Hôn nhân tan vỡ vì Kaka không hiểu mong muốn của vợ

Chuyện tình giữa Ricardo Kaka và Caroline Celico là một câu chuyện cổ tích hiện đại từng khiến nhiều người ngưỡng mộ, nhưng kết thúc của nó lại mang đến nhiều tiếc nuối.

Kaka từng có mối tình thuần khiết.

Kaka và Caroline gặp nhau lần đầu tiên khi còn rất trẻ. Lúc đó, Kaka 20 tuổi và là ngôi sao đang lên của bóng đá Brazil, còn Caroline chỉ mới 15 tuổi. Tình yêu của họ nảy nở từ sự đồng điệu về đức tin và những giá trị sống.

Từng là cặp đôi hoàn hảo

Cả hai đều lớn lên trong một gia đình sùng đạo Thiên Chúa giáo, coi trọng sự trong sáng và chung thủy. Họ quyết định giữ gìn tình yêu của mình một cách thuần khiết cho đến ngày cưới, một điều hiếm thấy trong giới cầu thủ.

Ngày 23/12/2005, Kaka và Caroline kết hôn trong một đám cưới trang trọng tại quê nhà São Paulo, Brazil. Lúc này, Kaka đã là một trong những ngôi sao sáng nhất thế giới khi khoác áo AC Milan.

Cuộc hôn nhân của họ trở thành hình mẫu lý tưởng: hai người trẻ tài năng, giàu có, có chung đức tin và một cuộc sống không scandal. Họ cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc với hai người con đáng yêu, Luca và Isabella. Hình ảnh một gia đình hoàn hảo đã khiến cả hai nhận được sự ngưỡng mộ trên toàn cầu.

Kaka từng có một gia đình trong mơ.

Caroline không chỉ là người vợ, mà còn là người bạn đời cùng Kaka tham gia các hoạt động thiện nguyện. Cô thành lập một tổ chức phi lợi nhuận để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Cả hai cùng nhau thể hiện một lối sống lành mạnh, hướng thiện, đối lập hoàn toàn với hình ảnh hào nhoáng, tiệc tùng của nhiều cầu thủ khác.

Nhưng đến tháng 11/2014, sau 9 năm chung sống, cặp đôi bất ngờ tuyên bố ly hôn. Tuyên bố này gây chấn động không chỉ trong giới bóng đá mà còn với những người hâm mộ. Nhiều tin đồn xoay quanh nguyên nhân tan vỡ.

Một số trang tin còn đồn đoán về việc Kaka có quan hệ ngoài luồng với Hoa hậu Brazil 2013, Jakelyne Oliveira. Thông báo ly hôn được đưa ra thông qua người đại diện của Kaka. Trong thông cáo chung, cặp đôi cho biết: "Sau 9 năm chung sống, chúng tôi đã quyết định chia tay. Chúng tôi vẫn dành cho nhau sự tôn trọng, lòng biết ơn và sự ngưỡng mộ".

Rạn nứt khó hàn gắn

Chỉ khoảng một tháng sau khi tuyên bố ly hôn, cả hai dường như nhận ra họ không thể sống thiếu nhau. Hình ảnh Kaka và Caroline cùng hai con xuất hiện trên mạng xã hội vào Giáng sinh năm 2014 cho thấy họ đang cố gắng hàn gắn. Caroline còn đăng một bức ảnh ôm hôn Kaka với dòng chú thích: “Hạnh phúc mãi mãi. Người đàn ông của tôi. Không có gì phải nói cả. Tình yêu của tôi”.

Nhưng những sự gượng ép đều không bền lâu mà có "chu kỳ bán rã" rất nhanh. Cuối cùng, vào tháng 8/2015, Kaka và Caroline chính thức tuyên bố ly hôn lần thứ hai.

Lần này, họ khẳng định quyết định là dứt khoát, kết thúc hoàn toàn một trong những câu chuyện tình đẹp nhất làng bóng đá. Mặc dù đã cố gắng, những vấn đề cốt lõi dẫn đến cuộc chia tay ban đầu dường như vẫn còn tồn tại.

Caroline muốn tập trung vào sự nghiệp riêng ở Brazil và không muốn trở thành "bóng hồng đứng sau một người đàn ông", trong khi Kaka tiếp tục sự nghiệp ở Mỹ. Những bất đồng về định hướng cuộc sống và khoảng cách địa lý đã khiến nỗ lực tái hợp thất bại.

Hôn nhân là mồ chôn của tình yêu.

Caroline cũng thẳng thắn bác bỏ tin đồn ly hôn vì Kaka "quá hoàn hảo". Cô cho rằng đó là những thông tin giả mạo.

Theo cô, nguyên nhân sâu xa hơn là sự khác biệt về định hướng và mong muốn trong cuộc sống. Cô muốn theo đuổi sự nghiệp riêng, phát triển một cách độc lập, trong khi cuộc sống của một người vợ cầu thủ buộc cô phải di chuyển liên tục và đặt sự nghiệp của chồng lên hàng đầu.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Kaka phá vỡ sự im lặng và tiết lộ rằng chính Caroline là người chủ động muốn ly hôn. Anh nói: "Năm 2015, khi chúng tôi vẫn còn hôn nhân, vợ tôi nói không muốn tiếp tục nữa. Cô ấy nói không hạnh phúc và muốn quay trở về Brazil".

Với niềm tin tôn giáo sâu sắc, Kaka cho biết đã làm mọi cách để cứu vãn cuộc hôn nhân vì Kinh thánh không chấp nhận việc ly hôn. Anh trải qua một quãng thời gian khó khăn để chấp nhận và vượt qua nỗi đau này.

Các nhà tâm lý học nói gì

Theo các nhà tâm lý học, một trong những nguyên nhân chính là áp lực khổng lồ từ hình ảnh "cặp đôi cổ tích" mà họ đã xây dựng. Kaka và Caroline tạo ra một hình ảnh quá hoàn hảo, dựa trên đức tin, sự thuần khiết và một gia đình lý tưởng. Điều này khiến họ khó có không gian để thể hiện những bất đồng, khó khăn hay những khuyết điểm của một mối quan hệ bình thường.

Áp lực phải duy trì hình ảnh đó có thể đã làm cả hai kiệt sức, và khi những bất đồng nội bộ xuất hiện, họ không có công cụ để giải quyết nó một cách riêng tư mà phải đối mặt với sự kỳ vọng của cả thế giới. Các nhà phân tích cũng chỉ ra rằng việc Kaka và Caroline quen nhau và kết hôn khi còn rất trẻ (từ 15 và 20 tuổi) có thể là một yếu tố quan trọng.

Kaka giờ đã có vợ mới.

Khi trưởng thành, mỗi người đều có những mục tiêu, hoài bão và mong muốn riêng. Sau nhiều năm sống dưới cái bóng của một "cầu thủ vĩ đại", Caroline có thể muốn tìm kiếm bản sắc của riêng mình, tách biệt với vai trò "vợ của Kaka".

Sau khi chính thức chia tay Kaka, Caroline Celico tập trung vào việc xây dựng một cuộc sống độc lập và theo đuổi sự nghiệp của riêng mình. Cô hoạt động tích cực với vai trò là một nữ doanh nhân, nhà hoạt động xã hội và influencer.

Caroline phát triển thương hiệu thời trang trẻ em của riêng mình. Đồng thời, cô sử dụng nền tảng mạng xã hội để chia sẻ về cuộc sống cá nhân, các hoạt động thiện nguyện, và tư tưởng sống tích cực, truyền cảm hứng cho nhiều người, đặc biệt là phụ nữ. Đó là những thứ mà Caroline không thể thực hiện khi là vợ của Kaka.