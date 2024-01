Honda Việt Nam triển khai chương trình hỗ trợ phí trước bạ

Honda Việt Nam phối hợp hệ thống nhà phân phối tiếp tục triển khai chương trình khuyến mại hấp dẫn “Lo phí trước bạ? Đã có Honda” từ 5/1 đến hết 31/1.

Từ tháng 7/2023 đến tháng 12/2023, người tiêu dùng được hưởng chính sách hỗ trợ phí trước bạ khi mua các mẫu ôtô sản xuất trong nước. Tuy nhiên, từ tháng 1/2024, chính sách này sẽ hết hiệu lực.

Để hỗ trợ khách hàng, Honda Việt Nam phối hợp hệ thống nhà phân phối tiếp tục triển khai chương trình khuyến mại “Lo phí trước bạ? Đã có Honda” từ 5/1 đến hết 31/1. Thông qua chương trình, công ty mong muốn mang đến cho khách hàng cơ hội trải nghiệm các mẫu ôtô Honda và tận hưởng khoảnh khắc du ngoạn tuyệt vời bên gia đình dịp Tết đến xuân về.

Từ khi có mặt tại thị trường Việt Nam, ôtô Honda tạo dấu ấn trong lòng khách hàng về các giá trị cốt lõi: Thiết kế thể thao - Vận hành mạnh mẽ - Công nghệ tiên tiến - Thân thiện môi trường - An toàn vượt trội.

Trong đó, Honda CR-V L/G thế hệ thứ 6 chính thức ra mắt thị trường Việt Nam từ tháng 10/2023. Đây là mẫu SUV thể thao cao cấp với nhiều giá trị nổi bật, góp phần đưa tiêu chuẩn SUV lên tầm cao mới. Với thông điệp “Mãnh lực bứt phá”, Honda CR-V được thiết kế đậm chất thể thao cùng kích thước lớn, tạo nên vẻ ngoài mạnh mẽ.

Honda CR-V L/G thế hệ thứ 6 chính thức ra mắt thị trường Việt Nam từ tháng 10/2023.

Xe mang đến cảm giác lái hứng khởi với động cơ tăng áp 1.5L VTEC TURBO, công suất cực đại 188 Hp/6.000 rpm. Ngoài ra, Honda CR-V L/G thế hệ thứ 6 có tiện nghi tối ưu với hệ thống kết nối viễn thông Honda Connect; đảm bảo an toàn với Honda Sensing trang bị trên tất cả phiên bản. Với sự thay đổi trên mọi khía cạnh, Honda CR-V thế hệ thứ 6 tiếp tục đem lại trải nghiệm phấn khởi cho người dùng khi cầm lái, tận hưởng trên mọi cung đường.

Honda City mới chính thức ra mắt thị trường Việt Nam với thiết kế thể thao, cá tính.

Nối tiếp thành công của Honda City thế hệ thứ 5, Honda City mới chính thức ra mắt thị trường Việt Nam với mẫu xe sedan “Thể thao hơn, an toàn hơn”. Thiết kế thể thao, cá tính với tạo hình ngoại thất khuếch tán làm tăng độ khoẻ khoắn, la-zăng mới với thiết kế phong cách hơn, nội thất bọc da sang trọng (RS, L). Dòng xe an toàn hơn nhờ loạt trang bị bổ sung như hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda Sensing trên tất cả phiên bản; hệ thống kết nối viễn thông Honda Connect được trang bị trên phiên bản RS.

Honda HR-V phiên bản RS và G.

HR-V thế hệ thứ hai với sự thay đổi về ngoại thất cùng kích thước lớn góp phần tôn lên kiểu dáng đậm chất thể thao vốn có của các dòng xe Honda. Đặc biệt, Honda HR-V bổ sung phiên bản RS nâng tầm phong cách thể thao và phiên bản G với mức giá hấp dẫn, mang đến lựa chọn phong phú, đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng trong phân khúc B-SUV.

Bên cạnh đó, HR-V thế hệ thứ hai mang đến cảm giác lái phấn khích cùng khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội. Đồng thời, xe được trang bị hệ thống công nghệ hỗ trợ lái an toàn tiên tiến Honda Sensing trên cả ba phiên bản, giúp chủ sở hữu yên tâm cầm lái và chinh phục mọi cung đường. Với nhiều ưu thế, Honda HR-V được vinh danh hai giải thưởng trong phân khúc B-SUV gồm “Ôtô của năm 2022” do đơn vị báo chí tổ chức, “Xe được yêu thích nhất” do liên minh OtoFun-OtoSaigon tổ chức.

Mẫu Honda Civic với diện mạo đậm chất thể thao và Honda Accord có thiết kế thanh lịch, sang trọng.

Ngoài HR-V, mẫu Honda Civic là đại diện cho tinh thần thể thao, không ngừng chinh phục thử thách của Honda. Xe sở hữu diện mạo đậm chất thể thao cùng khả năng vận hành vượt trội với động cơ tăng áp 1.5L VTEC TURBO. Đồng thời Civic đảm bảo an toàn cho người dùng với hệ thống hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda Sensing và hệ thống kết nối viễn thông Honda Connect. Honda Civic được vinh danh 3 giải thưởng trong phân khúc sedan hạng C gồm “Ôtô của năm 2022” do đơn vị báo chí tổ chức, “Xe được yêu thích nhất” do liên minh OtoFun-OtoSaigon tổ chức và giải “Vô lăng xe phổ thông 2022” do Công ty cổ phần VCCorp tổ chức.

Từ khi ra mắt, Honda Accord ghi dấu với người dùng nhờ thiết kế thanh lịch, sang trọng nhưng vẫn đậm chất thể thao. Mẫu xe này được trang bị động cơ tăng áp 1.5L VTEC TURBO cho khả năng vận hành mạnh mẽ - vốn là đặc trưng của các dòng xe Honda. Đồng thời, xe trang bị hệ thống Honda Sensing giúp bảo vệ toàn diện cho người lái, hành khách trên xe cũng như người đi đường và phương tiện xung quanh.