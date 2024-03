‘Hồi ký bằng âm nhạc’ của thủ lĩnh U2 đoạt giải sách nói Audie

Sách nói “Surrender: 40 Songs, One Story” đã mang về cho Bono giải cao nhất tại Giải thưởng Audie 2024 ở Hollywood.

Audie là giải thưởng dành cho các tác phẩm nói, đặc biệt là sách nói và biểu diễn kịch nói, được xuất bản tại Mỹ. Diễn ra lần đầu tại New York năm 2008, sự kiện năm nay tại Hollywood ở Los Angeles đã trao giải cho 27 hạng mục.

Giải thưởng cao nhất Sách nói của năm thuộc về Surrender: 40 Songs, One Story được Penguin Random House Audio xuất bản.

Sách nói được ra mắt tháng 11/2022. Ảnh: Inside Hook.

Trong hạng mục tự truyện - hồi ký, cuốn Making It So của diễn viên Patrick Stewart đã mang vinh dự về cho Simon & Schuster Audio.

Trong hạng mục tác phẩm về phát triển bản thân và kinh doanh, tên của bà Michelle Obama xuất hiện với cuốn The Light We Carry do Penguin Random House Audio ra mắt.

Cuốn The Dragon Reborn của Robert Jordan, do Macmillan Audio xuất bản, đã được xướng tên trong thể lọai kỳ ảo.

Tác phẩm Tom Lake của Anna Patchett, được Harper Audio xuất bản, giành chiến thắng trong thể loại viễn tưởng.

Trong số các tác phẩm lịch sử/tiểu sử, cuốn Goodbye Christopher Robin: A.A. Milne and the Making of Winnie-the-Pooh của Ann Thwaite, do Tantor Audio ra mắt, đã được gọi tên.

Cuốn sử thi The Iliad của Homer, được Audible Studios giới thiệu ấn bản sách nói, cũng được vinh danh trong hạng mục tác phẩm văn học viễn tưởng và cổ điển.

Trong thể loại trinh thám, cuốn Vera Wong’s Unsolicited Advice for Murderers của Jesse Q. Sutanto, do Penguin Random House Audio xuất bản, cũng được lựa chọn.

Với thể loại phi hư cấu, chiến thắng thuộc về Poverty, by America của Matthew Desmond, do Penguin Random House Audio, ra mắt.

Đối với thể loại được ưa chuộng nhất hiện nay là lãng mạn, cuốn The True Love Experiment của Chiristina Lauren, do Simon & Schuster Audio đưa lên kệ, cũng đã được vinh danh.

Cuốn Cassandra in Reverse của Holly Smale, do Harper Audio xuất bản, cũng được gọi tên ở hạng mục tác phẩm khoa học viễn tưởng.

Đối với truyện ngắn/ tuyển tập, tác phẩm Wild and Precious: A Celebration of Mary Oliver của Mary Oliver, được Pushkin Industries ra mắt, đã đoạt giải cao nhất.

Dành cho các độc giả trẻ, cuốn This Terrible True Thing của Jenny Laden, được Blackstone Publishing ra mắt, cũng được vinh danh.