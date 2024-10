Hơn 40 con hổ ở Đồng Nai, Long An chết liên tục

Tối nay (1/10), đại diện khu du lịch Vườn Xoài (TP Biên Hòa, Đồng Nai) cho biết, khoảng một tháng qua, đơn vị ghi nhận khoảng 20 con hổ và một con báo bị chết.

Theo đó, gần đây tại khu du lịch có nhiều con hổ từ vài tuần tuổi đến trưởng thành lần lượt chết không rõ nguyên nhân.

Ngay lập tức, đơn vị đã tiến hành các biện pháp như lấy mẫu xét nghiệm, khử trùng chuồng trại và cách ly để ngăn chặn sự lây lan. Đồng thời, tổng hợp thông tin và báo cáo cơ quan chức năng.

Trước đó, thông tin từ Chi cục thú y vùng VI ghi nhận hổ chết có kết quả xét nghiệm dương tính với virus cúm A/H5N1 tại vườn thú Mỹ Quỳnh (Long An) và khu du lịch Vườn Xoài.

Cụ thể, từ tháng 8 đến ngày 16/9, tại vườn thú Mỹ Quỳnh có 27 con hổ và 3 con sư tử chết, trong đó có 3 con hổ mới nhập về khu du lịch trên.

Những cá thể còn lại có nguồn gốc tại vườn thú, tuy nhiên kết quả xét nghiệm cho thấy mẫu bệnh phẩm của loài hổ tại vườn thú dương tính cúm A/H5N1.

Còn tại khu du lịch Vườn Xoài, lực lượng chức năng TP Biên Hòa đã kiểm tra lâm sàng với hai cá thể hổ chết, bước đầu chẩn đoán nghi do viêm phổi.

