Hơn 60 đội dự giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2024

Đây là sự kiện thể thao quan trọng được tổ chức bởi Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Báo Tuổi Trẻ, với sự đồng hành của nhiều đơn vị khác.

Giải đấu năm nay thu hút sự tham gia của hơn 60 đội bóng trên cả nước, hứa hẹn trở thành sân chơi thể thao sôi động và đầy ý nghĩa, nhằm chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam. Bên cạnh mục tiêu nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho công nhân, viên chức và người lao động, giải đấu còn tạo động lực thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong cộng đồng.

Theo thông tin từ ban tổ chức, giải đấu sẽ được tổ chức theo thể thức bóng đá 7 người, áp dụng luật thi đấu của VFF. Các đội bóng tham dự sẽ đại diện cho công đoàn các tỉnh, thành phố, công đoàn ngành và các doanh nghiệp trên khắp cả nước.

Đối tượng tham dự giải là nam công nhân, viên chức, người lao động có quốc tịch Việt Nam, đang làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn. Điều kiện cần thiết là họ phải có hợp đồng lao động, tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế từ 1 năm trở lên.

Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2024 sẽ bao gồm hai giai đoạn: vòng loại và vòng chung kết toàn quốc. Vòng loại sẽ diễn ra từ tháng 9 đến tháng 10/2024 tại bốn khu vực lớn: TP.HCM, Bình Dương, Nghệ An và Bắc Ninh. Từ đó, 16 đội xuất sắc sẽ tiến vào vòng chung kết toàn quốc, dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào tháng 11/2024.

Tổng giá trị giải thưởng của mùa giải năm nay lên đến 930 triệu đồng, tăng đáng kể so với mùa trước. Đội vô địch vòng loại khu vực sẽ nhận phần thưởng 50 triệu đồng, trong khi đội vô địch toàn quốc sẽ được trao giải thưởng trị giá 150 triệu đồng. Ngoài ra, các giải thưởng cá nhân dành cho cầu thủ xuất sắc, thủ môn xuất sắc cũng được trao để vinh danh những cá nhân có đóng góp nổi bật.

Tại buổi họp báo, ban tổ chức giải cũng tiếp nhận số tiền ủng hộ 1,1 tỷ đồng từ các đơn vị tham gia. Số tiền này sẽ được chuyển đến hỗ trợ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Giải đấu không chỉ là sân chơi thể thao ý nghĩa mà còn là cầu nối gắn kết tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

