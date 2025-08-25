Hội đồng tư vấn đặc xá duyệt danh sách đề nghị tha tù trước thời hạn

Việc xét, đề nghị đặc xá cho những người đủ điều kiện được tiến hành theo quy trình chặt chẽ, công khai, dân chủ, khách quan, công bằng, minh bạch, đúng đối tượng, điều kiện.

Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN.

Chiều 25/8, Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2025, chủ trì cuộc họp xét, duyệt danh sách đề nghị Chủ tịch nước đặc xá tha tù trước thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện đặc xá nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025).

Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết theo chủ trương của Đảng, Nhà nước, năm 2025 có hai đợt đặc xá. Đợt đặc xá thứ nhất là nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đợt đặc xá thứ hai là nhân kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh.

Trong đợt đặc xá thứ nhất, Hội đồng tư vấn đặc xá đã làm rất tốt, kết quả đã tạo ra được khí thế trong cả nước trong dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Rút kinh nghiệm của đợt 1, Hội đồng tư vấn đặc xá đã triển khai rất khẩn trương đợt 2, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Từ khi có quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá đến nay, các cơ quan hữu quan, đặc biệt là Bộ Công an và Tòa án nhân dân tối cao đã khẩn trương rà soát từng trường hợp.

Nêu rõ thời gian còn lại từ nay đến mùng 2/9 không nhiều, công việc rất bề bộn, sau khi có quyết định đặc xá lại chuẩn bị kế hoạch đi công bố đặc xá, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá nhấn mạnh yêu cầu đặt ra là phải tạo ra khí thế thể hiện được chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước, rất nhân văn, rất chính xác. Diện đặc xá đợt hai là đông nhất từ trước đến nay và cũng phù hợp với tính chất của thời điểm rất quan trọng là 80 năm lập nước.

Tại cuộc họp, đại diện Bộ Công an và Tòa án Nhân dân Tối cao đã báo cáo về kết quả xem xét các đối tượng cần đặc xá.

Báo cáo cho thấy thực hiện quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2025 (đợt 2) nhân dịp 80 năm Quốc khánh và Hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá, thời gian qua, với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, các Tổ thẩm định liên ngành của Hội đồng tư vấn đặc xá và các Tổ chuyên viên giúp việc cho thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá thuộc các ban, bộ, ngành đã tiến hành kiểm tra, thẩm định trên 10.000 hồ sơ đủ điều kiện đề nghị đặc xá của các trại giam, trại tạm giam thuộc Bộ Công an, Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh và các trại giam do Bộ Quốc phòng quản lý.

Việc xét, đề nghị đặc xá cho những người đủ điều kiện được tiến hành theo quy trình rất chặt chẽ, công khai, dân chủ, khách quan, công bằng, minh bạch, đúng đối tượng, điều kiện theo quy định.

Hồ sơ đề nghị đặc xá được kiểm tra, thẩm định qua nhiều cấp với sự tham gia của nhiều cơ quan ban, ngành chức năng và đặc biệt là sự giám sát của các tổ chức xã hội và nhân dân. Sau cuộc họp hôm nay, Hội đồng tư vấn đặc xá sẽ tổng hợp, trình Chủ tịch nước danh sách phạm nhân đủ điều kiện được đặc xá để xem xét, quyết định.

Đặc xá là sự khoan hồng đặc biệt của Nhà nước do Chủ tịch nước quyết định tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân nhân sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước hoặc trong trường hợp đặc biệt, qua đó, tiếp tục khẳng định và thể hiện truyền thống nhân ái, bao dung của dân tộc Việt Nam, chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước ta đối với người bị kết án phạt tù đã ăn năn hối cải, tích cực học tập, lao động cải tạo tiến bộ, mong sớm được hưởng sự khoan hồng, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Từ năm 2009 đến nay, Chủ tịch nước đã 11 lần ký quyết định đặc xá cho trên 104.000 phạm nhân có quá trình cải tạo, lao động học tập tốt trở về với gia đình, cộng đồng làm công dân có ích cho xã hội.

Hầu hết người được đặc xá trở về đã nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng, có cuộc sống ổn định và làm ăn lương thiện, nhiều người trong số họ đã trở thành doanh nhân thành đạt hoặc tích cực tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương, tỷ lệ người được đặc xá tái phạm tội là rất thấp (đặc xá năm 2024, tính đến nay mới có 5 trong tổng số 3.765 người được đặc xá tái phạm tội, chiếm 0,13%; đặc xá dịp 30/4/2025 (đợt 1) với số lượng lớn (hơn 8.055 người), tính đến nay mới có 4 người tái phạm tội, chiếm 0,05%).

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Trường, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Bộ Công an), phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN.

Kết quả trong các đợt đặc xá trước đây đã được nhân dân trong nước đồng tình, ủng hộ, dư luận quốc tế đánh giá cao, điều đó tiếp tục khẳng định chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước và pháp luật trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người một cách công bằng, bình đẳng.

Để công tác đặc xá năm 2025 (đợt 2) đạt kết quả tốt, Bộ Công an cho rằng các cấp, các ngành, các địa phương cần quan tâm đến công tác tái hòa nhập cộng đồng cho người được đặc xá trở về địa phương, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể và quần chúng nhân dân, tránh kỳ thị, chung tay giúp người được đặc xá xóa bỏ mặc cảm tội lỗi.

Bên cạnh đó, làm tốt việc theo dõi, giáo dục, giúp đỡ, dạy nghề và tạo việc làm cho người được đặc xá trở về cộng đồng làm ăn lương thiện, hạn chế tái phạm tội và vi phạm pháp luật. Đối với những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, khuyến khích, vận động các ngành, đoàn thể, tổ chức kinh tế - xã hội quan tâm giúp đỡ vay vốn để làm ăn nhằm ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.