Tính đến 6h, ngày 17/11, mực nước các sông đang dâng cao. Sông Hương tại trạm Dã Viên là 2,69 m trên báo động 2 là 0,69 m; sông Bồ tại trạm Tứ Phú là 4,55 m trên báo động 3.

Một số tuyến đường ở Huế bị ngập, nước chảy siết do mưa lớn. Ảnh: TTXVN.

Do mưa lớn, lũ các sông dâng cao, sáng 17/11, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế thông báo, học sinh các trường học của thành phố nghỉ học trong ngày 17/11.

Đối với vùng không bị ảnh hưởng các trường tổ chức dạy học bình thường.

Theo thông báo, tính đến 6 giờ, ngày 17/11, mực nước các sông đang dâng cao. Sông Hương tại trạm Dã Viên là 2,69 m trên báo động 2 là 0,69 m; sông Bồ tại trạm Tứ Phú là 4,55 m trên báo động 3.

Hiện tại mưa thượng nguồn sông Hương có xu hướng giảm. Tuy nhiên theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Huế, lượng mưa sẽ tăng trở lại trong trưa, chiều và đêm (17/11). Cụ thể mực nước sông Hương tăng trở lại, có khả năng xấp xỉ hoặc trên báo động 3.

Ủy ban Nhân dân thành phố Huế khuyến cáo các cơ quan, đơn vị và người dân có phương án bảo vệ tài sản và phòng tránh lũ.