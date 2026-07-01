Hồng y Luis Antonio Tagle đến Cà Mau, sẵn sàng cho đại lễ Tuyên phong Chân phước

Đức Hồng y Luis Antonio Tagle cùng phái đoàn khởi hành về Cà Mau sau khi đáp sân bay Cần Thơ, chuẩn bị cho Đại lễ Tuyên phong Chân phước linh mục Trương Bửu Diệp.

15h ngày 1/7, Đức Hồng y Luis Antonio Tagle - Tổng trưởng Phân bộ Khởi đầu Loan báo Tin Mừng, Đặc sứ của Đức Thánh cha Leo XIV (Giáo hoàng Leo XIV) cùng phái đoàn Giáo hội Công giáo Việt Nam đáp Sân bay quốc tế Cần Thơ, bắt đầu chương trình mục vụ tại khu vực Tây Nam Bộ trước Đại lễ Tuyên phong Chân phước linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp.

Đức Hồng y Luis Antonio Tagle - Tổng trưởng Phân bộ Khởi đầu Loan báo Tin Mừng, Đặc sứ của Đức Giáo hoàng Leo XIV.

Cùng đi trong phái đoàn có Đức Hồng y Nguyễn Văn Nhơn, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski - Đại diện thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng - Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, và Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên - Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội.

Ngay sau khi đáp Sân bay quốc tế Cần Thơ, Đức Hồng y Luis Antonio Tagle và các thành viên trong phái đoàn di chuyển về Cà Mau để tiếp tục chương trình mục vụ theo lịch trình.

Cùng đi trong phái đoàn có Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng - Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam (trái), và Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên - Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội (phải).

Trước đó, chiều 30/6, Đức Hồng y Luis Antonio Tagle từ Vatican đến Hà Nội. Đón ông tại sân bay có các vị đại diện Giáo hội Công giáo Việt Nam và Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Dân tộc và Tôn giáo).

Trong Đại lễ Tuyên phong Chân phước cho linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, Đức Hồng y Luis Antonio Tagle không chỉ tham dự với cương vị Tổng trưởng Phân bộ Khởi đầu Loan báo Tin Mừng, mà còn được Đức Thánh Cha Lêô XIV bổ nhiệm làm Đặc sứ của Đức Thánh Cha tại sự kiện.

Ngay sau khi đáp Sân bay quốc tế Cần Thơ, phái đoàn di chuyển về Cà Mau để chuẩn bị cho Đại lễ Tuyên phong Chân phước linh mục Trương Bửu Diệp vào sáng mai (2/7).

Theo chương trình, lúc 8h ngày 2/7, Đức Hồng y Tagle sẽ thay mặt Đức Thánh Cha Lêô XIV chủ sự Thánh lễ Tuyên phong Chân phước tại Trung tâm Hành hương Tắc Sậy (Cà Mau).

Đây là lần đầu tiên một vị Chân phước của Giáo hội Việt Nam được tuyên phong ngay trên quê hương mình.

Đại lễ dự kiến quy tụ hơn 70.000 tín hữu, cùng đông đảo giám mục, linh mục, tu sĩ và khách hành hương trong và ngoài nước.

Tạm dừng xe lưu thông qua Quốc lộ I đoạn nhà thờ Tắc Sậy Để bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Lễ tuyên phong Chân phước linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, Công an tỉnh Cà Mau thực hiện phân luồng giao thông trên Quốc lộ I qua khu vực Nhà thờ Tắc Sậy (thuộc ấp 2A, xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau). Cụ thể: - Từ 13h ngày 1/7 đến 4h ngày 2/7: Hạn chế lưu thông đối với tất cả phương tiện qua khu vực Nhà thờ Tắc Sậy. - Từ 4h đến 17h ngày 2/7: Tạm dừng lưu thông hoàn toàn trên đoạn Quốc lộ I qua Nhà thờ Tắc Sậy, chỉ cho phép xe ưu tiên và phương tiện làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự đi qua. Công an tỉnh Cà Mau đã bố trí các tuyến đường thay thế theo hướng Bạc Liêu - Cà Mau và ngược lại, đồng thời khuyến cáo người dân, tài xế chủ động theo dõi hướng dẫn của lực lượng chức năng và lựa chọn lộ trình phù hợp để tránh ùn tắc.