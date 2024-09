Hơn 30.000 lượt người vào Lăng viếng Bác trong ngày 2/9

Theo Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong ngày Quốc khánh 2/9, đơn vị đã đón tiếp, phục vụ tận tình, chu đáo 30.575 lượt người vào Lăng viếng Bác, trong đó có 231 lượt khách nước ngoài.

Theo Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong ngày Quốc khánh 2/9, đơn vị đã đón tiếp, phục vụ tận tình, chu đáo 30.575 lượt người vào Lăng viếng Bác, trong đó có 231 lượt khách nước ngoài.

Ngay từ sáng sớm, hàng dài người dân cũng như du khách quốc tế đã xếp hàng vào Lăng viếng Bác.

Có mặt tại Quảng trường Ba Đình từ 5h ngày 2/9, chị Lan Anh (Tuyên Quang) cho biết nhà chị đã xuống Hà Nội từ tối 1/9 để cả nhà có thể tham dự Lễ thượng cờ và xếp hàng vào Lăng viếng Bác.

Hàng vạn đồng bào và bạn bè quốc tế vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng 2/9. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN.

Các cháu nhỏ rất hào hứng, được vào Lăng viếng Bác các cháu sẽ có thêm động lực để học tập chăm chỉ.

Mặc dù số lượng khách đến viếng đông hơn so với những ngày thường, song Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ đạo phối hợp chặt chẽ các lực lượng trong Ban Quản lý Lăng, Công an thành phố Hà Nội và các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương nhằm tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân, du khách quốc tế vào Lăng viếng Bác thuận tiện, an toàn.

Trong 2/9, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Du lịch Hà Nội tổ chức cấp phát miễn phí nước uống, sữa, bánh ngọt cho nhân dân, khách quốc tế vào Lăng viếng Bác.