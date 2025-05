Huijsen bỏ cả núi tiền để theo đuổi giấc mơ Real Madrid

Theo BBC, tài năng trẻ sinh năm 2005 sẽ chính thức gia nhập Real Madrid ngay trước thềm FIFA Club World Cup, dù chưa có thông báo chính thức. Mức lương 9 triệu euro trong 5 năm - có thể tăng lên 11 triệu - hoàn toàn kém xa so với những gì mà các CLB Anh sẵn sàng trả cho anh.

Nhưng điều đó không quan trọng với Huijsen. Điều bản thân muốn, chỉ là được khoác lên mình màu áo trắng huyền thoại.

Để có được chữ ký này, Real Madrid phải chiến đấu với những "gã khổng lồ" như Chelsea, Liverpool, MU, Arsenal và cả Bayern Munich. Người chiến thắng không phải là đội nào trả nhiều tiền hơn, mà là đội có tầm nhìn rõ ràng hơn.

Công lớn thuộc về Giám đốc Điều hành Jose Angel Ssnchez và trưởng bộ phận tuyển trạch quốc tế Juni Calafat - bộ đôi đứng sau hàng loạt siêu phẩm chuyển nhượng của “Los Blancos”. Họ thuyết phục Huijsen và gia đình rằng Bernabeu mới là nơi xứng đáng để anh phát triển đỉnh cao.

Không phải bây giờ, Real mới biết đến Huijsen. Khi cầu thủ này mới 16 tuổi, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đã mời gia đình anh tham quan cơ sở huấn luyện.

Tuy nhiên, khi đó, con đường đến Juventus được xem là ngắn hơn. Nhưng ở Turin, cơ hội không đến như kỳ vọng, dù anh từng ra mắt đội một và được HLV Allegri khen ngợi.

Roma là bước ngoặt. Dưới bàn tay của Jose Mourinho, Huijsen dần thể hiện đẳng cấp, để rồi đến Bournemouth theo lời đề nghị của Giám đốc Thể thao Tiago Pinto. Tại đây, anh bùng nổ dưới sự dẫn dắt của HLV Andoni Iraola, vươn mình trở thành một trong những trung vệ trẻ đáng xem nhất châu Âu.

Real Madrid không để cơ hội trôi qua thêm lần nữa. Với sự ủng hộ từ tân HLV Xabi Alonso - người đích thân gọi điện cho Huijsen để thuyết phục - thương vụ được "kích hoạt" và kết thúc trong im lặng nhưng đầy sức nặng.

Ở Bernabeu, Huijsen được định hướng là trụ cột tương lai của hàng phòng ngự. Một “Jude Bellingham mới” - không chỉ về tuổi đời, mà còn về tầm vóc của một bản hợp đồng mang giá trị chiến lược. Câu chuyện không chỉ đơn thuần là chuyển nhượng. Đó là sự lựa chọn của lý tưởng, của khát vọng vươn tầm, và của một cầu thủ dám đánh đổi tiền bạc để chạm tới giấc mơ hoàng gia.

Dean Huijsen sẽ còn được nhắc tới rất lâu nữa trong kỷ nguyên mới của Real Madrid.

