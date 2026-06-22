Hơn 300 người nghi ngộ độc thực phẩm: Mẫu pate bánh mì Hồng Ngọc không còn

Các cơ quan chức năng của Đồng Tháp đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân hàng trăm người ngộ độc thực phẩm nghi liên quan đến cơ sở bánh mì Hồng Ngọc 37 (phường Đạo Thạnh).

Thông tin từ UBND phường Đạo Thạnh (tỉnh Đồng Tháp), nhiều trường hợp nghi ngờ ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì thịt tại tiệm bánh mì Hồng Ngọc 37, đang điều trị tại các cơ sở y tế.

Các cơ sở y tế đã tiếp nhận và điều trị kịp thời tất cả trường hợp nghi ngờ ngộ độc thực phẩm và thực hiện phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác báo cáo, điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm.

Cơ sở Bánh mì Hồng Ngọc tại phường Đạo Thạnh.

Từ ngày 16 đến 20/6, có hơn 300 người nghi ngộ độc thực phẩm. Quá trình điều trị, sức khỏe các bệnh nhân ổn định.

Sau khi xảy ra sự việc, UBND phường Đạo Thạnh đã ban hành quyết định kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm đột xuất đối với cơ sở sản xuất và kinh doanh bánh mì thịt Hồng Ngọc và đã tiến hành kiểm tra tại cơ sở theo quy định.

Trung tâm Y tế Khu vực Mỹ Tho phối hợp với UBND phường Đạo Thạnh tiến hành các bước điều tra, test nhanh (hàn the) 3 mẫu: Chả lụa Bakey, Chả Jambon J2, Xúc xích tỏi thịt của cơ sở sản xuất công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Thực Phẩm Sông Trăng, kết quả âm tính.

Riêng Pate, chủ cơ sở cam đoan tự sản xuất và bán hết trong ngày 15/6, tại thời điểm kiểm tra mẫu thực phẩm không còn.

Thời gian qua, Bánh mì Hồng Ngọc là cơ sở được biết có nhiều vụ việc liên quan đến hàng trăm người ngộ độc thực phẩm.

Năm 2024, 149 người nhập viện điều trị sau khi ăn bánh mì thịt của Cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12 (phường Hồng Ngự).

Gần đây nhất, hồi tháng 3/2026, bánh mì Hồng Ngọc 12, bị xử phạt hành chính với số tiền 90 triệu đồng và đình chỉ hoạt động trong thời gian 4 tháng về hành vi sản xuất, chế biến, cung cấp, bán thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe của từ 5 người trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cụ thể, từ ngày 24/2 đến ngày 7/3, có tổng số 86 người ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì thịt của cơ sở.

Trên cơ sở các bằng chứng dịch tễ, lâm sàng, kết quả xét nghiệm xác định đây là vụ ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn Salmonella, liên quan đến bánh mì kẹp thịt (Pate gan, dưa chua, chả lụa, chả chiên, thịt nguội).

Nguồn nhiễm có thể xảy ra trong quá trình chế biến, bảo quản, phục vụ thực phẩm, dẫn đến người ăn bị nhiễm qua đường tiêu hóa.