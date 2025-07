'Hot boy' U23 Việt Nam tự tin nhờ chiều cao 1,91 mét

Ở trận chung kết giải U23 Đông Nam Á 2025, U23 Việt Nam thắng 1-0 trước đội chủ nhà U23 Indonesia, thủ môn Trần Trung Kiên được các HLV, chuyên gia bóng đá đánh giá thi đấu xuất sắc, nổi bật nhất trận. Như nhận định của HLV Hoàng Anh Tuấn - từng dẫn dắt U23 Việt Nam vô địch giải đấu năm 2023 - chia sẻ với Tri Thức - Znews: “Trung Kiên xứng đáng được ngợi khen vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cậu ấy luôn thể hiện mình là điểm tựa tốt cho toàn đội ở những thời điểm then chốt”.

Sau khi trở về Việt Nam vào chiều 30/7, thủ môn Trần Trung Kiên tiết lộ có được sự tự tin trước sức ép từ đội chủ nhà là vì tập thể đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, bên cạnh đó, chiều cao 1,91 mét giúp bản thân thi đấu bản lĩnh hơn.

“U23 Việt Nam nghiên cứu, phân tích kỹ lối chơi của U23 Indonesia và ban huấn luyện đưa ra những phương án đối phó cho toàn đội. Trong đó, tôi phải chủ động hơn trong các pha ra vào, bên cạnh nhiệm vụ chỉ huy hàng phòng ngự, nhắc anh em chủ động hơn”, anh nói.

Trước sự quan tâm của người hâm mộ về chiều cao 1,91 mét, thủ môn thuộc biên chế CLB HAGL chia sẻ đây là lợi thế của bản thân, và cũng nhờ tinh thần tập thể đã tiếp thêm sự tự tin. “Tôi không e ngại trước các tình huống bóng bổng. Không chỉ tôi mà tất cả đồng đội đều chơi rất tự tin và bản lĩnh dưới áp lực lớn được tạo ra bởi hàng chục nghìn CĐV Indonesia”, Kiên cho hay.

Thủ môn Trần Trung Kiên sinh năm 2003, sớm nổi bật trong đội hình CLB HAGL với chiều cao nổi bật khi mới ra mắt vào năm 2018. Anh từng là "thủ môn xuất sắc" tại giải Vô địch U21 quốc gia 2023 và góp mặt trong đội hình đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024.

