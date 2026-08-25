Hồi ký của mỹ nhân Hollywood cháy hàng sau cái chết bí ẩn tuổi 37

Cuốn hồi ký của nữ diễn viên Hayden Panettiere mới phát hành hồi đầu hè, hiện ở vị trí số 1 trên Apple Books và vị trí số 11 trên Amazon, sau sự ra đi đột ngột của cô ở tuổi 37.

Ngày 16/8, nữ diễn viên Hayden Panettiere qua đời, chỉ một tuần trước khi cô đón sinh nhật tuổi 37. Cô được phát hiện bất tỉnh tại một căn hộ ở Greenville, bang South Carolina (Mỹ). Nhà chức trách mới chỉ xác nhận nữ diễn viên xảy ra tình trạng ngừng tim. Cơ quan điều tra vẫn chưa công bố nguyên nhân tử vong chính thức.

Cuốn hồi ký của cô This Is Me: A Reckoning (tạm dịch: Đây là tôi: Một lần đối diện) mới phát hành hồi đầu hè, hiện ở vị trí số 1 trên Apple Books và vị trí số 11 trên Amazon. Hiện tại, sách đã hết hàng trên Amazon, theo trang Fox Carolina đưa tin.

Cuốn hồi ký This Is Me: A Reckoning.

Nhiều nhà sách tại Mỹ đều thông báo đã bán hết cuốn hồi ký, nhà xuất bản cũng thông báo hết sách. Hơn 90 người đang trong danh sách chờ mượn cuốn sách tại hệ thống thư viện công cộng của Greenville. Các khu vực lân cận như Spartanburg và Pickens cũng ghi nhận danh sách chờ dài tương tự.

Trong hồi ký, nữ diễn viên Hayden Panettiere kể nhiều chuyện về quá khứ của cô. Nữ diễn viên nổi tiếng từ nhỏ, vai diễn Juliette Barnes trong Nashville mang về cho cô hai đề cử Quả cầu Vàng. Sau đó, cô tham gia nhiều tác phẩm như Remember the Titans, A Bug's Life, Bring It On: All or Nothing, Scream 4 và Scream 5, Sleepwalker.

Là nữ diễn viên nổi tiếng, sở hữu tài sản ước tính khoảng 6 triệu USD , sau hào quang, cô đối mặt với những vấn đề về sức khỏe tinh thần. Cô nghiện chất kích thích, nghiện rượu, gặp chứng trầm cảm sau sinh, chịu áp lực do nổi tiếng sớm, chịu tổn thương tâm lý sau khi em trai cô qua đời khi còn trẻ vào năm 2023.

Quan hệ tình cảm của cô với bạn trai thường xuyên bất ổn. Bạn trai cô, Brian Hickerson, cũng có những cáo buộc về hành vi bạo lực. Hickerson được cho là đã ở cùng cô tại Greenville vào thời điểm cô qua đời.

Ông Mike Norrick, một người dân sống tại Greenville, khi tới thăm khu vực tưởng niệm Panettiere đã chia sẻ rằng ông hiểu lý do cuốn hồi ký lại được săn đón. Norrick cho rằng cuộc sống của Panettiere nhìn từ bên ngoài rất khác so với thực tế mà cô phải trải qua.

“Dù chúng ta có cho rằng cuộc đời ai đó thật may mắn, ta cũng không thể biết hết những gì đang diễn ra thực tế. Panettiere mất đi khi còn quá trẻ, cô còn một sự nghiệp hứa hẹn phía trước”, ông Norrick nói. Ông nghĩ nhiều người đang tìm kiếm câu trả lời xung quanh sự ra đi của nữ diễn viên thông qua cuốn hồi ký.