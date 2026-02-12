Hơn 100 sinh viên đón hành trình năm mới mỹ mãn cùng M&M'S

“Chuyến xe muôn màu” của thương hiệu M&M’S thuộc Công ty Mars Wrigley Việt Nam chính thức hoàn thành sứ mệnh kết nối những trái tim xa quê từ TP.HCM về khu vực miền Trung.

Chuyến xe biến hành trình trở về của các sinh viên sau một năm nhiều thử thách thành khởi đầu năm mới trọn vẹn, mỹ mãn hơn.

Những con số đong đầy lời chúc mỹ mãn

Chuyến xe muôn màu được viết nên bằng những con số không chỉ để ghi nhận, mà nhắc nhớ về sự sẻ chia. Hơn 200 triệu đồng ngân sách tài trợ đã được M&M’S gửi gắm vào từng chuyến xe nghĩa tình lăn bánh, những khoản hỗ trợ Tết, lộ phí đường xa, để mỗi bước chân sinh viên trở về nhà trở nên vững vàng và trọn vẹn hơn giữa mùa sum họp.

Song hành cùng sự tiếp sức về vật chất với hơn 100 phong bao lì xì là hơn 100 suất quà hiện vật từ kẹo chocolate M&M’S như một lời động viên ngọt ngào, âm thầm tiếp thêm niềm vui và sự an tâm cho các bạn trẻ trên hành trình đoàn viên.

Đại diện nhãn hàng và nhà trường trao quà Tết cho sinh viên trước giờ xuất phát.

Nhìn lại năm 2025 đặc biệt với những biến động, thiên tai, song tinh thần miệt mài, mạnh mẽ vượt qua khó khăn vẫn luôn hiện hữu. Giờ đây, mỗi viên kẹo M&M’S đại diện cho những lời chúc may mắn, mơn mởn, mới mẻ. Đây là món quà tinh thần ý nghĩa thương hiệu gửi gắm để các sinh viên mau về nhà, trao tặng người thân trong khoảnh khắc đoàn viên. M&M’S chọn khơi gợi tinh thần tích cực, dùng vị ngọt sẻ chia làm điểm tựa để mỗi cá nhân vững vàng đón một mùa Tết rạng rỡ phía trước.

Miệt mài chuẩn bị cho hành trình mau mau về nhà

Để chuyến xe muôn màu có thể khởi hành trọn vẹn và đúng hẹn, M&M’S đã sớm bắt tay phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Sài Gòn, Đoàn Thanh niên TP.HCM và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng từ cuối tháng 12/2025. Song song công tác tổ chức, chiến dịch còn nhận được sự đồng hành truyền thông từ các cơ quan báo chí uy tín cùng mạng lưới hơn 10 kênh thông tin nội bộ của Đoàn, hội trường, các khoa và câu lạc bộ sinh viên. Nhờ đó, thông điệp sẻ chia đã được lan tỏa rộng khắp, chạm đúng đến những sinh viên đang cần một tấm vé trở về nhà dịp Tết.

Không khí vui tươi, ấm áp và đầy tiếng cười tại sự kiện.

Song song đó, quy trình xét duyệt được thực hiện chặt chẽ, ưu tiên các bạn thuộc diện gia đình chính sách, vùng đặc biệt khó khăn, hộ nghèo hoặc chịu ảnh hưởng trực tiếp từ thiên tai, bão lũ. Sự quan tâm kỹ lưỡng này đảm bảo mỗi tấm vé đều trao đúng người, nhóm lên niềm hy vọng về sự sẻ chia ấm áp từ cộng đồng.

Vị ngọt sẻ chia và khoảnh khắc mở màn năm mới cùng M&M’S

Sau hành trình chuẩn bị miệt mài, sáng 7/2 mở ra trong không khí rộn ràng tại khuôn viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng. Những sắc màu quen thuộc của M&M’S hiện diện trong sự kiện khởi hành chuyến xe muôn màu, với sự tham gia của đại diện nhãn hàng và chính quyền địa phương, đánh dấu khoảnh khắc chính thức khởi động hành trình trở về nhà của các bạn sinh viên trước thềm năm mới.

Chia sẻ tại sự kiện, đại diện nhãn hàng M&M’S Việt Nam nhấn mạnh: “Năm mới mỹ mãn không nhất thiết phải bắt đầu bằng những điều lớn lao, mà có thể bắt đầu từ niềm vui được sẻ chia, cảm giác trở về và ở bên những người mình yêu thương. Không chỉ là những viên kẹo sắc màu mang lại niềm vui, chúng tôi tin điều quý giá nhất trong dịp Tết chính là khoảnh khắc sum vầy, khi mỗi người được trở về nhà, ngồi cạnh gia đình và cảm nhận trọn vẹn không khí Tết”.

Ngay sau nghi thức trao bảng tài trợ và tiết mục văn nghệ sôi động góp vui, chuyến xe muôn màu lăn bánh theo những nụ cười và sự mong ngóng, trải dài trên hành trình quen thuộc của Quốc lộ 1A. Huỳnh Ngọc Ảnh, sinh viên năm nhất, lớp CĐ CK 25B tại trường Cao Thắng, tâm sự: “Tết là dịp sum vầy, ai cũng mong được trở về bên gia đình sau một năm học tập vất vả. Nhưng với nhiều sinh viên, hành trình ấy đôi khi gặp không ít khó khăn. Đây không chỉ là chuyến xe miễn phí, mà là sự sẻ chia, yêu thương và đồng hành đầy nhân văn từ nhà trường, xã hội”.

Chuyến xe muôn màu chuẩn bị lăn bánh đưa sinh viên miền Trung về quê đón Tết.

Từ những khoảnh khắc giản dị ấy, M&M’S tin vị ngọt không chỉ nằm ở hương vị, mà còn ở cảm giác được sẻ chia và đồng hành đúng lúc. Thông qua chuyến xe muôn màu, thương hiệu mong muốn góp phần xoa dịu những âu lo cuối năm, để niềm vui sum họp trọn vẹn hơn trong từng gia đình. Với M&M’S, Tết “mỹ mãn” không chỉ là lời chúc đầu năm, mà là hành trình song hành bền bỉ, nơi thương hiệu luôn hiện diện bằng sự lạc quan, tích cực và những hành động thiết thực, cùng cộng đồng mở ra một năm mới đủ đầy, rạng rỡ.