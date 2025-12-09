Hội chợ 'Made in Vietnam' nâng quy mô gần gấp đôi

Hội chợ “Made in Vietnam” năm 2025 khai mạc ngày 11/12 tại Công viên Hoà Bình, với hơn 300 gian hàng đa dạng, nhiều sản phẩm chất lượng cao.

Hội chợ “Made in Vietnam” là sự kiện thường niên do Sở Công Thương tổ chức. Hội chợ năm 2025 khai mạc ngày 11/12 tại Công viên Hoà Bình, diễn ra theo hai đợt: Đợt 1 từ ngày 11/12 đến 15/12/2025 tại Công viên Hoà Bình, phường Xuân Đỉnh, Hà Nội; Đợt 2 từ ngày 18/12 đến 22/12/2025 tại Khu Hội chợ triển lãm, giao dịch kinh tế và thương mại - số 489 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Hà Nội.

Các đại biểu tham quan gian hàng Hội chợ “Made in Vietnam” năm 2024. Ảnh: BTC.

Mỗi đợt hội chợ có quy mô 4.000-4.500 m2, tương đương 300 gian hàng (gấp gần 1,8 lần so với quy mô của năm 2024) bao gồm: Khu gian hàng trưng bày sản phẩm các tỉnh, thành; khu gian hàng trưng bày sản phẩm doanh nghiệp; không gian quảng bá chung của thành phố Hà Nội (khu trưng bày sản phẩm tiêu biểu, trình diễn sản phẩm; khu giới thiệu văn hóa ẩm thực; khu kết nối giao thương…) và các tiểu cảnh trang trí.

Năm nay, hội chợ có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp nổi tiếng trong các lĩnh vực như Công ty CP Tập đoàn Điện Quang, Công ty CP Máy tính Thánh Gióng, Công ty TNHH Anherb Việt Nam, Công ty CP Thời trang Haki, Không gian văn hóa Trà Việt...

Sự kiện quy tụ đa dạng sản phẩm chất lượng cao: sản phẩm tiêu dùng, thực phẩm đồ uống, đồ thủ công mỹ nghệ quà tặng, công nghiệp chế tạo và phụ trợ, máy móc, dệt may, da giày, phụ kiện…

Hội chợ “Made in Vietnam” năm 2025 được tổ chức với mức đầu tư về không gian, số lượng gian hàng và cấu trúc phân khu lớn hơn đáng kể so với năm 2024. Việc mở rộng quy mô không chỉ thể hiện ở số lượng gian hàng tăng mạnh, mà còn ở việc bổ sung nhiều hạng mục trưng bày, trình diễn và không gian tương tác mới nhằm nâng cao chất lượng hoạt động xúc tiến thương mại.

Năm 2025, quy mô hội chợ “Made in Vietnam” được mở rộng theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực, quy tụ nhiều nhóm sản phẩm có hàm lượng công nghệ và giá trị sản xuất cao hơn như: hàng tiêu dùng chất lượng cao, thực phẩm - đồ uống, thủ công mỹ nghệ - quà tặng, sản phẩm công nghiệp chế tạo - phụ trợ, máy móc, dệt may, da giày, phụ kiện…

Phối cảnh không gian Hội chợ “Made in Vietnam” năm 2025. Ảnh: BTC.

Không gian hội chợ được thiết kế đa dạng hơn, bao gồm: khu trưng bày của các tỉnh/thành; khu gian hàng doanh nghiệp; khu quảng bá chung của thành phố Hà Nội (trình diễn sản phẩm, không gian ẩm thực, khu kết nối giao thương) cùng hệ thống tiểu cảnh lớn, tạo trải nghiệm trực quan hơn cho khách tham quan.