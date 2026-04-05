Hôm nay, Quốc hội khóa XVI họp phiên trù bị Kỳ họp thứ nhất

Theo thông cáo từ Văn phòng Quốc hội, ngày 5/4, Quốc hội khóa XVI họp phiên trù bị Kỳ họp thứ nhất.

Theo đó, lúc 9h ngày 5/4, các Đoàn đại biểu Quốc hội họp để bầu Trưởng Đoàn, Phó trưởng Đoàn.

Từ 14h, Quốc hội họp tại phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội), nghe Chủ tịch Quốc hội khóa XV Trần Thanh Mẫn phát biểu; nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự kiến chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Sau đó, Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Các đại biểu tại phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội).

Văn phòng Quốc hội cho biết phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI diễn ra vào 8h ngày 6/4. Trước giờ khai mạc, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các vị đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đại diện các Đoàn đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Tại họp báo dự kiến chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI được Văn phòng Quốc hội tổ chức chiều 3/4, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên cho biết Quốc hội khóa XVI sẽ bầu, phê chuẩn số lượng lớn các chức danh lãnh đạo của Nhà nước theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Cụ thể, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng, Phó chủ tịch nước, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao.

Quốc hội cũng sẽ quyết định cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ; phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán TAND Tối cao; phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

"Như vậy, tổng thể số lượng nhân sự được Quốc hội bầu và phê chuẩn tại Kỳ họp thứ nhất là 39 chức danh liên quan đến toàn bộ các vị trí lãnh đạo cấp cao của Nhà nước ở Trung ương và bảo đảm kiện toàn đồng bộ các thiết chế theo nhiệm kỳ mới. Đây là một trong những nội dung trọng tâm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Kỳ họp thứ nhất", Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên nói.

Bà Tạ Thị Yên nêu rõ việc kiện toàn này nhằm hoàn thành đầy đủ bộ máy lãnh đạo Nhà nước để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển đất nước trong giai đoạn 2026-2031.