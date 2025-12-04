Hội đồng VinFuture hé lộ chủ nhân của giải thưởng triệu USD

Tối 5/12, Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội sẽ trở thành tâm điểm khoa học của thế giới khi hàng trăm trí tuệ kiệt xuất hội tụ tại lễ trao giải VinFuture 2025.

Theo hé lộ của thành viên hội đồng VinFuture, đề cử chiến thắng giải thưởng chính triệu USD - lớn nhất thế giới - là công trình nghiên cứu có tầm ảnh hưởng đến quy mô dân số lớn trên toàn cầu.

Điểm hội tụ trí tuệ kiệt xuất và giá trị phụng sự nhân loại

Tối 5/12, lễ trao giải thưởng khoa học công nghệ thường niên toàn cầu VinFuture lần thứ 5 sẽ diễn ra tại nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) và được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam, đồng thời livestream trên nhiều nền tảng mạng xã hội từ 20h10.

Chủ nhân của giải thưởng triệu USD được xướng tên trong khoảnh khắc giới khoa học toàn cầu dõi theo. Trong đó, giải thưởng chính VinFuture trị giá 3 triệu USD và ba giải đặc biệt dành cho nhà khoa học nữ, nhà khoa học đến từ các nước đang phát triển và nhà khoa học nghiên cứu lĩnh vực mới, mỗi giải trị giá 500.000 USD .

Giải thưởng chính VinFuture 2024 thuộc về các nhà khoa học có đóng góp đột phá để thúc đẩy sự tiến bộ của học sâu.

Mùa giải năm nay, VinFuture ghi nhận hơn 1700 hồ sơ từ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ - gấp 2,8 lần mùa 1 - cho thấy uy tín và sức lan tỏa ngày càng mạnh mẽ của giải thưởng sau nửa thập kỷ phát triển. Những công trình được vinh danh là kết tinh của tư duy tiên phong, của nỗ lực bền bỉ vượt lên thách thức và khát vọng dùng khoa học để phụng sự cuộc sống.

“Khi tên của chủ nhân giải thưởng năm nay được công bố, chúng ta sẽ thấy VinFuture lần nữa ‘chọn mặt gửi vàng’ rất chuẩn. Đặc biệt, giải thưởng chính năm nay là công trình nghiên cứu có tầm ảnh hưởng đến quy mô dân số lớn trên toàn cầu”, GS Đặng Văn Chí, thành viên Hội đồng Giải thưởng VinFuture, hé lộ.

Alicia Keys sẽ trình diễn trên sân khấu lễ trao giải VinFuture 2025.

Xuyên suốt lễ trao giải, thông điệp “Cùng vươn mình - cùng thịnh vượng” của VinFuture 2025 sẽ được kể lại bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, kết hợp cùng bản sắc Việt Nam. Những tiết mục được chuẩn bị công phu sẽ tái hiện hành trình 5 năm của VinFuture: Từ khởi nguồn khát vọng đến tác động mang tầm toàn cầu.

Bên cạnh ngôi sao khoa học, sân khấu lễ trao giải VinFuture 2025 có sự xuất hiện của Alicia Keys - biểu tượng âm nhạc toàn cầu, chủ nhân của 17 tượng vàng Grammy danh giá. Âm nhạc của cô mang tinh thần mạnh mẽ, kiên định và tràn đầy hy vọng, hòa nhịp với thông điệp “Cùng vươn mình - cùng thịnh vượng” của mùa giải năm nay.

Trong khi đó, quán quân Intervision 2025 Đức Phúc, trong lần đầu góp mặt, sẽ mang đến phần biểu diễn kết hợp nét đẹp văn hóa dân tộc với âm nhạc hiện đại, khắc họa Việt Nam giàu bản sắc và đang vươn mình mạnh mẽ trên hành trình hội nhập.

Động lực cho các nhà khoa học trẻ Việt Nam

Ra đời năm 2020 với sứ mệnh thúc đẩy khoa học phụng sự nhân loại, chỉ sau 5 năm, VinFuture trở thành điểm đến uy tín của cộng đồng khoa học thế giới, quy tụ nhiều chủ nhân Nobel và giải thưởng danh giá khác, đồng thời kết nối giới nghiên cứu đi tìm lời giải cho câu hỏi cấp thiết nhất của thời đại.

Đáng chú ý, sau 4 mùa giải đầu tiên, có 4 nhóm nhà khoa học sau khi được vinh danh trên sân khấu VinFuture tiếp tục được xướng tên ở giải Nobel. Đây được xem là minh chứng cho tầm nhìn vượt trội của giải thưởng quốc tế đầu tiên do người Việt sáng lập, đồng thời, phản ánh sự ghi nhận xứng đáng với nghiên cứu có ảnh hưởng sâu rộng đến nhân loại.

Đức Phúc mang sắc màu văn hóa truyền thống kết hợp hiện đại lên sân khấu lễ trao giải VinFuture 2025.

“Chúng tôi, với tư cách là thành viên của hội đồng, đã chọn đúng người. Nếu giành được giải thưởng VinFuture, các nhà khoa học có nhiều khả năng giành được giải Nobel hơn”, GS Đặng Văn Chí chia sẻ.

Ở mùa giải thứ 5, thông điệp “Cùng vươn mình - cùng thịnh vượng” của VinFuture khẳng định niềm tin rằng sự phát triển bền vững của hành tinh chỉ có thể đạt được khi tri thức được sẻ chia, khoa học công nghệ trở thành chất xúc tác giúp các quốc gia cùng nhau tiến bộ. Với tinh thần đó, các phiên tọa đàm “Khoa học vì cuộc sống”, chuỗi “Đối thoại khám phá tương lai” tại 10 trường đại học lớn hay triển lãm “Tỏa V - điểm chạm khoa học”, diễn ra liên tục từ 2/12 đến 6/12, đưa Hà Nội vào ngày hội trí tuệ.

Những câu chuyện mà các nhà khoa học kiệt xuất mang đến VinFuture 2025, về AI, y học, nông nghiệp, công nghệ mới… không chỉ mở rộng tri thức mà còn khơi gợi suy ngẫm về hướng phát triển của nhân loại trong thập niên tới.

Sau tuần lễ học thuật sôi động, tinh hoa của khoa học toàn cầu cùng hội tụ trên “tấm thảm đỏ của trí tuệ” tại lễ trao giải VinFuture 2025 vào tối 5/12. Khoảnh khắc ấy chính là lúc khoa học phụng sự nhân loại tỏa sáng rực rỡ, đồng thời thể hiện hình ảnh một Việt Nam chủ động, cởi mở và ngày càng gắn kết chặt chẽ hơn với dòng chảy tri thức toàn cầu.

“Việt Nam đang xây dựng năng lực nghiên cứu và phát triển khoa học, công nghệ. Tôi hy vọng rằng giải thưởng VinFuture là động lực cho nhà khoa học và công nghệ trẻ Việt Nam thực sự đổi mới và đưa cả nước tiến lên”, GS Chí nhấn mạnh.