn tốt.

Sau chương trình, Hùng Huỳnh phát hành MV Chẳng thể nhắm mắt nhưng vướng tranh cãi vì có nhiều điểm tương đồng với Standing Next to You của Jungkook, em út nhóm nhạc BTS.