Hội An lọt top thành phố tốt nhất thế giới 2024

Độc giả Travel + Leisure (T+L) bình chọn Hội An (Việt Nam) là một trong 5 thành phố tốt nhất thế giới năm 2024 (World’s Best Cities 2024).

Hội An liên tục được các đơn vị truyền thông nước ngoài vinh danh là điểm đến lý tưởng cho du khách. Ảnh: @hoiantown.

World’s Best Cities nằm trong khuôn khổ giải thưởng thường niên World’s Best Awards của T+L. 2024 là năm thứ 29 đơn vị tổ chức cuộc bình chọn dành cho độc giả. Hơn 186.000 bạn đọc toàn cầu đã hoàn thành cuộc khảo sát năm nay.

T+L cho biết những điểm đến đạt giải thành phố tốt nhất phải thỏa mãn 6 tiêu chí dưới đây. Ở mỗi gạch đầu dòng, độc giả sẽ tích vào ô đánh giá Tốt - Khá - Trung Bình - Dưới mức trung bình - Kém. Điểm cuối cùng là kết quả trung bình cộng từ các mục trên.

Điểm tham quan cho du khách

Văn hóa

Đồ ăn ngon

Thân thiện

Dễ dàng mua sắm

Giá trị

Hội An của Việt Nam đáp ứng đủ các tiêu chí trên. Với 90.67/100 điểm, địa phương này xếp ở vị trí 4/25 thành phố tốt nhất thế giới do độc giả T+L bình chọn. Điểm đến đứng trước thành phố Chiang Mai của Thái Lan và sau Kyoto, Nhật Bản.

T+L nhận định Hội An dành cho du khách yêu lịch sử và khám phá văn hóa. Ảnh: @hanbok_travelarts.

T+L nhận định sự trở lại của Hội An trong danh sách này không ngoài dự liệu.

"Thành phố ven biển Việt Nam là nơi lý tưởng cho những người sành ăn, cũng như những ai yêu thích lịch sử - đây là Di sản Thế giới được UNESCO công nhận. Du khách có thể chiêm ngưỡng cảnh quan các khu phố cổ gần như nguyên vẹn nhờ vào việc bảo tồn cảng thương mại và kiến trúc", cơ quan này nhận định.

Đứng đầu danh sách là đô thị San Miguel de Allende ở Mexico với 91.88 điểm, tăng 5 bậc so với năm ngoái.

San Miguel de Allende sở hữu kiến trúc "tuyệt đẹp", đáng chú ý là nhà thờ Parroquia de San Miguel Arcángel. Ngoài ra, ẩm thực tại đây là sự giao thoa giữa cái cũ và điều mới được đúc kết từ văn hóa nước này, T+L nhận định.

Trước đó, đầu tháng 7, độc giả TripAdvisor cũng bình chọn phố cổ Hội An là một trong 3 điểm đến của Việt Nam lọt danh sách "25 điểm du lịch được yêu thích nhất châu Á", bên cạnh Bảo tàng Chứng tích chiến tranh ở TP.HCM và địa đạo Củ Chi.

Tờ The Post Office UK (Bưu điện Anh) cũng bình chọn đô thị cổ Hội An của Việt Nam đứng đầu danh sách 10 điểm đến du lịch giá trị nhất năm 2024. Đứng sau Hội An trong danh sách năm nay là Cape Town (Nam Phi), điểm đến quán quân của năm ngoái.