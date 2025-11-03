Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xã hội

Huế bác tin vỡ đường ống nước thượng nguồn

  • Thứ hai, 3/11/2025 20:12 (GMT+7)
  • 29 phút trước

Trước tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc “vỡ đường ống nước thượng nguồn” gây mất nước diện rộng, Công ty Cấp nước Huế (HueWACO) khẳng định đây là thông tin sai sự thật.

Chiều 3/11, ông Dương Quý Dương, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Huế (HueWACO), khẳng định, thông tin “vỡ ống nước ở thượng nguồn” lan truyền trên mạng xã hội là hoàn toàn sai sự thật.

Lãnh đạo HueWACO khẳng định thông tin “vỡ ống nước ở thượng nguồn” lan truyền trên mạng xã hội là hoàn toàn sai sự thật.

Theo HueWACO, sáng cùng ngày, một số trang mạng xã hội tung tin tuyến ống dẫn nước chính vùng thượng nguồn của công ty bị vỡ, khuyên người dân tích trữ nước sinh hoạt.

Công nhân HueWACO kiểm tra hệ thống cấp nước, bảo đảm cung cấp nước an toàn cho người dân. Ảnh: VD.

Tin đồn lan nhanh khiến nhiều người lo lắng, giữa lúc mưa lũ tại Huế còn diễn biến phức tạp, mực nước sông Hương và sông Bồ đều vượt báo động 3 gần 1 m.

Lãnh đạo HueWACO cho biết toàn bộ các nhà máy xử lý nước của đơn vị vẫn hoạt động bình thường, các tuyến ống an toàn, lưu lượng cấp nước duy trì 220.000-250.000 m3/ngày, cao hơn khoảng 20% so với ngày thường, đảm bảo cấp nước ổn định cho toàn thành phố.

Xe bồn lưu động của HueWACO cấp nước cho dân tại Huế trong những ngày mưa lũ.

“Người dân không nên hoang mang, cần bình tĩnh, yên tâm ứng phó mưa lũ. Hệ thống cấp nước đang vận hành an toàn, không xảy ra sự cố vỡ ống như tin đồn thất thiệt”, ông Dương Quý Dương nói.

https://tienphong.vn/hue-bac-thong-tin-vo-duong-ong-nuoc-thuong-nguon-anh-huong-sinh-hoat-nguoi-dan-post1793092.tpo

Ngọc Văn/Tiền Phong

