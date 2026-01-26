HP cam kết đổi mới có trách nhiệm với các dòng AI PC thế hệ mới

HP theo đuổi mục tiêu dẫn dắt tương lai của công việc bằng danh mục AI PC thế hệ mới, đưa AI vào vận hành thực tế theo cách an toàn, ổn định và sát nhu cầu doanh nghiệp.

Theo báo cáo e-Conomy SEA 2025 của Google, Temasek và Bain & Company, Việt Nam đang đứng đầu khu vực Đông Nam Á về mức độ sẵn sàng với AI. Cụ thể, 81% người dùng sử dụng AI hàng ngày, 83% chủ động học tập kỹ năng AI và 96% sẵn sàng chia sẻ dữ liệu với trợ lý AI.

Trước xu hướng đó, HP không chỉ nghiên cứu và phát triển công nghệ mới, mà còn xây dựng danh mục sản phẩm ổn định và bảo mật. Điều này giúp doanh nghiệp và người lao động tại Việt Nam tự tin đưa AI vào vận hành một cách an toàn, hiệu quả, phù hợp thực tế công việc, qua đó góp phần định hình tương lai trong kỷ nguyên AI.

Tính tối ưu và bền vững

Tại sự kiện “Phát triển bền vững cùng HP laptop AI PC thế hệ mới” diễn ra tại TP.HCM sáng 20/1, hãng giới thiệu danh mục máy tính tích hợp AI thế hệ mới dành cho người dùng cá nhân và doanh nghiệp.

HP Việt Nam theo đuổi sứ mệnh dẫn dắt tương lai công việc bằng danh mục AI PC thế hệ mới.

Trong nhóm sản phẩm hướng đến người dùng cuối, từ cuối năm 2025, dòng sản phẩm OmniBook đã có mặt tại thị trường Việt Nam. Dòng thiết bị đáp ứng đa dạng nhu cầu làm việc từ di động đến chuyên sâu, đảm bảo thực hiện tác vụ đòi hỏi không gian hiển thị lớn và thời gian sử dụng dài.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, HP Việt Nam mang đến dòng sản phẩm NextGen AI PCs với sản phẩm EliteBook và ProBook được tích hợp AI toàn diện từ phần chip NPU đến phần mềm. Dòng sản phẩm này phù hợp đa nhiệm, với camera, micro và âm thanh tối ưu bằng AI, mang lại trải nghiệm cộng tác nâng cao, phù hợp môi trường làm việc kết hợp.

Đáng chú ý, toàn bộ danh mục sản phẩm mới được thiết kế theo định hướng phát triển bền vững, với khung nhôm tái chế giúp duy trì độ bền, hiệu suất ổn định và kéo dài vòng đời thiết bị, đồng thời giảm thiểu tác động đến môi trường.

Ông Nguyễn Minh Đức, Tổng giám đốc HP Việt Nam, chia sẻ tại sự kiện.

“Với danh mục AI PC thế hệ mới, chúng tôi mong muốn hỗ trợ người dùng làm việc thông minh hơn với AI, để tác vụ hàng ngày trở nên an toàn, nhanh chóng và đáng tin cậy hơn, đặc biệt với người đảm nhiệm nhiều vai trò cùng lúc. Từ đó, các doanh nghiệp, kể cả nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam, có thể tự tin mở rộng ứng dụng AI vượt ra khỏi giai đoạn thử nghiệm, tiến tới chuyển đổi kinh doanh theo cách an toàn, có định hướng và bền vững”, ông Nguyễn Minh Đức, Tổng giám đốc HP Việt Nam, khẳng định.

Tư duy xuyên suốt trong chiến lược kinh doanh và đổi mới công nghệ

Theo ông Nguyễn Minh Đức, phát triển bền vững được HP xác định là một phần không thể tách rời trong chiến lược kinh doanh, trở thành tư duy xuyên suốt từ sản phẩm đến cách đổi mới và phát triển công nghệ.

Trên nền tảng chiến lược toàn cầu, cam kết môi trường của HP được triển khai linh hoạt cho từng thị trường theo bối cảnh và ưu tiên riêng. Tại Việt Nam, định hướng này được hiện thực hóa thông qua hợp tác chiến lược với Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF), nhằm triển khai biện pháp quản lý rừng bền vững và cải thiện sinh kế cho người dân khu vực miền Trung.

“Chúng tôi hợp tác WWF từ năm 2020 và tính đến nay, HP và WWF triển khai biện pháp bảo tồn trên hơn 500.000 mẫu, tương đương 202.000 ha, tại Trung Quốc, Brazil, Australia và Peru. Chúng tôi rất vui khi nỗ lực này được mở rộng tại Việt Nam để cải thiện công tác quản lý rừng nhằm sản xuất có trách nhiệm, tăng cường sinh cảnh tự nhiên và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu”, ông Nguyễn Minh Đức chia sẻ.

Cam kết phát triển bền vững của HP được định hình từ chiến lược toàn cầu, nhưng luôn được triển khai theo cách phù hợp bối cảnh và ưu tiên của từng thị trường.

Trong giai đoạn 2026-2030, chương trình hợp tác giữa HP và WWF dự kiến góp phần quản lý bền vững khoảng 12.000 ha rừng, đồng thời phục hồi và trồng mới 200.000 cây bản địa để tăng khả năng hấp thụ carbon, qua đó mang lại lợi ích cho 1.000 hộ gia đình tại Việt Nam.

Việc công bố hợp tác WWF cho thấy rõ định hướng của HP trong việc thúc đẩy đổi mới có trách nhiệm, bảo vệ môi trường và thực hành công nghệ bền vững, đảm bảo tăng trưởng công nghệ luôn song hành cùng bảo vệ thiên nhiên.

“Chúng tôi tập trung biến định hướng này thành sáng kiến cụ thể, gắn với bảo vệ môi trường, phát triển cộng đồng và nâng cao năng lực số cho lực lượng lao động. Song song, HP cam kết tiếp tục xây dựng giải pháp công nghệ phù hợp nhu cầu vận hành thực tế của doanh nghiệp trong nước, nhằm tạo ra giá trị dài hạn và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tăng trưởng bền vững, có trách nhiệm trong kỷ nguyên AI”, ông Đức nhấn mạnh.