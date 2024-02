Hơn 960 người tử vong do tai nạn giao thông trong tháng đầu năm

Một số địa phương xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông như Thanh Hóa xảy ra 95 vụ làm 36 người tử vong và 91 người bị thương; Thừa Thiên-Huế xảy ra 44 vụ, làm 16 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn tại Thừa Thiên-Huế. Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN.

Chánh văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Trần Hữu Minh cho biết theo tổng hợp từ báo cáo nhanh của Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an và Cục Hàng hải Việt Nam, tháng 1/2024 (tính từ ngày 15/12/2023 đến ngày 14/1/2024), toàn quốc xảy ra 2.434 vụ tai nạn giao thông (bao gồm 1.609 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên và 825 vụ va chạm giao thông), làm 967 người tử vong và 2.037 người bị thương.



So với tháng trước, số vụ tai nạn giao thông tăng 6,8% (số vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên tăng 9,3%; số vụ va chạm giao thông tăng 2,1%); số người chết tăng 4%; số người bị thương tăng 16,3% và số người bị thương nhẹ tăng 10,1%.

Còn so với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông tăng 25,08% (488 vụ), giảm 20,87% người tử vong (255 người), tăng 75,91% người bị thương (tăng 879 người). Bình quân một ngày trong tháng, cả nước xảy ra 79 vụ tai nạn giao thông (52 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên và 27 vụ va chạm giao thông), làm 31 người tử vong, 66 người bị thương.

Trong số 2.434 vụ tai nạn trên, đường bộ xảy ra 2.410 vụ, làm 950 người tử vong, bị thương 2.036 người. So với cùng kỳ năm trước tăng 478 vụ (24,74%), giảm 264 người tử vong (21,75%), tăng 881 người bị thương (76,28%).

Đường sắt xảy ra 20 vụ, làm tử vong 17 người, bị thương 1 người, tăng 9 vụ (81,82%), tăng 12 người tử vong (240%), giảm 2 người bị thương (66,67%) so với cùng kỳ năm trước.

Đường thủy xảy 2 vụ tai nạn giao thông nhưng không có thiệt hại về người, giảm 1 vụ (33,33%), giảm 3 người tử vong (100%), số người bị thương không thay đổi so với cùng kỳ năm trước. Tuyến hàng hải xảy ra 2 vụ, không có thiệt hại về người, tăng 2 vụ so với cùng kỳ năm 2023.

Một số địa phương xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông như Thanh Hóa xảy ra 95 vụ làm 36 người tử vong và 91 người bị thương; Thừa Thiên-Huế xảy ra 44 vụ, làm 16 người tử vong, bị thương 33 người…

Theo Cục Cảnh sát giao thông, nguyên nhân chủ yếu xảy ra tai nạn giao thông là do người điều khiển phương tiện thiếu chú ý quan sát; vi phạm phần đường; không làm chủ tốc độ; tránh, vượt sai quy định; không nhường đường; sử dụng rượu, bia; không giữ khoảng cách...

Tết Nguyên đán cận kề, mật độ giao thông tăng cao, nguy cơ mất trật tự an toàn giao thông rất lớn. Để phòng ngừa tai nạn giao thông và giữ gìn trật tự an toàn giao thông phục vụ nhân dân cả nước đón Tết và các lễ hội bảo đảm an toàn, an ninh, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Công điện số 10/CĐ-TTg về tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội Xuân 2024.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công an quyết liệt chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Các đơn vị triển khai phương án tuần tra, kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm minh đối với tất cả các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt là trên đường bộ, nhất là các tuyến đường cao tốc; tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông như vi phạm quy định về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ quy định, chở quá số người quy định, đi không đúng phần đường, làn đường, đi ngược chiều đường, dừng, đỗ trái phép, quay đầu xe, tránh, vượt không đúng quy định, không đội mũ bảo hiểm khi đi môtô, xe gắn máy, không nhường đường cho xe ưu tiên, đi vào làn dừng khẩn cấp...

Các đơn vị ngăn chặn và xử lý triệt để các vụ đua xe trái phép, tụ tập gây rối trật tự công cộng, vi phạm khi qua đường ngang, phương tiện thủy chở quá vạch dấu mớn nước an toàn, phương tiện không đăng ký, đăng kiểm, không bảo đảm an toàn kỹ thuật, không trang bị dụng cụ cứu sinh, cứu đắm, người điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe, bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn.

XH