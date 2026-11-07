Hơn 20 năm Ferroli tại Việt Nam và dấu mốc hội nhập cùng Haier

Hơn 20 năm có mặt tại Việt Nam, Ferroli ASEAN bước sang chương mới khi chính thức về chung nhà với Haier Smart Home.

Tại lễ công bố tối 3/11, câu chuyện của thương hiệu quen thuộc trong gian bếp, phòng tắm của nhiều gia đình Việt được kể tiếp cùng cam kết cho chặng đường phía trước.

Hơn 20 năm “bén rễ” tại Việt Nam

Ferroli ASEAN là đại diện của Tập đoàn Ferroli tại khu vực Đông Nam Á, có mặt tại Việt Nam hơn 20 năm. Từ nhà máy đặt tại Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai (Hà Nội), doanh nghiệp dần xây dựng hệ thống sản xuất, bán hàng và dịch vụ trên toàn quốc.

Ferroli ASEAN đổi nhận diện mới sau khi gia nhập “đại gia đình” Haier.

Đến nay, Ferroli ASEAN trở thành một trong những thương hiệu dẫn đầu thị phần máy nước nóng điện tại Việt Nam. Theo thông tin từ doanh nghiệp, dòng máy nước nóng trực tiếp thậm chí đang dẫn đầu ở kênh phân phối cốt lõi lớn nhất của thị trường.

Ông Antonio Recinella, Tổng giám đốc Tập đoàn Ferroli, chia sẻ: “Việc hoàn tất giao dịch này minh chứng cho sức mạnh của thương hiệu Ferroli và những thành tựu xuất sắc mà đội ngũ của chúng tôi tại Đông Nam Á đã đạt được”. Ông Antonio cũng chia sẻ niềm tin Tập đoàn Haier sẽ mang lại nhiều nguồn lực giúp doanh nghiệp phát triển tốt hơn trong tương lai tại khu vực này.

Khi hai thương hiệu mạnh về chung một nhà

Nếu Ferroli ASEAN mang đến thị phần, thương hiệu, mạng lưới phân phối và đội ngũ nhân sự am hiểu thị trường Việt Nam, Haier có nền tảng nghiên cứu phát triển toàn cầu, chuỗi cung ứng, hệ thống sản xuất thông minh cùng kinh nghiệm quản trị thương hiệu và tiếp thị số.

Ông Zheng Wei, Tổng giám đốc ngành hàng Giải pháp Nước của Haier Smart Home, cho biết hãng sẽ giữ nhịp hoạt động và đội ngũ hiện có tại Việt Nam. Đồng thời, Haier chia sẻ 10 năng lực cốt lõi của mảng giải pháp điều hòa - nước, từ nghiên cứu phát triển, chuỗi cung ứng, mua sắm đến dịch vụ hậu mãi.

Ông Zheng Wei, Tổng giám đốc Ngành hàng Giải pháp Nước Tập đoàn Haier, phát biểu.

Điểm nhấn được giới thiệu là công nghệ chống sốc (ShockProof) độc quyền của Haier, được trang bị trên toàn bộ sản phẩm máy nước nóng. Công nghệ này đặc biệt phù hợp với nhiều hộ gia đình Việt Nam có hệ thống điện cũ, một số thiết bị chưa có nối đất đúng chuẩn, tiềm ẩn nguy cơ rò điện. Bên cạnh đó, sản phẩm còn được ghi nhận nhờ khả năng làm nóng nhanh và kiểm soát nhiệt độ ổn định, yếu tố giúp Ferroli chiếm được lòng tin của người tiêu dùng phân khúc trung và cao cấp.

Trong tương lai, Haier dự kiến giới thiệu thêm công nghệ lọc nước Skin Care Shower đã được kiểm chứng tại thị trường Trung Quốc nhằm nâng cao an toàn nguồn nước và trải nghiệm người dùng. Định hướng dài hạn, doanh nghiệp mở rộng danh mục từ máy nước nóng sang lọc nước và điều hòa không khí, hướng tới hệ sinh thái tích hợp giải pháp nước và không khí trọn vẹn cho gia đình Việt.

Tương lai mới với tiềm lực mạnh hơn

Một số khách mời tham dự sự kiện cho rằng việc Ferroli gia nhập Haier mang lại cảm giác yên tâm về dịch vụ hậu mãi, bởi doanh nghiệp Trung Quốc đã có nhiều năm hiện diện tại Việt Nam với hai thương hiệu Haier và AQUA, cùng mạng lưới bán hàng và dịch vụ rộng khắp.

Về phía nhà phân phối, ông Nguyễn Duy Cương - nhà phân phối Đại Thanh - bày tỏ: “Với tiềm lực, công nghệ và kinh nghiệm toàn cầu của Tập đoàn Haier, Ferroli sẽ có thêm nguồn lực quan trọng để nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn thiện dịch vụ và gia tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường”.

Buổi trao đổi với đại diện hệ thống phân phối và bán lẻ toàn quốc Ferroli ASEAN.

Theo chia sẻ từ phía đại diện lãnh đạo tập đoàn, lộ trình mới được hình dung theo 3 bước: Ngắn hạn, củng cố doanh số và mạng lưới trên nền tảng sẵn có của Ferroli ASEAN; trung hạn, đưa thêm công nghệ tiết kiệm năng lượng và an toàn; dài hạn, phát triển hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ riêng cho thị trường Việt Nam.

Lễ công bố Ferroli Việt Nam chính thức gia nhập “đại gia đình” Haier.

Từ thương hiệu Italy đặt chân vào thị trường Việt Nam, Ferroli ASEAN xây dựng được vị thế nhất định trong thị trường máy nước nóng điện. Việc trở thành thành viên của Haier Smart Home không chỉ mở ra danh mục sản phẩm rộng hơn cho người tiêu dùng mà còn tạo nền tảng để thương hiệu tiếp tục đồng hành cùng các thế hệ gia đình Việt Nam trong những năm tới. Sau hơn 20 năm có mặt tại Việt Nam, Ferroli ASEAN đang viết tiếp câu chuyện với góc nhìn rộng mở hơn.