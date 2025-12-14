Hơn 50 trường hợp nhập viện vụ nghi ngộ độc do ăn bánh mỳ ở Quảng Ngãi

Đến trưa 14/12, các cơ sở y tế tiếp nhận, điều trị cho hơn 50 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm, trong đó có người đã xuất viện, có người đang điều trị tại bệnh viện.

Ngày 14/12, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi có công văn yêu cầu các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tập trung nguồn lực điều trị cho bệnh nhân nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mỳ, đồng thời, hàng ngày phải báo cáo diễn biến sức khỏe bệnh nhân và báo cáo chùm ca bệnh về Sở Y tế tỉnh.

Ông Nguyễn Huấn, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng cho biết từ chiều 13 đến 11h ngày 14/12, đơn vị đã tiếp nhận 52 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm. Các bệnh nhân cho biết họ đã ăn bánh mỳ tại tiệm bánh mỳ H.V.

Đội ngũ y, bác sĩ tích cực điều trị cho bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mỳ. Nguồn: Báo Nhân Dân.

Theo ông Đỗ Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi, mẫu bệnh phẩm và thực phẩm đã được cơ quan chức năng lấy để xét nghiệm. Tuy nhiên, phải chờ khoảng 7 ngày mới có kết quả.

Sau khi có kết quả, cơ quan chức năng mới xác định được nguyên nhân cụ thể, loại vi khuẩn gây bệnh cũng như khâu phát sinh trong chuỗi thực phẩm.

"Trong khi chờ kết quả nguyên nhân gây ngộ độc, Sở đã yêu cầu chuỗi cơ sở bánh mỳ H.V tạm ngừng hoạt động để phục vụ công tác kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm. Toàn bộ các điểm kinh doanh liên quan cũng được yêu cầu dừng sản xuất, niêm phong và giám sát chặt chẽ, không để tiếp tục bán sản phẩm ra thị trường", ông Hòa nhấn mạnh.

Đồng thời, Sở Y tế Quảng Ngãi yêu cầu các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố trên địa bàn tỉnh, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp phòng, chống ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm.

Trước đó, ngày 13/12, Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng tiếp nhận cấp cứu cho 15 trường hợp có các triệu chứng sốt, đau bụng, tiêu chảy, nôn, sốt cao, đau đầu.

Những người này đều khai họ đã ăn bánh mỳ ở tiệm bánh mỳ H.V tại các cơ sở khác nhau trên địa bàn phường Cẩm Thành, Nghĩa Lộ. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán những người này bị ngộ độc thực phẩm.