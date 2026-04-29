HP OmniBook X Flip - laptop AI cho nhịp sống luôn thay đổi

Trong guồng quay hiện tại, yêu cầu thiết bị phục vụ công việc của người trẻ cũng thay đổi. HP OmniBook X Flip là bạn đồng hành để người trẻ nhanh chóng thích nghi hơn.

Theo dữ liệu được HP chia sẻ tại sự kiện HP Elevate 2026, người làm việc trực tuyến và tự do (freelancer) chiếm 42% tổng lực lượng lao động trẻ, phản ánh làn sóng làm việc linh hoạt gia tăng mạnh.

“Làm việc” ngày nay không còn là hình ảnh gắn chặt với một chỗ ngồi, văn phòng hay khung giờ cố định. Trên LinkedIn, cụm từ “hybrid” (hybrid working - mô hình làm việc kết hợp linh hoạt giữa làm tại văn phòng và làm từ xa) ngày càng phổ biến. Nhiều bạn trẻ sẵn sàng lựa chọn sự linh hoạt trong công việc, có thể họp hay chạy deadline tại bất cứ đâu, để dành thời gian cho bản thân. Khi hình thức làm việc thay đổi, nhiều bạn trẻ mong muốn máy tính sở hữu nhiều tính năng tốt hơn để bắt kịp với khối lượng công việc.

Hiệu suất AI từ bộ vi xử lý AMD Ryzen AI 300 Series

Thực tế, khi nhu cầu thay đổi, thiết bị đồng hành với người trẻ đôi khi chưa bắt kịp. Laptop quá nặng, pin không đủ dùng cả buổi hay hiệu năng thấp sẽ hạn chế phần nào hiệu suất công việc, khiến người dùng phải đánh đổi khi lựa chọn.

Thấu hiểu nhu cầu đó, tại HP Elevate 2026, HP giới thiệu tầm nhìn "HP - cùng bạn làm việc xuất sắc nhất" với định hướng cho sản phẩm: Loại bỏ gián đoạn không cần thiết và giúp người dùng duy trì trạng thái tập trung trong kỷ nguyên AI.

"Chúng tôi muốn khi người dùng làm việc hay học tập sẽ được hoàn toàn tập trung, không bị ảnh hưởng bởi kết nối hay thiết bị xung quanh, giúp trải nghiệm được liền mạch và liên tục”, ông Nguyễn Minh Đức, Tổng giám đốc HP Việt Nam, chia sẻ tại sự kiện.

Với thế hệ lao động trẻ, HP xác định nhu cầu cốt lõi không chỉ dừng ở hiệu năng thô, mà còn là khả năng làm việc ở bất cứ đâu, hạn chế gián đoạn trong quá trình sáng tạo và nhận giá trị thực từ mỗi đồng đầu tư vào thiết bị. HP OmniBook X Flip được giới thiệu như lựa chọn lý tưởng để hiện thực hóa tầm nhìn đó.

Trung tâm của HP OmniBook X Flip là bộ vi xử lý AMD Ryzen AI 300 series, nền tảng được thiết kế để làm việc thông minh hơn. Vi xử lý AMD Ryzen AI 300 Series tích hợp NPU (Neural Processing Unit) riêng biệt, cho phép tác vụ các AI xử lý trực tiếp trên thiết bị thay vì phụ thuộc vào kết nối đám mây.

Với NPU tích hợp, OmniBook X Flip xử lý hiệu quả với hàng loạt tính năng AI được tích hợp trên phần mềm hiện đại. Từ lựa chọn ảnh chụp đẹp nhất, tăng tốc xử lý video, lập trình, soạn nội dung dựa trên thông tin có sẵn, đến xử lý dữ liệu trực tiếp trong ứng dụng văn phòng, AI mở ra lựa chọn không giới hạn cho tính năng mới.

NPU trong chip Ryzen AI còn tối ưu hiệu quả sử dụng năng lượng theo từng tác vụ: Khi làm việc nhẹ thì tiết kiệm điện hơn, khi cần tăng hiệu năng thì tài nguyên được phân bổ đúng chỗ. Nhờ vậy, thời lượng pin được kéo dài đáng kể, giải quyết đúng "điểm nghẽn" về tính di động mà người trẻ thường gặp.

Hiệu suất xử lý mạnh trở nên trọn vẹn hơn khi đi cùng màn hình cảm ứng với độ phân giải OLED lên đến 2K. Độ phân giải cao, dải màu rộng giúp màn hình không chỉ đẹp, mà còn tạo sự khác biệt trong trải nghiệm làm việc. Đây là điểm cộng lớn cho những người làm sáng tạo nội dung, thiết kế đồ họa hay cho nhu cầu giải trí.

Thiết kế "2 trong 1" thích nghi với mọi hoàn cảnh

Nếu chip và màn hình là phần bên trong thì thiết kế mỏng, cứng cáp và khả năng xoay gập 360 độ chính là thứ tạo nên bản sắc của HP OmniBook X Flip ở phần bên ngoài. Khung máy kim loại đem lại sự chắc chắn cho mẫu laptop. Thiết kế phím bấm full-size, touchpad lớn là điểm nhấn đem lại cảm giác làm việc hàng ngày thoải mái.

Máy cũng có thể chuyển đổi linh hoạt giữa 4 chế độ gồm laptop truyền thống, tablet, tent (lều) và presentation chỉ bằng thao tác gập màn hình đơn giản, không cần tháo lắp hay phụ kiện thêm.

Thiết kế đem lại sự linh hoạt trong mọi hoàn cảnh sử dụng. Người dùng có thể đang làm việc ở chế độ laptop như thông thường, rồi gập ngược máy để mọi người cùng xem màn hình. Trong buổi họp trực tuyến, người dùng chỉ cần gập mở màn hình và lấy cây bút cảm ứng stylus là có thể ghi ý tưởng trên màn hình mà không cần mở thêm sổ tay.

Tất cả thao tác trên là những chuyển động rất tự nhiên. Ngoài ra, khung kim loại cứng cáp đem lại sự an tâm khi sử dụng. Thay vì cách tương tác đơn thuần bằng bàn phím, HP OmniBook X Flip mở ra hàng loạt lựa chọn để người dùng sử dụng đa dạng, linh hoạt hơn. Những thao tác tự nhiên như chạm tay và dùng bút giúp người trẻ loại bỏ rào cản sáng tạo.

Cùng với thiết kế linh hoạt và hiệu năng ấn tượng, HP OmniBook X Flip đi kèm Microsoft Office Home 2024 và Microsoft 365 Basic miễn phí một năm, giúp người dùng bắt đầu làm việc và học tập hiệu quả ngay từ ngày đầu mà không cần đầu tư thêm phần mềm. Đây là khoản tối ưu chi phí thiết thực, đặc biệt với sinh viên và người trẻ mới đi làm.

HP OmniBook X Flip không định vị là "quái vật hiệu năng" hay chiếc laptop pin tốt nhất phân khúc. Mẫu laptop của HP hướng đến sự cân bằng có chủ đích: Đủ mạnh để xử lý đa nhiệm cả ngày với chip AI thế hệ mới, đủ linh hoạt để thích nghi với mọi hoàn cảnh làm việc nhờ thiết kế “2 trong một” xoay gập 360 độ, đủ đẹp để xứng với phong cách của người trẻ.

Khi ranh giới giữa làm việc, học tập và sáng tạo ngày càng mờ dần, HP OmniBook X Flip với bộ vi xử lý AMD Ryzen AI 300 Series ​là giải pháp cho những ai muốn thiết bị có thể thay đổi, bất kể hôm nay người dùng đang ở đâu và ngày mai sẽ làm gì.