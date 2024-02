Hơn 1 triệu người đăng ký mua 3 căn hộ ở khu nhà giàu Gangnam

Hơn 1 triệu người đăng ký để có cơ hội sở hữu căn hộ tại Gangnam là một kỷ lục mới trong lịch sử cạnh tranh xổ số nhà ở của Hàn Quốc.

Nhu cầu mua bất động sản ở các khu giàu có tại Hàn Quốc vẫn rất cao, bất chấp thị trường chung ảm đạm. Ảnh: Bloomberg.

Hôm 27/2, Ủy ban Bất động sản Hàn Quốc báo cáo rằng đã nhận được 1.013.456 đơn đăng ký mua 3 căn hộ sẵn có tại dự án The H Firstier IPark.

Sự quan tâm tăng vọt này dẫn đến tỷ lệ cạnh tranh trung bình là 337.818:1, phá vỡ kỷ lục trước đó do dự án Hukseok River Park Xi nắm giữ, với 934.728 đơn đăng ký mua 2 căn hộ vào tháng 6/2023.

The H Firstier IPark, trước đây là một khu phức hợp tồi tàn tồn tại suốt 4 thập kỷ, được tái thiết bởi Hyundai Engineering and Construction và HDC Hyundai Development Co, theo Bloomberg.

Các tiện nghi tại khu chung cư cao cấp bao gồm hệ thống vòi sen dành riêng cho thú cưng, nhiều bể bơi lớn, sân chơi bowling, rạp chiếu phim, phòng tắm hơi, trung tâm thể dục.

Nhu cầu lớn đối với những căn hộ này có thể là do tiềm năng đáng kể để bán lại kiếm lời. Những người đăng ký năm ngoái đã bị lôi kéo bởi khả năng tăng giá 2 tỷ won (khoảng 1,5 triệu USD ) so với giá bán ban đầu vào năm 2020.

Giá bán cụ thể tại The H Firstier IPark là 656,81 triệu won ( 492.908 USD ) cho căn hộ 34 m2, 1,29 tỷ won ( 968.090 USD ) cho căn hộ 59 m2 và 2,19 tỷ won ( 1,6 triệu USD ) cho căn hộ 132 m2. Việc mở rộng ban công có thể khiến mức giá này tăng thêm từ 15,4 đến 72,2 triệu won.

Ở Hàn Quốc, người dân thường mua căn hộ mới ngay cả trước khi việc xây dựng bắt đầu vì giá rẻ hơn và người mua có thể trả tiền dần trong những năm tiếp theo. Do cạnh tranh gay gắt nên chính phủ quy định những hộ gia đình đông người hơn hoặc những người chưa sở hữu tài sản trong thời gian dài được ưu tiên mua những căn hộ này.

Theo Ủy ban Bất động sản Hàn Quốc, ba căn hộ trong khu phức hợp The H Firstier IPark được rao bán sau khi những người mua trước đó rút lui khỏi giao dịch.

Vì các căn hộ đã hoàn thiện nên được miễn quy định ưu tiên hộ gia đình. Một điểm hấp dẫn khác của các căn hộ này là vị trí gần nhiều trung tâm giáo dục tư nhân và trường trung học công lập được săn đón ở Gangnam.