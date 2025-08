Hôm nay là ngày An ninh mạng Việt Nam

Hàng loạt sự kiện, dự án được triển khai trong khuôn khổ Ngày An ninh mạng Việt Nam lần thứ nhất, nhằm nâng cao nhận thức, thúc đẩy chuyển đổi số mượt mà, nhanh chóng.

Đại tướng Lương Tam Quang phát biểu tại Ngày An ninh mạng Việt Nam. Ảnh: Minh Sơn.

Chuyển đổi số là một trong 7 chiến lược của Thủ tướng Chính phủ đưa đất nước vào kỷ nguyên mới. Trong đó, Nghị quyết số 57-NQ/TW đã tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị, cũng như kết quả cụ thể trong xây dựng thể chế, hạ tầng số.

Tuy nhiên, trong quá trình chuyển đổi số, Việt Nam cũng đang phải đối mặt với những nguy cơ, thách thức lớn trong công tác bảo đảm an ninh mạng. Thực hiện Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo An toàn, An ninh mạng quốc gia, ngày 20/9/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1013/QĐ-TTg lấy ngày 6/8 là Ngày An ninh mạng Việt Nam.

Dấu ấn an ninh mạng nổi bật

Ngày 5/8, Bộ Công an trang trọng tổ chức Ngày An ninh mạng Việt Nam lần thứ nhất với chủ đề Dấu ấn an ninh mạng và định hướng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đây cũng là dịp Bộ Công an, nòng cốt là lực lượng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ.

Ngày An ninh mạng Việt Nam được tổ chức lần thứ nhất để lại ấn tượng mạnh mẽ. Chia sẻ tại sự kiện, Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, đã cùng các đồng chí lãnh đạo và đại biểu nhìn lại những dấu ấn chiến lược trong công tác bảo đảm an ninh mạng trong một năm qua.

Nhiều nhiệm vụ trọng tâm, mang tính chiến lược, lâu dài của đất nước về bảo đảm an toàn, an ninh mạng đã được thực hiện. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 997/QĐ-TTg, ngày 17/9/2024 thí điểm việc thành lập Tiểu ban An toàn, An ninh mạng tại 12 bộ, ngành, hoàn thiện một bước cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo công tác xuyên suốt từ trung ương đến địa phương.

Thiếu tướng Lê Xuân Minh phát biểu tại Ngày An ninh mạng Việt Nam. Ảnh: Minh Sơn.

Tiếp đến là tập trung hoàn thiện chính sách, pháp luật về an ninh mạng. Bộ Công an tham mưu xây dựng Luật Dữ liệu, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, và đề xuất sửa đổi Luật An ninh mạng trong chương trình lập pháp 2025, hướng đến hoàn thiện thể chế pháp luật.

Vai trò hợp tác quốc tế, uy tín của Việt Nam được làm rõ, nổi bật là Lễ mở ký Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng vào tháng 10/2025. Nước ta cũng chủ động thúc đẩy hợp tác song phương và đa phương về an ninh mạng với nhiều đối tác chiến lược, tham gia sâu hơn vào các diễn đàn khu vực và toàn cầu như ASEAN, ITU, INTERPOL.

Trong nước, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng, cũng như quản lý an ninh mạng đạt kết quả cao. Trong đó, đã giám sát, cảnh báo cáo nguy cơ mất an ninh mạng cho gần 100 cơ quan trọng yếu của bộ, ngành, địa phương.

Hàng loạt chương trình tuyên truyền, cảnh báo người dân về an ninh mạng với nội dung phong phú trên đa dạng nền tảng được phối hợp xây dựng, từng bước hình thành thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng. Cơ chế nhằm thúc đẩy hợp tác công tư, thành lập Liên minh ứng phó sự cố an ninh mạng quốc gia, quy tụ KOL/KOC để lan tỏa kỹ năng số và đấu tranh chống tin giả.

Không gian mạng ngày càng an toàn, lành mạnh

Theo Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ, lực lượng Công an nhân dân đã tích cực tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành và lãnh đạo thực hiện các chủ trương, chiến lược về an ninh mạng.

Hàng loạt các cuộc tấn công mạng đã được phát hiện, ngăn chặn. Riêng lực lượng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã khởi tố 562 vụ án, 235 bị can.

Tuy nhiên, Cục trưởng Lê Xuân Minh cũng nhắc nhở về diễn biến các cuộc tấn công mạng ngày càng nguy hiểm. Hoạt động tội phạm sử dụng công nghệ cao diễn ra với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2025 đến nay, đã phát hiện 1.489 vụ việc lừa đảo qua mạng, gây thiệt hại hơn 1.660 tỷ đồng .

Bộ trưởng Lương Tam Quang và các đại biểu bấm nút ra mắt Hệ thống điều hành an ninh mạng quốc gia. Ảnh: Minh Sơn.

Một thách thức khác trong chuyển đổi số là hiện trạng tin giả, truyền bá văn hóa không lành mạnh, lệch chuẩn trên không gian mạng tác động sâu sắc đến xã hội. Điển hình là, một số KOL lợi dụng uy tín, sự ảnh hưởng, nổi tiếng trên không gian mạng để quảng cáo sản phẩm không đúng sự thật.

Qua đó, Cục trưởng nhấn mạnh các giải pháp bao gồm nhanh chóng hoàn thiện chính sách, pháp luật, xây dựng hệ sinh thái vững mạnh “Make in Vietnam”. Để đạt được mục tiêu đó, toàn dân cần nâng cao năng lực tự chủ ứng phó sự cố, tập trung đào tạo nhân lực, nâng cao nhận thức xã hội.

Ngày An ninh mạng Việt Nam cũng đã ra mắt Hệ thống điều hành an ninh mạng quốc gia. Đây là sáng kiến quan trọng mà Trung tâm An ninh mạng quốc gia đã tự nghiên cứu, phát triển và làm chủ hoàn toàn. Trong giai đoạn 2025-2026, hệ thống này sẽ được triển khai đến doanh nghiệp và nhà cung cấp dịch vụ.

Thượng tá Lê Xuân Thủy, Giám đốc Trung tâm An ninh mạng quốc gia, cho biết hệ thống sẽ tích hợp các tính năng hỗ trợ phân tích và ra quyết định bằng AI, các nền tảng khác như kho dữ liệu mã độc và thông tin tình báo. Điều này giúp mở rộng các kênh tiếp nhận, dự đoán và ứng phó sớm hơn với các sự cố.