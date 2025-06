Huijsen là mảnh ghép chiến lược của Real Madrid

Real Madrid đang bước vào một kỷ nguyên mới, nơi chiến lược, cấu trúc và bản sắc thi đấu được tái định hình dưới bàn tay của Xabi Alonso. Một HLV luôn đề cao sự chủ động, kiểm soát thế trận và triết lý bóng đá hiện đại.

Trong bức tranh chuyển giao đầy tham vọng ấy, việc chiêu mộ Dean Huijsen - trung vệ 20 tuổi người Hà Lan gốc Tây Ban Nha - không đơn thuần là đầu tư cho tương lai, mà còn là lời khẳng định về một lối chơi mà Madrid sẽ theo đuổi: kiểm soát bóng từ tuyến dưới, pressing tầm cao và sự kết nối chặt chẽ giữa các tuyến.

Huijsen không phải là cái tên đình đám, nhưng sự xuất hiện của anh tạo ra một làn sóng phấn khích nhất định trong nội bộ RealMadrid và giới chuyên môn. Những màn trình diễn chững chạc của cầu thủ này trong màu áo Bournemouth mùa giải 2024/25, đặc biệt là ở nửa sau mùa giải, cho thấy đây là mẫu trung vệ lý tưởng cho bóng đá hiện đại: cao lớn, nhanh nhẹn, tư duy chiến thuật sắc bén và đặc biệt là khả năng chơi bóng bằng chân cực kỳ ấn tượng.

Ở Bournemouth, Huijsen trưởng thành dưới bàn tay của HLV Andoni Iraola - người cũng chịu ảnh hưởng từ triết lý bóng đá của trường phái Tây Ban Nha hiện đại. Tại đây, anh được “thử lửa” trong một hệ thống pressing tầm cao, yêu cầu trung vệ phải thường xuyên dâng lên gây áp lực, bóp nghẹt không gian và ngăn chặn các đường triển khai bóng từ phần sân đối phương.

Không chỉ không bị “ngộp” trong môi trường khắc nghiệt như Premier League, Huijsen còn tỏa sáng rực rỡ với những thống kê ấn tượng: 105 pha thu hồi bóng, 50 lần cắt đường chuyền và 194 tình huống phá bóng - trong đó có đến 100 pha bằng đầu.

Quan trọng hơn, những con số ấy không chỉ mang ý nghĩa thống kê đơn thuần mà còn là minh chứng cho sự thích nghi và phát triển vượt bậc của một cầu thủ trẻ. Huijsen không hề được đảm bảo suất đá chính từ đầu mùa. Chỉ đến khi Marcos Senesi dính chấn thương, anh mới được trao cơ hội - và kể từ đó, không ai còn có thể thay thế Huijsen nơi hàng thủ.

Sự điềm tĩnh trong xử lý, khả năng đánh hơi tình huống và phản ứng cực nhanh trước áp lực là những phẩm chất cực kỳ quý giá với một trung vệ ở tuổi 20. Tuy nhiên, điều khiến Huijsen trở nên đặc biệt - và là lý do lớn nhất khiến Xabi Alonso chọn anh - nằm ở khả năng tổ chức lối chơi từ hàng thủ.

Trong một thế giới bóng đá đang chuyển mình mạnh mẽ, trung vệ không chỉ là người phá bóng, mà còn là “kiến trúc sư từ tuyến dưới” - người mở khóa thế trận, luân chuyển trái bóng và tạo ra không gian. Huijsen làm điều đó một cách tự nhiên.

Với 128 đường chuyền dài chính xác trong mùa giải, khả năng xoay trở bằng cả hai chân (dù thuận chân phải), cùng với việc thi đấu chủ yếu ở hành lang trái, Huijsen cho thấy sự linh hoạt hiếm có. Anh có thể rê dắt, đưa bóng vượt tuyến, thay đổi hướng tấn công và thậm chí kiến tạo - như 15 cơ hội tạo ra từ vị trí trung vệ đã chứng minh.

Cũng không thể không nhắc đến khả năng không chiến - thứ vũ khí mang tính bản năng của Huijsen. Với chiều cao 1,95 mét và khả năng chọn thời điểm bật nhảy chính xác, anh là nỗi khiếp sợ trong các tình huống cố định.

Ba bàn thắng bằng đầu vào lưới những ông lớn như Tottenham, Arsenal và Manchester United là bằng chứng rõ nét về sự nguy hiểm mà anh mang lại trong vòng cấm đối phương.

Dù vậy, Huijsen không phải không có điểm yếu. Khi bị kéo giãn quá rộng hoặc đối mặt với các cầu thủ tốc độ, anh đôi lúc tỏ ra thiếu linh hoạt và chậm trong việc lùi về.

Khả năng xử lý một chọi một vẫn chưa thực sự ổn định - điều dễ hiểu với một cầu thủ chưa tròn 21 tuổi. Nhưng chính điều đó lại là cơ hội để Xabi Alonso - một người từng là thủ lĩnh phòng tuyến ở đẳng cấp cao nhất - nhào nặn anh thành một trung vệ hoàn thiện.

Với Xabi Alonso, điều quan trọng hơn cả là cầu thủ có tư duy phù hợp với hệ thống. Huijsen hội tụ đủ yếu tố: kỷ luật chiến thuật, khả năng đọc trận đấu, tinh thần tranh chấp và phẩm chất kỹ thuật để triển khai bóng.

Anh không chỉ đơn thuần là người thay thế cho một ai đó trong hệ thống phòng ngự của Madrid, mà là sự bổ sung mang tính chiến lược - mảnh ghép định hình phong cách chơi của cả tập thể.

Sẽ là ngây thơ nếu nghĩ rằng Huijsen sẽ lập tức bùng nổ tại Bernabeu. Áp lực tại Madrid là khủng khiếp - nơi mỗi pha bóng đều có thể bị soi xét dưới lăng kính khắc nghiệt. Nhưng nếu được trao thời gian, sự tin tưởng và một môi trường phát triển đúng đắn, trung vệ người Hà Lan hoàn toàn có thể trở thành nhân tố chủ lực trong hành trình kiến thiết lại đế chế Real Madrid dưới thời Xabi Alonso.

Trong một thế giới bóng đá đang biến chuyển không ngừng, việc chiêu mộ Huijsen là bước đi vừa táo bạo, vừa hợp lý - một khoản đầu tư không chỉ cho ngày mai, mà là cho một thập kỷ thành công phía trước.

