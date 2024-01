Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả TNGT nghiêm trọng tại Đà Nẵng

Ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Thủ tướng đã chỉ đạo lực lượng Công an và lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tới hiện trường để chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi các nạn nhân.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công điện số 07/CĐ-TTg về việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại thành phố Đà Nẵng.

Công điện nêu: Theo báo cáo nhanh của Bộ Công an, vào lúc 00 giờ 30 phút ngày 23/1/2024, tại km36+400 đường La Sơn-Hòa Liên thuộc địa bàn xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng do xe ôtô khách biển kiểm soát 47B-010.67 của nhà xe Quỳnh Hương lao xuống vực sâu; hậu quả, làm 2 người tử vong và nhiều người bị thương.

Ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong, động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn, đồng thời chỉ đạo lực lượng Công an và lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tới hiện trường để chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi các nạn nhân trong vụ tai nạn.

Để kịp thời khắc phục hậu quả, ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông tương tự, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân kiêm Trưởng Ban An toàn Giao thông thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng của thành phố tập trung tối đa lực lượng y bác sĩ, thuốc men, thiết bị, vật tư y tế để cứu chữa các nạn nhân bị thương; tạo điều kiện thuận lợi để gia đình nhanh chóng tiếp cận các nạn nhân trong vụ tai nạn, làm các thủ tục liên quan đến nạn nhân tử vong; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng trực tiếp chủ trì tổ chức hội nghị với các cơ quan, lực lượng chức năng đánh giá nguyên nhân, triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại, bất cập, đồng thời xem xét xử lý nghiêm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk kiểm tra toàn diện về việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô đối với doanh nghiệp vận tải trong vụ tai nạn; xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật đối với các hành vi vi phạm.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban An toàn Giao thông thành phố Đà Nẵng thăm bệnh nhân trong vụ tai nạn điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: TTXVN.

Bộ Công an chỉ đạo Công an thành phố Đà Nẵng và Công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định, gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nêu trên; xác định làm rõ nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông và các nguyên nhân có liên quan đến trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong công tác quản lý nhà nước liên quan đến vụ tai nạn giao thông nêu trên để phục vụ công tác phòng ngừa tai nạn giao thông tương tự trong thời gian tới.

Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành rà soát và tăng cường tổ chức giao thông để nâng cao an toàn của hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trên tuyến La Sơn-Hòa Liên; chú trọng bổ sung các kết cấu hộ lan, hốc cứu nạn tại các đoạn đèo dốc trên các tuyến quốc lộ trong cả nước.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới; chủ động có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, hiệu quả để đẩy lùi, giảm thiểu tai nạn giao thông, bảo đảm tốt nhất an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản cho nhân dân.