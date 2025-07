Đối thủ đáng ngại của Phương Mỹ Chi

Từ đầu chương trình đến Tứ kết, Phương Mỹ Chi để thua một lần trước Vương Hoằng Hạo. Cụ thể ở tập 4, Vương Hoằng Hạo biểu diễn tiết mục Gone đầy cảm xúc đã giành chiến thắng với cách biệt xa so với Phương Mỹ Chi là 20-3. Vương Hoằng Hạo sinh năm 2000, tốt nghiệp Nhạc viện Đại học Sư phạm Tứ Xuyên. Năm 2021, anh tham gia chương trình The Voice of China 2021 và giành vị trí thứ 8 trong vòng chung kết toàn quốc. Cùng năm đó, anh phát hành đĩa đơn solo đầu tiên Can I? và chính thức ra mắt. Sau đó, anh phát hành thêm nhiều ca khúc được khán giả yêu thích. Theo Information Times, Vương Hoằng Hạo có giọng hát sâu lắng, trong trẻo, phong cách hát riêng biệt và khả năng xử lý âm trầm, âm bổng ấn tượng. Ảnh: Sohu.