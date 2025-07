B Ray thú nhận

Album mới mang tên "Cho Bảo" là lời tự sự của B Ray về nỗi đau, tình yêu và hành trình chữa lành.

2pillz và B Ray cùng ra mắt album mới đều được đầu tư nhưng mang những màu sắc âm nhạc khác biệt. Trong đó, PILLZCASSO đánh dấu một hành trình mới của 2pillz, khi nhà sản xuất này chính thức bước ra khỏi phòng thu, lộ diện nhiều hơn và là nhân vật chính trong các MV của anh.

Album này có sự tham gia của rất nhiều rapper, ca sĩ như tlinh, MONO, Grey D, Orange, G Ducky… khiến cuộc đấu giữa PILLZCASSO với Cho Bảo của BRay trở nên hấp dẫn, đáng chú ý hơn bao giờ hết. Chỉ xét về âm nhạc, cả PILLZCASSO và Cho Bảo là album chất lượng, chỉn chu, có sự đầu tư, sáng tạo.

B Ray kể về con người thật

Như lời giới thiệu của ê-kíp, Cho Bảo gồm 11 track nhạc là lời thú nhận, quá trình chữa lành mà nam nghệ sĩ dành tặng chính mình. Có lẽ vì thế phần intro của Cho Bảo khá mềm mại, nhẹ nhàng, đầy cảm xúc, khác với hình ảnh gai góc, bụi bặm công chúng thường thấy ở rapper này.

Album Cho Bảo là dự án đầu tiên của B Ray trong năm, đánh dấu cột mốc 10 năm hoạt động nghệ thuật. Với 11 track nhạc đa dạng từ rap, hip-hop đến pop và lo-fi, album là lời tự sự chân thành của Trần Thiện Thanh Bảo, bộc lộ nỗi đau, tình yêu và hành trình chữa lành. Trong đó, Ghệ mới đã được B Ray phát hành không lâu.

Cho Bảo hội tụ nhiều màu sắc âm nhạc, từ rap, hip-hop đến pop và lo-fi, với sự hợp tác cùng các producer đình đám như Masew, Hipz, JustaTee, Gxxfy, Darrys, ducnn và các nghệ sĩ V#, Đạt G, Young H.

B Ray tung album mới đánh dấu 10 năm hoạt động. Ảnh: FBNV.

Theo B Ray, Cho Bảo là lần đầu tiên anh kể thật về con người mình, không giấu diếm hay phòng thủ. Cho Bảo không phải những track cháy nhất hay catchy nhất, mà là những lời chân thực để anh dễ thở, nhẹ lòng. Album là hành trình tự chữa lành, một lời thú nhận thẳng thắn sau 10 năm thăng trầm trong sự nghiệp.

Trong đó, track đầu tiên Vùng an toàn là một bản rap melodic kể về khởi đầu “luôn lầm lỗi nhưng dày vò” của Bảo, thời của một tình yêu thuần khiết nhưng tất cả đổ vỡ khi chàng trai mải mê vươn mình về danh vọng. Vẫn là B Ray quen thuộc với những ca từ, flow đẹp và delivery cảm xúc.

“Sự thật là, vẫn chưa ai yêu anh nhiều hơn em từng làm / Và cũng sẽ chẳng có ai có thể khiến cho nước mắt của em rơi từng hàng / Và kể cả về sau này, có trong tay biển bạc rừng vàng / Cũng không bao giờ có thể thay thế người con gái bên cạnh lúc bần hàn / Nhưng đây không phải lời thú tội / Anh không đến để nhận án / Anh đã có hình phạt, đó là nhìn em bên người xứng đáng” là một phần ca từ của Vùng an toàn.

Cho Bảo được chia thành bốn chủ đề, phản ánh các khía cạnh trong nội tâm của B Ray. Đầu tiên là Bản ngã và sự trưởng thành qua ca khúc Vùng an toàn, Areyousad, khám phá hành trình tìm kiếm bản thân, sự trưởng thành qua những rào cản nội tâm.

Tình yêu và tan vỡ: The one, Viết em bản tình ca và Còn ai ngoài anh với em kể về những cung bậc của tình yêu, từ đam mê đến nỗi đau chia ly. Cô độc và mất mát: Feel At Home, Selfish man, Không thuộc về nơi này đào sâu vào cảm giác lạc lõng, những mất mát trong cuộc sống. Cuối cùng là Thói quen độc hại gồm 2 ca khúc Ghệ mới và YChangEm.

Album đi từ những khoảnh khắc “đập phá”, trượt xuống nội tâm sâu sắc và kết thúc bằng cảm giác “giải thoát”, như thể B Ray đã bước qua bóng tối của chính mình. Với bố cục cảm xúc rõ ràng và storytelling mạch lạc, Cho Bảo được xem là album tự sự mang tính cinematic nhất trong sự nghiệp của anh.

Khác với hình ảnh gai góc trước đây, anh xuất hiện trong album này với sự chiêm nghiệm, bộc bạch những điều chân thành nhất. B Ray chia sẻ: “Cho Bảo là món quà tinh thần tôi muốn gửi đến bản thân, để lưu giữ những điều chưa từng dám nói”.

Album này với thời lượng hơn 35 phút nhận được 462.000 lượt xem sau chưa đầy một ngày phát hành. Con số này phản ánh sự đón nhận tích cực của công chúng cho sản phẩm mới của B Ray.

Họa sĩ âm nhạc 2Pillz

Trong cuộc cạnh tranh với B Ray, 2Pillz đang tạm thời khiêm tốn hơn về thành tích. PILLZCASSO đạt 29.000 lượt xem tính tới chiều 9/7.

Qua PILLZCASSO, 2Pillz muốn dùng âm nhạc để hoạ nên những âm màu cá nhân, vừa hỗn loạn, vừa đầy chiều sâu. Những cảm xúc mâu thuẫn, sự đổ vỡ, cái đẹp trong sự méo mó… tất cả đều là chất liệu cho album này.

2Pillz mời những cộng sự anh từng hợp tác tham gia album mới. Ảnh: FBNV.

PILLZCASSO đa dạng thể loại âm nhạc, bao gồm House, Afrobeat, Drum & Bass, Bossanova, Bolero pha trộn chất liệu dân gian Việt Nam từ đàn đá, đàn T'rưng…

Thác Nìng với sự góp giọng của MONO, GREYD được 2Pillz đặt ngay đầu album. Sản phẩm này kết hợp một cách thú vị, mới lạ giữa Afrobeats với nhạc cụ Việt Nam. Chất giọng trầm ấm, cuốn hút của MONO, GREYD góp phần tạo nên một sản phẩm âm nhạc hấp dẫn, bắt tai. Sản phẩm này phát hành từ cách đây 12 ngày nhưng đáng tiếc chưa đạt được lượt xem xứng tầm chất lượng (711.000 lượt).

Đưa em vào tròng nổi bật với tiếng đàn T’rưng và lối xử lý lạ tai, ít thấy từ GDUCKY và giọng hát mềm mại của tlinh được đặt ở thứ 2. tlinh góp giọng ở ca khúc khác Đến lúc này thì… Ngoài bản beat đẹp, Đến lúc này thì… cho khán giả thấy một tlinh quen thuộc trong giọng hát lẫn cách xử lý. Nhiều khán giả có thể kỳ vọng hơn vào sự kết hợp giữa tlinh và 2Pillz thay vì mang đến một phiên bản khác của Nếu lúc đó.

Nhìn chung, PILLZCASSO là một sản phẩm âm nhạc đầu tư cả phần nghe lẫn nhìn, xứng đáng được chú ý trong thị trường âm nhạc hiện tại.