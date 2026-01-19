Hơn 20 năm 'Đi bộ từ thiện Đinh Thiện Lý' lan tỏa tinh thần sẻ chia

Hành trình “Đi bộ từ thiện Đinh Thiện Lý” lần thứ 21 diễn ra ngày 24/1, hướng đến mục tiêu gây quỹ 2,3 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo đón Tết Bính Ngọ.

Chương trình “Đi bộ từ thiện Đinh Thiện Lý” là một trong những sự kiện cộng đồng ra đời sớm và được duy trì qua nhiều năm ở khu vực phía nam TP.HCM. Từ hoạt động xã hội do Công ty Phú Mỹ Hưng khởi xướng năm 2006 với mục đích gắn kết cộng đồng thông qua thể thao và từ thiện, chương trình nhận được sự ủng hộ, tham gia vận động quyên góp của chính quyền địa phương và sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng. Lan tỏa và phát triển qua từng năm, “Đi bộ từ thiện Đinh Thiện Lý” trở thành sự kiện thường niên tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng suốt 20 năm qua.

Hàng nghìn người tham gia đi bộ từ thiện hướng đến người nghèo.

Tính đến nay, qua 20 lần tổ chức, chương trình thu hút gần 240 nghìn lượt tham gia. Thông qua chương trình, Công ty Phú Mỹ Hưng và chính quyền địa phương vận động quyên góp được hơn 51 tỷ đồng để chuyển đến quỹ “Vì người nghèo” của các địa phương, hỗ trợ công tác an sinh xã hội. Nổi bật là xây dựng và sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà tình thương, chống dột, nâng nền, hỗ trợ vốn sinh kế, trao tặng phương tiện mưu sinh, tặng quà Tết… Bên cạnh đó, chương trình đóng góp cho quỹ “Chung một tấm lòng” của Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM (HTV), quỹ “Bảo trợ tài năng thể thao” của Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM.

“Sự thành công của chương trình không chỉ nằm ở những con số, mà là sự chung tay của cộng đồng. Chương trình duy trì đến ngày hôm nay nhờ đóng góp từ nhiều phía: Sự tham gia, phối hợp tổ chức của chính quyền địa phương, sự đồng hành của doanh nghiệp, đến tinh thần tương thân tương ái của hàng nghìn người tham gia mỗi năm”, đại diện Công ty Phú Mỹ Hưng chia sẻ.

Tập thể cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần Bảo hiểm Phú Hưng tham gia chương trình “Đi bộ từ thiện Đinh Thiện Lý” lần thứ 20.

Anh Nguyễn Thành Hưng, Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Bảo hiểm Phú Hưng, cho biết: “Nhiều năm qua, cứ mỗi dịp Tết đến, Bảo hiểm Phú Hưng lại đồng hành cùng chương trình ‘Đi bộ từ thiện Đinh Thiện Lý’. Không chỉ tài trợ, đóng góp từ thiện, nhiều cán bộ, nhân viên công ty còn sắp xếp để cùng đi bộ đồng hành và đưa gia đình tham gia. Bởi đối với chúng tôi, sự kiện này rất nhân văn và ý nghĩa trong ngày đầu năm mới”.

Poster chính thức của chương trình “Đi bộ từ thiện Đinh Thiện Lý” lần thứ 21.

Không khí rộn ràng của bước chân thiện nguyện và tinh thần san sẻ yêu thương lần nữa được thắp lên trong chương trình “Đi bộ từ thiện Đinh Thiện Lý” lần thứ 21, diễn ra vào lúc 6h30 ngày 24/1 tại hồ Bán Nguyệt, đô thị Phú Mỹ Hưng (phường Tân Mỹ, TP.HCM). Chương trình do Công ty Phú Mỹ Hưng phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân phường Tân Mỹ, Tân Hưng, Tân Thuận, Phú Thuận, Bình Đông và xã Nhà Bè, Bình Chánh, Bình Hưng tổ chức, nhằm gây quỹ hỗ trợ người nghèo đón xuân Bính Ngọ 2026.

Năm nay, ban tổ chức đặt mục tiêu vận động 2,3 tỷ đồng , kỳ vọng tiếp tục nhận được sự đồng hành của cộng đồng thông qua việc tham gia đi bộ và đóng góp từ thiện. Mỗi cá nhân tham gia với mức đóng góp từ 150.000 đồng được nhận áo thun, nước uống và có cơ hội tham gia rút thăm may mắn với nhiều phần quà giá trị. Các doanh nghiệp đóng góp từ 20 triệu đồng trở lên được ban tổ chức mời lên sân khấu trao bảng tượng trưng ghi nhận sự đồng hành.